L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 maggio promette scossoni, incontri e tante altre novità per ciascun segno zodiacale. Ci sarà l'evento dell'eclissi lunare, mercoledì 26. Con maggio ormai agli sgoccioli, l’ultima settimana si appresta ad uscire di scena regalando colpi di scena sul versante sentimentale, lavorativo e familiare. Anche il benessere e la salute saranno al centro dell'attenzione degli astri, in particolar modo per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Aquario. Amore, salute, lavoro, famiglia, soldi, tutti questi aspetti saranno al centro dell'attenzione in questa sede: approfondiamo tutti i dettagli con le previsioni astrali della settimana prossima.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - L’aria estiva comincerà a farsi sentire sempre di più e con essa anche la voglia di levarsi di dosso quegli abiti pesanti portati negli ultimi due anni. Ne avete vissute di cotte e crude, ma questa sarà la settimana del dentro o fuori. Dovrete chiudere dei conti, sistemare delle cose e chiarire alcune situazioni poco limpide. Occhio ai colleghi! Nel lavoro potrebbero celarsi delle insidie o spuntare alcuni spiacevoli imprevisti. Dedicate più tempo al vostro benessere, vi state trascurando troppo. L’amore sarà nell’aria per alcuni fortunati single.

Toro - Voglia di fare e grinta saranno le due caratteristiche positive di maggior spicco in quest’ultima fase di maggio.

Un progetto di un certo spessore sarà portato avanti, ma non dovrete farvi cogliere dal panico legato all'incedere del tempo. Delle situazioni difficili troveranno una fine, finalmente troverete la forza di farvi valere. Coloro che stanno pianificando un matrimonio, una convivenza o un figlio, arriveranno ad un buon punto di svolta.

I soldi saranno al centro della scena, soprattutto se faticate a sbarcare il lunario o avete dei debiti da affrontare.

Gemelli - Sarà la settimana migliore dell’anno, vi sentirete soddisfatti e appagati. L’amore si farà incandescente, in alcune giornate ci sarà una maggiore occasione di fare colpo. Il lavoro, per chi è concentrato sul futuro e la carriera, non mancherà.

Forse avete intrapreso un nuovo progetto di recente e prossimamente avrete la possibilità di farvi valere. In casa c’è chi si occupa di tutto, dalla cucina al lavoro, dai figli al coniuge e questo non fa altro che togliervi tempo prezioso alle vostre passioni. Tutto quello che dovrete fare sarà riorganizzare la vostra routine e riprendervi il tempo perduto. Salute in ripresa, vi sentirete in ottima forma.

Cancro - Siete reduci da un periodo altamente stressante. Coloro che hanno seminato nuovi progetti, non dovranno gettare la spugna perché entro la fine dell’estate vedranno germogliare i primi frutti. Il duro lavoro paga sempre. L’amore sembra essere in fase di stallo, forse non siete convinti del vostro partner o forse le vostre priorità sono altre.

In ogni caso, cercate di tenervi alla larga dalle fonti stressanti e riprogrammate l’agenda perché risultate incasinati. Siete consapevoli di ciò che volete dalla vita, ma spesso finite per dubitare di tutto. Entro giugno avrete modo di sistemare tutto, il vostro compleanno si avvicina ed è tempo di bilanci personali.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Parte con il freno a mano alzato quest’ultima settimana di maggio, ma verso giovedì comincerete ad accelerare e a prendere il volo. Ci saranno molte cose da fare, questioni vecchie e spinose da risolvere prima delle vacanze estive. Non saranno giorni favorevoli agli acquisti e agli investimenti, anzi potreste sentirvi più appesantiti che mai.

Qualcuno sarà chiamato a dare l’esempio o a fare il proprio dovere. La distrazione, in alcuni momenti, rischierà di farvi perdere il filo. Esami, test o interventi in dirittura d’arrivo ma cercate di tenere sotto controllo l’ansia e l’agitazione. Per quanto riguarda l’amore, qualcuno non è più attratto dal proprio partner.

