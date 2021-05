Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 maggio, i nati sotto il segno dell'Ariete sono un po' agitati. I Sagittario devono prendere una decisione, mentre i Vergine sono in grande forma. Di seguito le previsioni per i dodici segni con la relativa classifica.

Oroscopo ultimi quattro in classifica

12° in classifica, Ariete: giornata un po' irruenta sotto diversi punti di vista. Non prendete sotto gamba delle situazioni professionali: ciò che trascurerete oggi potrebbe diventare molto più pesante e difficile da gestire in seguito. Meglio risolvere tutto al più presto.

11° in classifica, Leone: l'Oroscopo del 21 maggio denota una giornata abbastanza movimentata. Se siete molto impegnati professionalmente, potreste essere spinti a trascurare la sfera privata. Questo può essere accettato dal partner solo se limitato a un periodo di tempo.

10° in classifica, Toro: siete tra i segni più diretti e tenaci dello zodiaco e per tale ragione potreste fare una certa fatica a mollare la presa, anche laddove sarebbe necessario. Talvolta in amore è necessario lasciar perdere invece di provare a tutti i costi a cambiare le cose che non vanno.

9° in classifica, Sagittario: oggi siete piuttosto confusi in amore. Cercate di fermarvi e riflettere sulle scelte da prendere. Chi ha il piede in due scarpe presto potrebbe trovarsi dinanzi a un bivio, meglio decidere quanto prima.

Previsioni astrali 21 maggio posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: buon momento per dare inizio a nuovi progetti e attività. Cercate d'instaurare rapporti sinceri e duraturi con i vostri colleghi e soprattutto non disdegnate il lavoro di squadra. Spesso siete portati a credere che da soli potrete fare tutto, ma non sempre è così.

7° in classifica, Pesci: l'emotività che contraddistingue i nati sotto questo segno, oggi potrebbe lasciare il posto a un po' di razionalità, specie per quanto riguarda le vicende professionali. A partire da questo momento vedrete le cose da una prospettiva differente.

6° in classifica, Bilancia: l'oroscopo del 21 maggio vi esorta all'azione.

Non fermatevi dinanzi il primo ostacolo e andate avanti fino a quando non riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Anche le imprese più ardue potrebbero rivelarsi semplici con un po' di ottimismo in più.

5° in classifica, Cancro: in amore potete tirare un sospiro di sollievo. In questi giorni vi siete sentiti un po' sul filo del rasoio, ma finalmente potrete gettarvi le tensioni alle spalle. I single, invece, avranno delle ottime possibilità di fare incontri interessanti.

Oroscopo posizioni più fortunate

4° in classifica, Acquario: siete astuti e sagaci e queste qualità vi saranno molto utili dal punto di vista professionale. In campo sentimentale, invece, meglio non essere troppo distratti.

Le persone che vi circondano potrebbero non prendere di buon grado l'essere messe al secondo posto.

3° in classifica, Capricorno: ottima ripresa per quanto riguarda le emozioni. In questo periodo avete vissuto dei giorni parecchio complessi sotto questo punto di vista, ma a partire da oggi ci saranno dei miglioramenti. Sul lavoro battete il ferro finché è caldo.

2° in classifica, Gemelli: la sfera privata necessita di attenzioni, dedicatevi di più al partner e alla famiglia. Sfruttate questo fine settimana per recuperare il tempo perso, con le persone care, a causa degli impegni o del lavoro.

1° in classifica, Vergine: professionalmente vi sentite parecchio appagati. Coloro i quali erano in attesa di una promozione potrebbero rimanere sorpresi.

In campo sentimentale, invece, ci sono tutti i presupposti per compiere dei passi importanti.