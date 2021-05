Procede la nuova settimana dell'ultimo mese primaverile. Vediamo come affronteranno la giornata di martedì 18 maggio tutti i segni zodiacali. Ecco l'Oroscopo e le stelle con le previsioni a livello sentimentale, lavorativo e sulla salute.

Ariete: con la luna favorevole potrete vivere un buon momento con il partner. Possibile periodo utile anche per chiarimenti. Nel lavoro se ci sono delle richieste per voi importanti, potrete avanzarle.

Toro: la giornata di martedì 18 maggio 2021 sarà caratterizzata dalla luna contraria, in campo amoroso sarà meglio essere cauti.

Nel lavoro potreste accettare nuovi incarichi.

Gemelli: nel lavoro cercate di non fare azzardi. Con la luna favorevole favoriti incontri a livello sentimentale, ma chi è in coppia dovrà fare attenzione alle discussioni.

Cancro: possibili belle emozioni in questa giornata per il segno, sarà importante comunque fare chiarezza nei sentimenti. A livello lavorativo novità in arrivo.

Leone: per quel che riguarda la sfera lavorativa possibili cambiamenti in arrivo, è un momento importante anche per gli studenti. In campo amoroso non mancheranno situazioni da dover controllare, con la luna nel segno potrete vivere comunque emozioni positive.

Vergine: possibili novità per il segno, è importante però riflettere prima di esporsi.

A livello sentimentale vi sentite irrequieti, siate quindi cauti nell'esprimere le vostre sensazioni.

Astri e stelle giornaliere per i segni

Bilancia: in campo amoroso avete voglia di fare di più, qualcuno potrebbe fare anche un incontro particolarmente importante. Nel lavoro con Giove e Saturno favoriti nuovi contratti.

Scorpione: possibili imprevisti lavorativi per il segno, sarà meglio rimanere vigili.

Con la luna dissonante potreste vivere dei momenti di stress in campo amoroso.

Sagittario: Luna favorevole per il segno, momento di recupero a livello emozionale. In campo lavorativo se ci sono state delle problematiche, sarà meglio affrontarle per poter risolvere al più presto.

Capricorno: la luna non è più in opposizione, in questo momento potrete discutere con il partner per capire come affrontare il vostro rapporto.

Per quel che riguarda il lato lavorativo alcune scelte vanno rivalutate.

Acquario: il momento sarà caratterizzata da Luna in opposizione, è un periodo per voi sottotono. In campo professionale attenzione a possibili discussioni.

Pesci: vi sentite nervosi in questa prima parte della settimana, possibili proposte a livello lavorativo che sarà importante valutare. In amore con Giove in transito potrete pensare di risolvere alcune questioni in sospeso.