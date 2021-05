Secondo l'oroscopo del 26 maggio 2021, la giornata sarà parecchio promettente per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro. I Leone, invece, sono un po' agitati.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: tutto arriva per coloro i quali sono in grado di aspettare. Cercate di non essere troppo irruenti. In questo periodo è meglio mantenere la calma e non arrivare a compiere scelte affrettate dovute solo alla fretta di portare a termine degli obiettivi.

11° in classifica Capricorno: sul lavoro potrebbero nascere delle incomprensioni.

Mantenete un profilo basso e non esponetevi troppo. Se state pensando di apportare un cambiamento sostanziale alla vostra vita, è il caso di cominciare dalle piccole cose.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del 26 maggio 2021 vi esorta a non mollare la presa in amore. Anche i traguardi più irraggiungibili potranno essere conseguiti se ci credete davvero. Fatevi conoscere di più per quello che siete e non provate a tutti i costi ad apparire "perfetti".

9° in classifica Acquario: il quantitativo di cose che avete da fare potrebbe mettere i vostri nervi a dura prova. Cercate di non avere la pretesa di risolvere tutto e subito. Molte questioni necessitano di un po' di tempo per riuscire a venirne a capo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: la pazienza è la virtù dei forti. Talvolta, però, è necessario prendere di petto certe situazioni per avere delle risposte. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei momenti di burrasca con i vostri superiori.

7° in classifica Bilancia: l'oroscopo del 26 maggio 2021 vi invita a prestare attenzione alle persone con le quali vi rapporterete.

Sia in campo professionale, sia affettivo, potrebbero nascere dei legami abbastanza interessanti e promettenti.

6° in classifica Scorpione: dopo aver passato dei giorni al top, oggi potreste essere assaliti da un po' di malinconia. Cercate di scacciare i pensieri negativi concentrandovi sulle cose da fare e sugli impegni. In amore siete intraprendenti.

5° in classifica Gemelli: meglio non stuzzicare il can che dorme. Cercate di non esporvi troppo sulle faccende di tipo professionale. Non siate troppo esigenti in campo sentimentale o rischierete di allontanare le persone da voi.

Oroscopo 26 maggio segni fortunati

4° in classifica Toro: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dopo alcuni giorni un po' turbolenti sotto questo punto di vista, a partire da oggi sarà possibile risolvere le questioni in sospeso. In campo professionale ci sono delle novità all'orizzonte.

3° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 26 maggio 2021 denota una giornata particolarmente intensa dal punto di vista professionale. In amore ci sono delle questioni da risolvere ma, a partire dalla metà di questa settimana, è prevista una bella ripresa.

2° in classifica Pesci: ottime opportunità in vista per quanto riguarda le faccende di cuore. I single avranno delle occasioni per fare degli incontri abbastanza interessanti. Sul fronte lavorativo, invece, meglio cogliere al volo le occasioni che potrebbero presentarsi.

1° in classifica Cancro: giornata molto promettente per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite particolarmente entusiasti e pieni di voglia di fare e di cimentarvi in nuovi progetti. Approfittate anche per trascorrere un po' di tempo in più con le persone care e il partner.