L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 maggio prevede emozioni piacevoli per i nativi sotto il segno del Leone, in recupero ora che la Luna si trova in trigono, mentre Gemelli dovrà cercare di essere comprensivo nei confronti del partner. Problemi lavorativi da risolvere per la Vergine, considerato che le cose non sembrano andare come previsto, mentre Ariete potrà beneficiare di una piccola pausa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 26 maggio 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 maggio 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e a Venere che si troveranno rispettivamente in trigono dal segno del Sagittario e in sestile dal segno dei Gemelli.

Ritroverete pace ed armonia nel vostro rapporto, e il momento sarà buono per provare ad andare avanti. Se siete single riuscirete a risolvere un problema avuto con un amico. In ambito lavorativo questo cielo non sembra dare granché al momento, per cui una piccola pausa potrebbe farvi bene. Voto - 7+

Toro: settore professionale in crescita secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 26 maggio. Sarà un momento esuberante, intraprendente e creativo per voi, dove le opportunità non mancheranno grazie a Giove e Marte. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà una giornata tranquilla, da trascorrere in tutta armonia insieme alla vostra anima gemella. Voi single attenti a non fare scenate di gelosia.

Voto - 8-

Gemelli: configurazione astrale sottotono in questa parte centrale della settimana secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione v'impedirà di esprimere come volete i vostri sentimenti, ma se saprete gestire la situazione sarà solo un periodo passeggero, per cui siate comprensivi. Se siete single il vostro umore non sarà così male, ma la voglia di innamorarsi purtroppo mancherà.

Per quanto riguarda il lavoro, attenti a non sbattere i pugni sul tavolo. In questo modo non si farà come volete voi. Voto - 6,5

Cancro: la Luna in Sagittario farà scendere un po’ quella voglia di romanticismo e di coccole tutte da vivere insieme al partner in questa giornata. Ciò nonostante, il periodo sarà comunque valido per cercare di vivere una relazione stabile, tranquilla.

Se siete single sarà meglio tenersi lontano da chi vuole solo farvi innervosire. In ambito lavorativo, le cose procedono nella giusta direzione, grazie a delle idee valide, e una buona dose di energie a vostra disposizione. Voto - 7+

Leone: con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, avrete modo di provare emozioni piacevoli. Che siate single oppure no, la compagnia sarà davvero gradita, e voi vi mostrerete veramente teneri e simpatici con chiunque, soprattutto i nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, sarete in attesa di risultati al momento, e un po’ d'ansia è anche normale. Voi in ogni caso continuate a metterci tutto il vostro impegno. Voto - 7,5

Vergine: le tue motivazioni e ambiziosi sembrano crollare in questo periodo a causa di questo quadro astrale poco promettente.

In ambito professionale sarà necessario cercare di risolvere alcuni problemi e dare una svolta a questo periodo. In amore la Luna si sposterà in quadratura, e ciò potrebbe influire sul vostro umore, non così alto ultimamente. Ciò potrebbe avere delle ripercussioni sulla vostra relazione di coppia, o su un rapporto d'amicizia. Voto - 6-

Bilancia: settore professionale che procede senza troppi problemi secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Vi state mostrando all'altezza delle aspettative, e non potrete che essere soddisfatti di tutto ciò. Per quanto riguarda i sentimenti, un'ottima Venere e una splendida Luna vi accompagneranno in questo periodo, regalandovi belle emozioni tutte da vivere insieme al partner.

Se siete single vi aprirete di più alle confidenze, una volta conquistata la fiducia di chi avete davanti. Voto - 8+

Scorpione: peccato per questa Luna che lascia il vostro segno. In ogni caso, il periodo si appresta ad essere comunque valido da ogni punto di vista. In amore, se avete conosciuto qualcuno di recente, questo periodo potrebbe essere davvero interessante. Se invece avete già una relazione, allora sarà un buon momento per portare avanti i vostri progetti di coppia. Nel lavoro gli affari vanno bene al momento. Controllate però le vostre finanze, un po’ in calo ultimamente. Voto - 8-

Sagittario: astro argenteo che passa in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 26 maggio.

Dal punto di vista sentimentale potreste intravedere nel partner quella voglia di ricominciare, di andare avanti, e forse sarebbe proprio il momento di parlare. Se siete single ci saranno discussioni importanti da intraprendere nel prossimo futuro. Per quanto riguarda il lavoro, invece, faticherete ancora un po’, per cui, se potete, fatevi dare una mano. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di mercoledì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Non sarà un cielo splendido in assoluto, ma più che sufficiente per vivere bei momenti insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single e di recente avete vissuto una crisi d'amore, lentamente vi state riprendendo e la voglia di rimettersi in gioco salirà.

Ottime notizie in ambito lavorativo, grazie ad un cielo più che soddisfacente per portare a casa ottimi risultati. Voto - 7,5

Acquario: ci sarà voglia di cambiare in amore per voi, secondo l'oroscopo. La Luna in sestile porterà discreti consigli, e portare una ventata di novità nel vostro rapporto potrebbe essere una buona idea. Se siete single attenzione a non essere impacciati proprio davanti la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, questo avrà un peso molto importante in questo periodo, per cui non saranno ammesse distrazioni. Voto - 7,5

Pesci: previsioni astrali non molto convincenti dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere in posizione sfavorevole potrebbero comportare alcune difficoltà nel vostro rapporto, e sarà molto importante mantenere la calma.

Se siete single, meglio non racchiudersi nella solitudine. In ambito lavorativo, invece, le cose sembrano andare nella direzione giusta, anche se sarà importante non distrarsi, evitando di intrecciare la vostra vita personale con quella professionale. Voto - 6,5