Vergine - A prendere delle decisioni sotto pressione si rischia di sbagliare. Perciò in settimana non mettetevi fretta e non caricatevi di altri impegni. Magari in questo frangente della vostra vita vi sentite persi, incerti e per anche depressi, tuttavia le stelle prevedono novità e miglioramenti, specie se vi deciderete a fare la prima mossa. Basta un nulla per stravolgere l’andazzo della vita, perciò non perdete mai la speranza.

Sarà la settimana giusta per fare il bilancio della situazione, rivedere i conti che non quadrano e per mettere un punto alle questioni poco chiare. L’amore sta vivendo un periodo di alti e bassi, ma le coppie giovani stanno per compiere un grande passo.

Bilancia - Uscirete finalmente da quel guscio che vi siete costruiti in quest’ultimo periodo. Darete un calcio al solito trantran e comincerete a muovere i primi passi verso la fine del tunnel. L’amore di coppia sta per riesplodere, a quanto pare si tornerà a fare progetti e a dedicarsi più tempo. I single, invece, preferiscono godersi un‘estate senza impegni e all’insegna della libertà. Settimana favorevole ai cambi di look, dai capelli all’abbigliamento, darete fondo ai vostri risparmi pur di rinnovare la vostra immagine.

Programmerete delle vacanze al mare o all’estero.

Scorpione - La salute e il benessere saranno al centro dell’attenzione in questa lunghissima settimana. L’attesa volgerà a conclusione, potreste anche assistere a dei cambiamenti. Innovare l’attività servirà a incamminarsi verso nuove frontiere di successo e guadagni, specie se avete grosse difficoltà a relazionarvi con i colleghi, il superiore o a sbarcare il lunario. I disoccupati avranno maggiori chance di scovare un impiego, anche a part time. State per vivere un’estate incandescente, perciò non fatevi trovare impreparati. Bene le questioni di cuore e famiglia, qualcuno potrebbe sorprendervi e dirvi una parola profonda.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sarà una calda settimana in cui potrebbero spuntare nuovi amori e venire a galla delle situazioni importanti. Avrete modo di essere guidati dagli astri. L'eclissi lunare del 26 maggio porterà un enorme scossone all'interno della vostra quotidianità e qualcosa sarà destinato a cambiare. Le coppie giovani convoleranno a nozze oppure intraprenderanno una convivenza. Bene anche il lato economico e sociale, non saranno da escludersi incontri e nuove amicizie, qualcuna destinata ad evolversi in qualcosa di più speciale. Il coniuge finirà per lasciarvi interdetti.

Capricorno - Settimana con sorprese e risvolti interessanti. Sarete piuttosto caparbi, ma attenzione a non comportarsi in maniera del tutto ossessiva.

Chi ha dei figli o dei nipotini, si divertirà assieme a loro. Risulteranno favorite le terapie, le cure e gli incontri, mentre sarà meglio fare attenzione agli sperperi inutili. Siete soliti perdere tempo sui social, ma questa settimana vi distrarrete al mare, in dolce compagnia o semplicemente con un bel libro in giardino. Programmate le vacanze estive, non riducetevi all'ultimo momento.

Acquario - Potreste sentirvi poco in forma in queste prossime giornate in cui la salute risulterà traballante. Forse state vivendo un periodo stressante e difficile, le stelle parlano di una battaglia che state combattendo da troppo tempo. Non dovrete assolutamente gettare la spugna perché l'estate che verrà porterà divertimento e ripresa psicofisica.

Distraetevi attraverso una nuova serie tv oppure allacciate nuove amicizie, anche sui social. Al giorno d'oggi tutto è possibile se c'è la volontà. Amore coniugale traballante, non vi sentite apprezzati e compresi dal partner.

Pesci - Questa che affronterete sarà una settimana indubbiamente migliore delle precedenti. Avete fronteggiato alcune difficoltà, ma il peggio passerà lasciando il posto ad un rinnovato entusiasmo. Vi sentirete rinascere, ma attenzione a non esporsi troppo al sole senza un'adeguata protezione. Sarà il caso di mettersi a dieta, eliminare i dolci e tutto quel trash food che ingurgitate quando siete tesi e stressati. Proposte in arrivo, ma sarà meglio valutare ogni cosa con calma e lucidità.

Sarete un po' impulsivi e questo permetterà all'amore di coppia di infiammarsi. Via libera alla passione, allo shopping e al divertimento.