L'Oroscopo del giorno 22 maggio porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspettano buone nuove o quantomeno novità interessanti. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, oltre alle immancabili predizioni su amore e lavoro per i segni da Bilancia a Pesci, anche sulla nuova classifica quotidiana corredata dalle immancabili stelline, quest'ultima come sempre impostata sull'intero arco zodiacale.

Iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'astrologia quotidiana, evidenziando su tutti un solo segno indicato al top del giorno: il Bilancia.

Il simbolo di Aria potrà contare nel periodo su una meravigliosa Luna in ingresso nel segno, nel contempo in spettacolare trigono a Sole e Saturno. Inoltre il frangente si presume possa essere un weekend davvero "stellare" con tantissima fortuna per altrettanti tre segni: Capricorno, Acquario e Pesci, tutti in periodo super-positivo soprattutto per quanto concerne sentimenti e affetti familiari.

Invece, le previsioni zodiacali di sabato 22 maggio segnalano un inizio di weekend decisamente poco positivo a carico del Sagittario, in questo caso valutato in giornata da "sottotono". Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 22 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 22 maggio

Bilancia: 'top del giorno'. In arrivo un periodo favoloso. Senz'altro la giornata di sabato si prospetta in grande stile, per finire ancora meglio di quanto sperato. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, soprattutto grazie all'impegno profuso ultimamente.

A dare una grossa mano ci penserà senz'altro la Luna, nel segno a partire dalle ore 03:35 della primissima mattinata di sabato. In amore, è giunto il momento di iniziare a mettere in moto qualcosa di veramente importante a livello famigliare o personale. Datevi da fare, senza alcuna titubanza. Senz'altro verranno alla luce tante novità per chi cerca soluzioni d'amore o per coloro che vogliono sistemare una volta per tutte annose questioni aperte.

Single, il ritmo del periodo sarà molto calmo e disteso: dentro di voi regnerà la pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra (meglio di così!). Nel comparto lavoro intanto, gli astri vi daranno la spinta giusta e l'energia per fare ancora di più. Cogliete questo momento favorevole per affermarvi nel vostro ambiente.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano un periodo certamente all'insegna della normalità e della calma (forse solo apparente). Pertanto l'oroscopo invita a prepararsi per tempo: riaccendere la fiammella di una passione che sembrava sopita oppure cercare nuovi spunti per dare slancio alla quotidianità non sarà cosa facile ma nemmeno impossibile.

Anche le coppie nate da poco saranno un po' più frizzanti del solito, tanto che alcune potrebbero pensare anche ad eventuali nozze. Intanto le coppie di sempre vivranno momenti di sufficiente armonia, malgrado qualche attrito che potrà sorgere per motivi economici. Single, vivrete ore di intensa passione se appartenente a coloro con ascendente al top; per gli altri periodo normale, come sempre. La possibilità di concretizzare un'unione per qualcuno potrebbe farsi sempre più concreta e questo vi metterà di ottimo umore. La gioia pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti di tutti. Nel lavoro, per evitare grattacapi converrà tenere alta la guardia o mettere a punto delle nuove strategie.

Non fatevi prendere dall'ansia ma mostratevi precisi e organizzati.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di sabato 22 maggio al Sagittario indica che la giornata in arrivo si appresta a portare qualche problema in più da risolvere, specialmente in coppia, in famiglia o nei confronti di colleghi. Potreste dover affrontare tante piccole questioni, magari problemi da sistemare o dettagli che meritano un po' d'attenzione. Non sbuffate ma affrontate ogni cosa con spirito costruttivo; è nel vostro interesse. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, e sappiamo tutti che devono essere solide e durature. In amore, cercate di non scoprirvi, soprattutto se avete in corso situazioni importanti.

Diciamo che la parte finale di questa settimana si presume non possa essere felicissima per tante coppie: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi sul partner, potreste uscire malconci dallo scontro e, forse, il gioco non varrebbe nemmeno la candela. Per i single, incertezze o confusione potrebbero rendere complicata la giornata: cercate di sopperire a ciò mettendo in campo tutta la vostra migliore pazienza e forza di volontà. Nel lavoro invece, tutto procederà quasi senza novità, come del resto è stato da un po' di tempo a questa parte. Non demoralizzatevi, anzi, pensate e agite da veri positivi quali siete.

