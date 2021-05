L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 maggio si presenta promettente e ricco di vicende per ciascun segno dello zodiaco. La settimana si aprirà con la transizione della Luna che dal Cancro entrerà in Leone mentre, nel weekend, l'astro argenteo sarà nella casa della Bilancia. Si prospettano dei giorni intensi e di cambiamento. I nati dei Gemelli avranno qualcosa da festeggiare e delle occasioni da cogliere al volo. C'è chi si concederà una minivacanza e chi rinnoverà il proprio look. Qualcuno sarà impegnato dal dentista o in una certa terapia o esame.

Amore, salute, lavoro, famiglia, soldi, tutti questi aspetti saranno al centro dell'attenzione in questa sede: approfondiamo tutti i dettagli con le previsioni astrali della settimana prossima.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Tutti i nodi potranno venire al pettine, ma attenzione a chi incontrerete sulla vostra strada. Evitate di attaccare briga, non lasciatevi ferire dai commenti altrui e siate più pragmatici possibili. Vi siete trascurati troppo a lungo e la vostra forma fisica, la mente e la pelle ne stanno tuttora pagando le conseguenze. Sfruttate questa rovente settimana per rimettervi in carreggiata e imparate ad apprezzare di più ciò che avete, perché la felicità si cela nelle piccole cose.

L’amore di coppia, specie per chi sta insieme da oltre 7-10 anni, avrà a che fare con una bella scossa che spazzerà via una certa lontananza o indifferenza.

Toro - Le stelle invitano a fare dei tagli drastici nella vostra vita. Ci sono delle persone che tirano fuori il peggio di voi a causa del pessimismo che emanano. Dopo tanto tempo, tornerete a fare una certa cosa che vi sta molto a cuore e tirerete un sospiro di sollievo.

Chi ha perso un lavoro, entro giugno riuscirà a trovare un valido impiego e a trascorrere del tempo utile alla propria crescita professionale. A volte, nella vita, capita di dover ricominciare da zero ma ciò che importa è stare bene e non perdersi mai d’animo. Qualche Toro resterà affascinato da qualcuno o qualcosa che catturerà la sua completa attenzione.

I figli o i genitori anziani avranno bisogno del vostro aiuto.

Gemelli - Vi siete allontanati dai vostri obiettivi, vi sentite persi e confusi. La buona notizia è che l'ultima parte di maggio aprirà le porte ai sorrisi e alle novità più disparate, dovete solamente credere in voi stessi. In settimana sarete impegnati in una certa faccenda che vi sta molto a cuore, le stelle invitano a dare un’opportunità a chi ve la chiederà. Festeggiamenti o sorprese in arrivo, sarà una settimana avvincente e colma di occasioni. Chi ha subito una perdita o sta combattendo una dura battaglia, avrà le energie necessaire e il giusto supporto per riuscire a voltare pagina. L’amore sta vivendo una fase complicata.

Cancro - L’estate che verrà sarà piena di vicende che segneranno la vostra ascesa. Avrete modo di appoggiarvi a Giove, ma già in questa prossima settimana sarete al centro di alcune situazioni importanti. Per tutto l’inverno non avete fatto altro che concentrarvi sulla vostra famiglia, sulla carriera, sui soldi e sui sogni. Si può dire che delle situazioni sono cambiate, dei progetti che prima reputavate imprescindibili, adesso non lo sono più. Nel lavoro qualcosa andrà riveduta e sistemata. Siete un segno molto profondo e non sopportate la maleducazione o l’insensibilità della gente, ma anziché farvi il sangue amaro dietro a questi soggetti, continuate a percorrere la vostra strada. Ripresa psicofisica, ma basta spese!

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete un segno pieno di valori e principi. Forse in passato c’è stato un tradimento o una cocente perdita che vi ha portato ad essere più diffidenti. In settimana avrete alcune questioni da assolvere, ma lo dovrete fare senza appesantirvi più di tanto. Dite di no se proprio non ve la sentirete di fare una determinata cosa soltanto per accontentare gli altri. Andare a letto con le preoccupazioni e i sensi di colpa non vi piace, ma se non imparate a mettervi in primo piano finirete solamente per calpestare la vostra autostima. Vi state svalutando troppo. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare in settimana. Amore da rivedere.

Vergine - Potrebbero capitarvi un po' di grane in questa settimana che si presenta barcollante per voi nativi della Vergine.

Non vi sentirete molto in forma, anzi sarete tormentati da alcuni dolori articolari e da un forte senso di stanchezza. In tal caso sarà meglio staccare la spina e fare solo lo stretto necessario. Prendetevi un po' di tempo per riflettere e rilassarvi, vi state strapazzando troppo. In giro potreste avere a che fare con la maleducazione e la superficialità generale, ma sarà meglio non rispondere al fuoco con il fuoco onde evitare di scivolare in una situazione spinosa. I cuori solitari dovranno prestare attenzione alle nuove conoscenze: non è tutto oro quel che luccica!

