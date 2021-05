Secondo le previsioni dell'oroscopo del 20 maggio rivelano che i nativi della Bilancia sono al top. I Sagittario devono tenere gli occhi aperti, specie sul lavoro, mentre gli Ariete sono un po' nervosi.

Approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i i 12 segni.

Oroscopo per gli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i nativi hanno il Sole nel segno. In particolare nella giornata, però, molti stanno facendo un po' di fatica a conciliare le proprie volontà con le circostanze appartenenti il mondo esterno.

11° in classifica Scorpione: siete un po' delusi e amareggiati in questo periodo.

Ad ogni modo, non è il momento di abbattersi. Datevi da fare se volete cambiare alcuni aspetti della vostra vita. In campo sentimentale, invece, ci sono delle incertezze.

10° in classifica Gemelli: Mercurio vi rende brillanti e intraprendenti. Però, in queste 24 ore, potrebbero crearsi delle opposizioni con le persone care. Cercate di mantenere la calma e di evitare di farvi troppi castelli in aria. In questo periodo è opportuno avere i piedi saldi a terra.

9° in classifica Vergine: l'Oroscopo del giorno 20 maggio 2021 denota una giornata un po' difficile per quanto riguarda le emozioni. La Luna nel segno vi renderà particolarmente suscettibili, pertanto, sarà molto semplice cedere a qualche provocazione.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: buone notizie per chi era in attesa di un impiego. Le stelle vi esortano a prepararvi ad un'estate di fuoco sotto questo punto di vista. In amore non siate distratti e, soprattutto, non trascurate le persone care.

7° in classifica Leone: la cosa più importante nei rapporti è il rispetto.

Quando esso viene meno, non è più il caso di andare avanti. Cercate di essere obiettivi e risoluti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, saranno apprezzati creatività e ingegno, specie per chi lavora in settore dove serve la fantasia.

6° in classifica Ariete: le emozioni vanno vissute e non raccontate. Spesso perdete troppo tempo a chiedervi cosa provate, che finite per impedire a voi stessi di vivervi appieno le emozioni.

Siete un po' isterici poe questo potrebbe essere un ostacolo nel lavoro.

5° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 20 maggio denota una giornata all'insegna delle novità. A partire da queste 24 ore saranno possibili delle opportunità inattese fino ai giorni scorsi.

Oroscopo 20 maggio, i segni più fortunati

4° in classifica Cancro: Marte nel segno potrebbe portare qualche piccola controversia in campo sentimentale. Ad ogni modo, le incomprensioni possono essere facilmente risolte con il dialogo e con il confronto.

3° in classifica Sagittario: interessanti risvolti sul fronte professionale. Occhi aperti sui nuovi incontri. Potreste ricevere una notizia inaspettata che potrebbe cambiare considerevolmente la direzione delle vostre aspettative.

La fortuna vi assiste, quindi, concedetevi qualche piccola follia.

2° in classifica Pesci: l'oroscopo del giorno 20 maggio denota una giornata caratterizzata da un certo altruismo. Siete estremamente propensi a stabilire rapporti con il prossimo. Anche in amore ci sono ottime opportunità di compiere passi importanti.

1° in classifica Bilancia: buon momento per quanto concerne i sentimenti. Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo, specie se di recente avete vissuto dei momenti un po' burrascosi. Sul lavoro, invece, non è affatto escluso che possa arrivare una promozione.