Secondo le previsioni dell'oroscopo del 5 maggio 2021 denotano una giornata molto propizia per Sagittario. I Gemelli sono nervosi, mentre i Leone devono mettere da parte l'orgoglio.

Oroscopo degli ultimi 4 segni

12° in classifica Gemelli: giornata da prendere con le pinze. La mattinata si rivelerà piuttosto impegnativa, pertanto, è opportuno darsi da fare per riuscire ad adempiere a tutti i compiti che avete. Dal punto di vista sentimentale bisogna fare un po' di chiarezza.

11° in classifica Bilancia: evitate le polemiche, particolarmente nella giornata odierna.

Essere sulle spine è una cosa che proprio non tollerate, quindi, chiunque si dimostri non chiaro e sincero fin dal primo momento rischia di suscitare le vostre ire. Mantenete la calma.

10° in classifica Leone: l'Oroscopo del 5 maggio 2021 esorta i nati sotto questo segno a mettere da parte l'orgoglio con le persone care e i pregiudizi con gli estranei. Nella vita è opportuno cambiare idea quando dovesse essere necessario.

9° in classifica Toro: buon momento per concentrarsi sul lavoro. Oggi siete particolarmente attenti e minuziosi, pertanto, approfittatene per darvi da fare. Sul fronte sentimentale, invece, ci sono delle cose da rivedere, non tutto potrebbe andare come speravate.

previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: la cosa fondamentale nella vita è sapersi adattare ad ogni tipo di situazione. Non lasciatevi prendere dal panico e dallo sconforto quando gli equilibri che fanno parte della vostra vita vengono stravolti. In merito ai sentimenti, invece, lasciatevi guidare dal cuore.

7° in classifica Pesci: le relazioni di coppia stabili proseguiranno senza troppi intoppi. Quelle che stanno vivendo un momento di burrasca, invece, potrebbero vivere un forte assestamento. In campo professionale è opportuno metterci grinta e, soprattutto, la faccia in ogni cosa che farete.

6° in classifica Capricorno: i rapporti di coppia vanno alla grande in questo periodo.

L'Oroscopo del 5 maggio, infatti, denota un forte dinamismo e una grande passione. Concedetevi qualche piccolo vizio e curate di più il vostro aspetto fisico.

5° in classifica Scorpione: interessanti risvolti sul fronte lavorativo. Se avete più situazioni in ballo, è giunto il momento di prendere una decisione. In amore, invece, siete un po' impegnati a pensare ad altro, tuttavia, non dovete mai trascurare il partner.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Ariete: non lasciate nulla al caso. I piccoli dettagli non vanno trascurati, altrimenti, potrebbero diventare qualcosa di diverso con il passare del tempo. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe avere la strada spianata, considerate questo aspetto.

3° in classifica Acquario: dopo alcuni giorni un po' burrascosi, l'oroscopo del giorno 5 maggio 2021 denota una giornata abbastanza tranquilla. Non ci saranno grossi intoppi che potrebbero compromettere il vostro umore. Quindi, è sempre buono godersi questi momenti di tranquillità quando arrivano.

2° in classifica Cancro: ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Alcune coppie potrebbero aver discusso in questi giorni ma, a partire da oggi, ci sarà una bella risalita. Anche in campo professionale ci sono novità in arrivo, fatevi trovare pronti.

1° in classifica Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte e vi favoriscono sul fronte professionale. Siate audaci e caparbi. Non arrendetevi al primo ostacolo, ma questa è una cosa che voi caratterialmente già non siete propensi a fare.

In amore c'è abbondanza e fertilità.