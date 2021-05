L'Oroscopo di domani 6 maggio è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questa parte della settimana. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire come saranno le stelle di giovedì 6 maggio? Allora, a spuntarla positivamente saranno senz'altro Ariete e Toro, entrambi classificati a cinque stelle. Intanto, non sono proprio come nelle attese le predizioni per gli amici appartenenti a Vergine e Leone: il generoso segno di Terra non beneficerà dell'atteso supporto astrale mentre, secondo le previsioni astrologiche del 6 maggio, al segno di Fuoco è messo in conto un giovedì da 'ko'.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 6 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 6 maggio al segno dell'Ariete predice che andrà molto bene questo giovedì di metà settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. Probabilmente in tanti sarete vincenti in amore. La Luna in Pesci regalerà una giornata magica ed il momento sarà perfetto per cogliere la fortuna che da tempo si desidera ardentemente. Alcune circostanze saranno pronte a sorridervi e aiutarvi. Gustatevi quindi tutti i bei momenti che avrete occasione di vivere, ovviamente in compagnia del partner, di famigliari o amici stretti.

Single, saprete rapportarvi agli altri in modo spigliato, l'umore si conserverà per tutto il giorno effervescente e allegrissimo. Potrete conquistare le persone con facilità, avvolgendole nel vostro calore o colmandole col vostro affetto. Nel lavoro, il periodo sta per portare buone notizie, anche dal punto di vista economico.

Questo per voi sarà sicuramente un momento di espansione e di crescita, sia professionale che personale: siate pronti per nuove ed eccitanti esperienze.

Toro: ★★★★★. Un giovedì più che ottimo, a tratti semplicemente favoloso. Diciamo pure che gran parte della giornata di centro settimana sarà romantica e sensuale in più di una occasione, quanto basta per tirare su il morale sia che siate liberi che accoppiati...

In amore quindi, cercate di trascorrere più tempo assieme al vostro partner, magari trovando un hobby comune ad entrambi o scoprire qualcosa di nuovo. Così, guizzanti del vostro spirito più lieto, vi godrete senz'altro una giornata particolarmente fortunata e in armonia con i vostri sogni. Single, giovedì fantastico in tutti i sensi, dai sentimenti alle emozioni, fino alla magnifica natura coi suoi colori ed i suoi profumi di primavera. La bellezza farà presa sulla vostra anima, aprendo canali supplementari che premeranno per manifestarsi e spifferare tutto quanto avete dentro il cuore. Nel lavoro, vi sentirete rinati: aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto vi aiuterà a darvi un grande senso di libertà.

Se prima vi sentivate legati e incatenati, in questo giovedì avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà speciale la vostra giornata.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo giovedì sarà una giornata di routine, dunque non male ma da prendere con assoluta calma. Innanzitutto cercando di non farsi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. Dialogate, analizzate, sorridete: se siete arrivati ad un bivio sarebbe ora che iniziaste a tirare le somme. In amore, sarà una giornata tutto sommato tranquilla da dedicare agli hobby, allo sport, all'amore! Rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia: sarà a tenuta stagna e presto ne avrete la conferma.

Un problema in famiglia si risolverà grazie ad una maggiore tolleranza da parte vostra, senz'altro privilegiando un atteggiamento più conciliante verso chi amate. Single, sarete in fase di ripresa, i giorni passati non sono andati benissimo, per questo avete ancora qualche strascico che non vi rende del tutto sereni. Per scacciare i brutti pensieri cercate di rendere unica questa giornata, perché potrebbe essere uno dei pochi momenti liberi che avrete a disposizione: starà a voi fare di tutto per non rendere monotono il periodo. Nel lavoro, avrete un sacco di impegni importanti in questo periodo ma sarete ben determinati a portarli tutti a termine nella maniera migliore possibile. Gli influssi favorevoli dei buoni astri saranno di grande aiuto nella fase organizzativa dei vostri compiti.

Oroscopo e stelle di giovedì 6 maggio

Cancro: ★★★★. Periodo non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelline della normalità la giornata sotto analisi quest'oggi se presa con una certa convinzione potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale. In amore, vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con le persone che vi sono vicino. Di certo il merito sarà vostro ma anche della benevolenza della Luna, per i simboli astrali di Acqua sicuramente in aspetto armonico (Luna in Pesci). Cercate di sfruttare al meglio questi influssi positivi, solo così la giornata scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole.

Single, fate del movimento fisico, una passeggiata a piedi o in biciletta senza dimenticare la cura del vostro aspetto. Per qualcuno del segno un evento speciale, quale una dichiarazione d'amore o una telefonata inattesa, potrebbero rendere la giornata alquanto stuzzicante. Nel lavoro, il momento è molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggior impegno.

Leone: ★★. Il prossimo giovedì è stato messo in preventivo con l'antipatica spunta relativa ai periodi da "ko": sarà o non sarà davvero così? Se dovesse esserlo, pazienza, seguite i nostri consigli e ve la caverete lo stesso alla grande! Secondo gli astri intanto, per quanto riguarda l'amore, il suggerimento è quello di tenersi alla larga da problemi o guai di qualsiasi natura.

A forte rischio eventuali legami clandestini. In amore una eventuale irritazione, per cui vi sembrerà essere oggetto da parte del partner, potrebbe indurvi a cercare compensazione nelle attenzioni altrui: un po' per ripicca, un po' per autentica necessità. Per qualcuno del segno sentirsi apprezzati e corteggiati non ha prezzo! Single, avrete un po' di scombussolamento a causa dell'astro della notte in un segno a voi poco congeniale: con un pizzico di pacatezza e di disponibilità verso gli altri riuscirete a barcamenarvi rendendo tutto più facile. Nel lavoro avete bisogno di attenzione e concentrazione, questo per evitare di gettare al vento le belle occasioni che senz'altro vi verranno offerte.

Le stelle raccomandano di avere tanta pazienza.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 6 maggio, indica che questa parte della settimana partirà e si concluderà sotto la dura egida relativa ai periodi sottotono. Secondo l'Astrologia sul segno, riguardo l'amore, se avete qualcosa da chiarire con la persona amata non dovete più attendere. Infatti molto presto si presenterà l'occasione giusta per farlo. In campo sentimentale sapete bene che, correndo tutti i giorni, finite sempre per dimenticare le cose realmente importanti: concedetevi una parentesi in questa giornata, entrando in sintonia con il partner oppure in famiglia. Non dovete strafare: per stare bene vi basterà anche solo ricercare un maggior dialogo o contatto fisico.

Single, per trascorrere serenamente questa giornata siate chiari fin dall'inizio: a chi vi disturba e vorrebbe coinvolgervi in situazioni scomode dite apertamente quello che pensate; declinate inviti non graditi, senza badare alle reazioni altrui. La vostra serenità viene prima di tutto e tutti. Nel lavoro, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e farne un'analisi introspettiva. Cercate di capire se la strada che avete preso è in linea con i vostri progetti o invece è necessario fare un'inversione di rotta.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 6 maggio.