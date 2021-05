Il Sole transita nel segno dei Gemelli, abbandonando la stabilità e l'equilibrio del Toro per portare a tutti novità e sfide elettrizzanti. Per fortuna, la Luna nel segno della Vergine renderà il passaggio meno traumatico, grazie alla sua concretezza. L'Oroscopo del giorno 20 maggio mette in risalto il bisogno di praticità e di efficienza. Chi si darà da fare, verrà sicuramente ricompensato! Occhio ai dettagli e alle scadenze.

Previsioni per i segni di fuoco: oroscopo del giorno 20 maggio

Ariete: il Sole si sposta nel segno amico dei Gemelli, potete tirare un sospiro di sollievo!

Finalmente arriveranno nuove avventure e nuove eccitanti conoscenze. Il Sole, infatti, si attiva nell'area della comunicazione e delle pubbliche relazioni. Sfruttate questo momento per fare networking a lavoro e per incontrare nuove persone. A lavoro, concentratevi su ciò che dovete finire prima di iniziare un nuovo progetto.

Leone: la Luna in transito nella seconda Casa vi regalerà una giornata stabile dal punto di vista emotivo, ma anche molto produttiva. Sia a lavoro, che nella vita privata, sarete pieni di entusiasmo e di voglia di fare. Ottimo momento per rincontrare un gruppo di vecchi amici e per confrontarsi con qualcuno. A volte è importante vedere le cose da un'altra prospettiva.

Sagittario: l'oroscopo di domani preannuncia grandi risultati e soddisfazioni a lavoro.

Gli sforzi dell'ultimo mese culmineranno nella conclusione di un progetto o di una mansione che ha richiesto grande impegno, serietà e responsabilità da parte vostra. Finalmente potrete rilassarvi un po' e dedicarvi agli amici e all'amore.

Oroscopo di domani per i segni di aria

Gemelli: è arrivato il momento di splendere! Si avvicina il vostro compleanno e ciò vuol dire che il Sole è entrato nel vostro segno.

Cosa significa questo per voi? Maggiore fortuna, maggiore ottimismo, più carisma e più fiducia in se stessi! Se volete dare una scossa alla vostra immagine, questo è il momento giusto per rifare il guardaroba. Sarete la star del mese.

Bilancia: siete troppo ancorati al passato. Imparate a lasciare andare i ricordi e le amicizie che sono ormai tossiche.

Non ha senso continuare a dare una seconda possibilità agli altri, quando continuano a ferirvi e a deludervi. Non abbiate paura di troncare i rapporti, è in arrivo un periodo di nuovi inizi.

Acquario: è tempo di dare sfogo alla creatività e voi ne avete da vendere! Amici dell'Acquario, siete sempre un vulcano di interessi e di nuove idee, ma da domani sentirete il bisogno di esplorare soprattutto voi stessi e ciò che volete realmente. Sentitevi liberi di esprimervi in qualsiasi modo vogliate: non limitatevi per gli altri.

Segni di terra: previsioni oroscopo del giorno 20 maggio

Toro: il Sole lascia il vostro segno, ma non smette di favorirvi. La giornata di domani sarà serena e felice soprattutto in amore, grazie all'intesa mentale col partner.

A casa avete bisogno di coccole e comfort. Cercate di regalarvi un momento di puro relax tra le vostre comodità preferite.

Vergine: inizia un periodo davvero importante per la crescita professionale. Il Sole si sposta nella decima Casa della carriera, dando un boost alla vostra reputazione e alla popolarità sul posto di lavoro. Sarete dinamici, proattivi e pieni di risorse.

Capricorno: l'oroscopo di domani 20 maggio mette in luce il bisogno di rinnovare la routine, rendendola più efficiente e dinamica. Con i nuovi ritmi e i nuovi impegni che vi aspettano, non potete più fare le cose allo stesso modo di prima. Esaminate i vostri bisogni e organizzatevi di conseguenza.

Oroscopo del giorno per i segni di acqua

Cancro: è in arrivo una sfida che vi impegnerà soprattutto dal punto di vista mentale. L'oroscopo di domani vi vede improvvisamente taciturni e introspettivi. Avete bisogno di riflettere e di ritrovare voi stessi. Avvisate già da adesso gli amici che per un po' sarete off limits.

Scorpione: le previsioni di domani vi vedono amichevoli e di ottimo umore. Si tratta di un evento che non si ripeterà tanto presto! Approfittate del favore della Luna per divertirvi e per socializzare con gli altri. Avete bisogno di distrarvi e di rilassarvi con attività e discorsi leggeri.

Pesci: l'oroscopo di domani preannuncia il bisogno di comunicazione col partner. Confrontatevi con lui per avere un feedback o una rassicurazione che significa tanto per voi.

Focus sulla casa, sulla famiglia e sulle persone a voi più vicine. Assicuratevi che tutto fili per il verso giusto.