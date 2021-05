L'oroscopo della giornata di giovedì 20 maggio annuncia uno stato di salute migliore per i nativi Vergine, un po’ più reattivi grazie alla Luna in congiunzione, mentre Capricorno non si fermerà un momento al lavoro, impegnandosi al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Vita sentimentale dei nativi Leone piuttosto movimentata grazie a Venere, mentre Pesci potrebbe essere un po’ lunatico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 20 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 20 maggio segno per segno

Ariete: seconda parte della settimana che inizierà bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere in sestile porta stabilità nel vostro rapporto, anche se potreste fare un po’ di più. Se siete single non potete ignorare i vostri sentimenti, e lo sapete bene. Per quanto riguarda il lavoro forse i risultati che ottenete non sono grandiosi come un tempo, ciò nonostante non saranno neanche così terrificanti. Voto - 7,5

Toro: predizioni astrali di giovedì 20 maggio che vedranno la Luna agire a vostro favore. Dal punto di vista amoroso i sentimenti saranno al centro dei vostri pensieri, rivolti verso la persona che amate, cercando di fare il possibile per essere felici insieme. Sul fronte lavorativo Giove e Marte assicurano una certa reattività da parte vostra, sempre pronti a dare il meglio.

Voto - 8+

Gemelli: parte centrale della settimana sottotono per voi nativi del segno. In questa giornata potreste comprendere che a tutto c'è un limite, soprattutto in amore, dove la Luna in quadratura sarà utile per capire che non potete fare sempre a modo vostro. Se siete single prendetevi un po’ di tempo per ricomporvi. Anche in ambito lavorativo potreste notare qualcosa che non va, sintomo che bisogna rafforzare la vostra posizione il prima possibile.

Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di giovedì che vedrà un cielo piuttosto sereno per voi nativi del segno. La Luna passerà in sestile rispetto al segno della Vergine, e in amore non si escludono bellissimi momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete più sicuri di voi in questo periodo, grazie anche a Marte e a Giove in buon aspetto.

Voto - 8

Leone: la Luna lascia il vostro segno, ma non per questo in amore rallenterete, anzi, la posizione di Venere vi aiuterà ad esaltare il vostro rapporto. Se siete single potrebbe finalmente nascere qualcosa tra voi e la persona che vi piace. Cogliete l'occasione. Nel lavoro sarete disposti a collaborare per cercare di raggiungere agilmente i vostri obiettivi. Voto - 8

Vergine: oroscopo della giornata di giovedì 20 maggio molto importante per voi nativi del segno. In questo periodo la Luna sarà in congiunzione, e in amore vi darà un po’ di respiro. Cercate di mostrate tutta la vostra comprensione, lasciando che sia il cuore a parlare. Settore professionale invece ancora sottotono, forse per via di alcuni incarichi difficili da gestire.

Voto - 7-

Bilancia: configurazione astrale positiva in questa giornata secondo l'oroscopo. In amore sarete euforici all'idea di poter vivere la giornata in tranquillità con il partner, come non vi capitava da tempo. Per quanto riguarda i single sarete forti e sicuri dei vostri sentimenti. In ambito lavorativo non ci saranno particolari novità, ma un po’ di pigrizia forse potrebbe farsi sentire per via di Marte negativo. Voto -7,5

Scorpione: Luna che torna a sostenervi in questa giornata secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso con la giusta cautela sarete in grado di riprendere in mano il vostro rapporto, cercando di risolvere eventuali problemi. Per quanto riguarda i single allontanate la mente da tutto ciò che non vi piace, concentrandovi su ciò che volete fare davvero.

Nel lavoro Giove in trigono porterà un bel po’ di fortuna con le vostre mansioni, ora più facili da gestire. Voto - 7,5

Sagittario: con la Luna che torna ad essere negativa, questo cielo si annuvolerà ancora dal punto di vista sentimentale, ma sapete benissimo che per un rapporto sano, voi per primi dovrete evitare di causare dispiaceri. Se siete single potreste faticare un po’ a far comprendere agli altri le vostre intenzioni. Nel lavoro assumetevi le vostre responsabilità qualora un progetto non è andato per il verso giusto, ma soprattutto cercate di trovare un rimedio. Voto - 5,5

Capricorno: settore professionale che vi vedrà particolarmente reattivi in questa giornata secondo l'oroscopo, merito di un sontuoso Giove in buon aspetto.

Attenzione però alle energie. Nonostante vi sentirete più attivi, la stanchezza potrebbe sopraggiungere da un momento all'altro. In amore ci saranno delle opportunità da sfruttare, offerte dalla Luna in buon aspetto. Che siate single oppure no, potreste dimostrare fin dove siete disposti a spingervi per la persona che amate. Voto - 8-

Acquario: vita professionale piuttosto discreta per voi nativi del segno, piena vi tante cose da fare ma che vi entusiasmano. Secondo l'oroscopo, avrete Saturno a vostra disposizione ancora per un po’, e vi farà sentire felici del vostro operato. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata nel complesso buona, seppur un po’ anonima, probabilmente a causa di questo cielo, anche voi cuori solitari non penserete più di tanto ai sentimenti.

Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale non al top in questa giornata in ambito sentimentale. Potreste essere un po’ troppo lunatici nei confronti del partner, e ciò non farà affatto bene al vostro rapporto. Se siete single meglio evitare le relazioni occasionali. Nel lavoro invece Giove e Marte in buon aspetto vi permetteranno di portare a termine con successo anche impegni piuttosto gravosi. Voto - 7-