Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 30 maggio, i nati sotto il segno dell'Ariete faticheranno a risalire la cresta dell'onda. I Cancro, invece, devono lasciare più spazio alle emozioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di essere più sinceri e girare meno attorno alle situazioni. Se c'è qualcosa che non vi sta bene, specie dal punto di vista sentimentale, è opportuno parlarne ma in modo calmo e tranquillo. Con la rabbia non si ottiene nulla.

11° in classifica Bilancia: l'Oroscopo del 30 maggio denota una domenica un po' sottotono per i nati sotto questo segno.

Vi sentite un po' demotivati, specie dal punto di vista sentimentale. Se il partner non vi ricambia come vorreste, è meglio chiarire subito la cosa.

10° in classifica Sagittario: dopo aver trascorso un venerdì e un sabato abbastanza in forma, oggi vi sentirete un po' fuori fase. Il modo migliore per distogliere le vostre attenzioni dai pensieri negativi è quello di circondarvi delle persone care.

9° in classifica Toro: i rapporti di coppia giungeranno ad un punto di svolta. Dinanzi a voi avrete un bivio, pertanto, vi toccherà scegliere al più presto in che direzione andare. Sul lavoro, invece, la prossima settimana sarà molto impegnativa, pertanto, oggi è meglio che vi riposiate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: interessanti risvolti sul fronte professionale. Come già annunciato, il mese di giugno sarà molto importante per molti di voi. Entro la fine dell'anno, inoltre, è prevista una promozione, tenete gli occhi ben aperti e, soprattutto, siate attenti.

7° in classifica Gemelli: oggi vi sentite particolarmente appagati.

Ad ogni modo, non è ancora il momento di tirare il sospiro di sollievo. Dovrete lottare ancora un altro po' prima di riuscire a conseguire gli obiettivi che vi siete prefissati.

6° in classifica Pesci: gli stri sono un po' dissonanti, ma voi andrete avanti contro tutto e tutti. Siete testardi e decisi quando volete ottenere qualcosa.

Ad ogni modo, in campo sentimentale, lottate per la persona amate, tuttavia, se vedere di non essere ricambiati, non sprecate più energie.

5° in classifica Scorpione: domenica importante per i nati sotto questo segno. Oggi ci saranno un po' di cose da fare, pertanto, cercate di essere pratici e pragmatici. In campo lavorativo, invece, la prossima settimana sarà più leggera rispetto a quella appena trascorsa, non per questo, però, dovete rilassarvi troppo.

Oroscopo 30 maggio segni fortunati

4° in classifica Leone: se siete in procinto di compiere qualche passo importante dal punto di vista sentimentale, adesso è la volta buona. La fortuna vi assiste, pertanto, questo è anche il momento giusto per essere un po' più azzardosi in campo professionale.

3° in classifica Vergine: domenica di ripresa per i nati sotto questo segno. Rivedere una persona cara potrebbe farvi ritrovare il buon umore. Dal punto di vista delle relazioni, le persone in coppia non hanno granché di cui lamentarsi.

2° in classifica Cancro: l'oroscopo del 30 maggio vi esorta a lasciare spazio nella vostra vita all'amore. Talvolta agite pensando solo a ciò che è giusto fare, senza ascoltare quello che i vostri impulsi cercano di segnalarvi. Ebbene, adesso è tempo di cambiare rotta.

1° in classifica Capricorno: i nati sotto questo segno sono decisamente al top. Dal punto di vista professionale ci sono delle grandi novità all'orizzonte, specie se siete dei liberi professionisti.

Un accordo che temevate potesse saltare potrebbe stupirvi.