Bilancia - L'amore di coppia potrebbe entrare in una fase di crisi, specie per coloro che stanno insieme da 7 o più anni. Niente panico, basta inventarsi qualche novità per scacciare la noia e aggiungere un po' di pepe alla relazione.

I single non dovrebbero correre rischi, mentre coloro che si frequentano da poco tempo avranno dei dubbi da affrontare. Sarà la settimana migliore per concedersi del meritato shopping, ma attenzione a non sperperare troppo denaro: non è il momento di scialacquare! Qualcuno si dedicherà alle pulizie domestiche e finalmente sarà possibile sbarazzarsi di tutto l'inutile ciarpame accumulato negli ultimi due anni. Esami o test in arrivo, qualcuno dovrà recarsi dal dentista o dal meccanico.

Scorpione - Delle questioni economiche o burocratiche vi terranno occupati in questa settimana di ampi movimenti. Le stelle annunciano a gran voce che state per lasciarvi un periodo negativo alle spalle, a patto che voi siate disposti a voltare pagina.

Riprenderete in mano vecchi e nuovi progetti. Da tempo avete bisogno di stimoli e li troverete proprio in questi giorni tiepidi ed effervescenti. Chi può, si concederà un weekend al mare o in una zona di svago e relax. Gli ultimi due anni sono stati molto turbolenti, perciò cercate di riprendere in mano la vostra vita ripartendo anche da zero e compiendo un passo alla volta del resto, Roma non è stata costruita in un giorno.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - I vostri obiettivi di salute e fitness proseguiranno. In vista dell'estate calda e movimentata, sarà bene uscire dalla propria zona di comfort e darsi una mossa. Nessun traguardo può essere raggiunto con il solo pensiero, occorre necessariamente darsi da fare.

Nel cuore della settimana un po' di stress e tensione vi governerà, le stelle suggeriscono di fare attenzione alle discussioni in famiglia. I più giovani sognano di andare a vivere da soli o di mettere su famiglia e fare carriera, mentre i più grandicelli hanno delle ambizioni altalenanti che necessitano di essere definite. In settimana vi ritroverete a pagare la bolletta o a sostenere una grossa spesa, in ogni caso cercate di mantenere i nervi saldi. Progetti di viaggio/vacanza in vista.

Capricorno - Non dovrete permettere agli altri di approfittarsi di voi, perché avete fin troppe responsabilità da gestire. In settimana sarete in ottima forma mentale ed anche fisica, specie se vi state nutrendo meglio e avete apportato dei cambiamenti positivi all'interno della vostra routine.

Potrebbe arrivare quel segnale che attendevate da tanto, inoltre, a partire da questa settimana fino a fine estate cambieranno delle cose. state in guardia! Nel weekend potreste anche fare uno strappo alla regola e concedervi una fuga al mare o in un luogo che vi appaga. Attenzione ai cambi di temperatura, non è ancora il caso di abbassare la guardia.

Acquario - Inizierà in maniera del tutto tranquilla la vostra settimana. Una persona che conoscete piuttosto bene potrebbe invitarvi ad una festa di compleanno. L'amore farà scintille, specie per chi si ama. Lasciate il passato nel passato e non serbate rancore. Avrete delle revisioni o dei pagamenti importanti da effettuare e non potrete rimandare altrimenti rischierete una multa o di peggiorare la situazione.

Sarà la settimana giusta per rilassarsi dal parrucchiere o in un centro estetico, da tempo sentite il bisogno di cambiare il vostro look. Sperimentate senza mettervi troppa pressione addosso e troverete lo sbocco giusto per voi, questo vale anche in campo lavorativo, scolastico o privato. Un famigliare avrà bisogno del vostro aiuto.

Pesci - Le stelle incoraggiano a parlare liberamente e a vuotare il sacco, specie se tendente a covare tutto dentro. Non siete soli, c'è una persona sempre pronta ad ascoltarvi, a spronarvi e a supportarvi. In settimana potreste sentirvi lunatici e questo per via delle varie configurazioni astrali, ma bene o male ve la caverete alla grande. I single sognano un amore movimentato e romantico di quelli che si vedono soltanto nei film, ma è bene tenere presente che la realtà è diversa.

Qualcosa del vostro passato sembra ostacolarvi il cammino: correte ai ripari. Da giovedì a domenica ogni cosa andrà a gonfie vele e vi sentirete baciati dalla fortuna. L'amore di coppia ritroverà un certo equilibrio e tanta passione.