Oroscopo e stelle del giorno 22 maggio

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, in base a quanto espresso dalle stelle, preannuncia che questo sabato sarà molto bello ed altrettanto performante per tanti di voi nativi.

A dare impulso affinché alcune situazioni impegnative vengano risolte al più presto, di sicuro sarà una persona del vostro giro. Alcune circostanze poi, daranno la possibilità di rendere la giornata addirittura fantastica, regalando l'attesa soluzione ad un assillante questione. In merito agli affetti, l'Astrologia invita ad essere ottimisti: vedrete tutto sotto un'altra luce e la fiducia verso il futuro di coppia vi spingerà a fare qualche importante progetto di vita. Non lasciate che siano gli eventi ad indicare il sentiero da percorrere ma cercate di forzare il destino: anche se ogni cosa è già scritta nel libro della vita, gli artefici della stessa siete solo voi, gli unici abilitati a scegliere il domani...

Single, ottimismo a oltranza! Vivrete nella ferma convinzione di trovare proprio in questo weekend la persona da portare all'altare: il grande amore sta per arrivare? Certo che si, almeno si spera: ha ragione chi afferma che la speranza è l'ultima a morire. Infatti i sogni d'amore sono destinati quasi tutti a divenire realtà. Nel lavoro infine, potreste unire l'utile al dilettevole: accettate pure quell'attività che sapete, di certo vi aiuterà a conoscere tanta gente nuova o vi permetterà di scoprire luoghi affascinanti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali per questo avvio di weekend preannuncia una splendida partenza. Se affronterete le vostre giornate con spirito risoluto, di certo riuscirete a vivere con più leggerezza e serenità, anche se certe situazioni al momento apparissero più complicate del solito.

In campo sentimentale, l'arrivo della Luna in Bilancia, segno di Aria come il vostro, certamente porterà benefici sia in coppia che nei casi singoli. In amore infatti, la maggioranza di coloro che sono sposati o conviventi inizierà a prendere coscienza dei problemi che presto dovranno affrontare, cercando in tutti i modi una soluzione per risolverli. In coppia, potreste notare senz'altro un piccolo aumento nella capacità di venire incontro al partner, oltre che un buon aspetto fisico pronto a rispondere a ogni esigenza. Single, usate l'appoggio di un'amicizia per aprirvi la strada verso quell'obbiettivo che sapete, ok? Nel lavoro intanto, approfittate dei momenti di pausa per mettere a punto le strategie da seguire, evitando così di perder tempo prezioso.

Qualcuno in questo periodo si aspetta molto da voi: provate a prendere l'iniziativa, oppure a rimettervi in gioco.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 22 maggio, preannuncia l'arrivo di uno splendido weekend, quasi tutto all'insegna di una generosa Luna in Acquario. L'Astrologia invita a non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi. Riderci sopra, insieme alle persone interessate, sarà il modo migliore per farli scomparire del tutto e vivere sereni. In amore vi sentirete così forti, ottimisti e sicuri di voi stessi da riuscire ad ottenere (non senza un piccolo sforzo) il meglio dalla relazione, rendendo speciale questa giornata. Ad alcune coppie, soprattutto a quelle di primo pelo, potrebbero realizzarsi alcune cose attualmente in sospeso: qualsiasi cosa fosse, puntate al massimo.

Per coloro ancora single: se chi vi piace dovesse farsi desiderare, occhio a non farne una questione di principio, sareste solo voi a pagarne le spese, ok? Per qualcuno invece la sensazione generale sarà quella di piacevole sicurezza; se qualche problemino fosse stato, per ora sembra essere tamponato. Nel lavoro infine, stimolati a dovere nel dare il meglio di voi, per quanto riguarda le incombenze di routine, miracolosamente riuscirete dove gli altri potrebbero fallire. Sarete sorretti da una precisione impeccabile!

Classifica 22 maggio, le stelle dei dodici segni

A mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di sabato è la classifica completa interessante la prima giornata del nuovo weekend.

Ricordiamo che ad essere valutati in scaletta tutti i segni interessanti lo zodiaco, quindi i dodici segni dall'Ariete a Pesci. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno.

Le stelline di sabato 22 sabato: