L'Oroscopo di domani 26 maggio è pronto a svelare come sarà la giornata. In evidenza le previsioni zodiacali di mercoledì per i segni dall'Ariete fino a Vergine, messi sotto analisi nei riguardi dei settori della vita interessanti i sentimenti e le attività lavorative. In questo frangente l'Astrologia ci mostra un transito astrale di prim'ordine, ossia l'entrata della Luna in Sagittario con il Sole stabile in Gemelli e Marte posizionato in "Casa 9" nel segno del Cancro. Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle consuete previsioni astrologiche interessanti l'oroscopo del 26 maggio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 26 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 26 maggio al segno dell'Ariete annuncia una giornata definita sulla carta al di sotto delle attese. Cercate di essere freddi, calmi e riflessivi soprattutto riguardo alcune situazioni attualmente in stallo che necessitano di attenzione da parte vostra. In amore, il vostro partner vorrebbe portarvi ad una resa dei conti ma voi in questo momento non siete particolarmente propensi verso i chiarimenti. Perché stelle abbastanza antipatiche vi leveranno le parole di bocca, facendovi preferire un religioso silenzio al posto del mero ribattere.

Single, in questa giornata troverete pane per i vostri denti e la vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che (forse) la sa molto più lunga di voi. Più che di caparbietà si parlerà di voglia di cambiare opinione, considerato che siete spesso irremovibili su alcune posizioni, facendole passare erroneamente per verità.

Nel lavoro, il giorno potrebbe essere molto impegnativo su parecchi fronti. Piano piano però guadagnerete terreno se lascerete emergere la tenacia e non invece la solita impulsività. Ci sono situazioni complesse da sbrogliare, emozioni insolite da vivere, vittorie da godere.

Toro: ★★. L'oroscopo di mercoledì annuncia l'arrivo di un periodo di stanchezza.

Purtroppo la giornata di questa parte centrale della settimana, magari già programmata in ogni minimo dettaglio, potrebbe irrimediabilmente essere rovinata dal vostro umore nero. Se possibile, datevi una calmata. In campo sentimentale, non è il massimo vedersi mettere davanti a un evento ormai compiuto, ma sarà un problema che dovrete affrontare successivamente. Figli spendaccioni e compagno apatico potrebbero essere causa del vostro nervosismo? Speriamo per voi non sia così... Intanto sappiate che ogni problema, presente e passato, si presenta sempre in un momento astrologico sfavorevole, diversamente tutto sarebbe meno difficile da affrontare. Single, scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprendesse certe vostre scelte sentimentali (a buon intenditor...).

Nel lavoro, in questo periodo avete subito diverse ingiustizie dagli altri ma non sarà proprio questa la giornata giusta per contraccambiare. Infatti ci sono questioni molto più importanti da affrontare che andranno assolutamente gestite con la calma e tranquillità.

Gemelli: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano in generale una giornata più che positiva, ottime notizie potrebbero essere già in cammino pronte a regalare felicità o tanta serenità. Sfruttate il momento per gestire sia eventuali problematiche inerenti i sentimenti che il comparto lavoro. La giornata di metà settimana di certo non avrà segreti o brutte sorprese in merito all'amore. La presa in carico di compiti quotidiani che in genere tendete a delegare ad altre persone, sorprenderà positivamente chi vi sta vicino.

La sfera sentimentale altresì sarà illuminata da una luce davvero speciale. Le stelle amiche in effetti, promuoveranno idee fantasiose e vi suggeriranno di stabilizzare il rapporto amoroso in corso aiutandovi a esprimere al meglio sentimenti e passione. Single, la tenacia in questo momento non vi manca di sicuro, così come la voglia di arrivare lontano. I vostri obiettivi sono attualmente molto ambiziosi e fortunatamente le stelle vi faranno percepire una bella conferma. Tale riferimento è per il fatto che state procedendo nella giusta direzione. Chi aspettasse l'incontro magico sappia che l'amore si muoverà subito: il vento astrale farà volare verso di voi la persona giusta. Nel lavoro non mancheranno le buone idee: servirebbe una giusta dose di determinazione per realizzare quello che avete a mente.

Tuttavia sarebbe saggio tener presente che dovrete affidarvi solo alle vostre risorse.

Oroscopo e stelle di mercoledì 26 maggio

Cancro: ★★★★. Si preannuncia un mercoledì buono ma poco reattivo e senza alcun riscontro interessante: praticamente, un giorno come un altro. Se avete una vicenda complessa in ballo da qualche tempo, è possibile che si sblocchi, se non proprio questo mercoledì, almeno nei prossimi giorni: con le stelle che presto vi ritroverete ci sono discrete possibilità che si concludano positivamente. Per i sentimenti, qualunque cosa abbiate in mente di fare, cercate di rendere speciale questo mercoledì. Per prima cosa concedete più tempo alla vita sentimentale: cancellate abitudini, richieste e lamenti e tutto sarà rinnovato, rendendo piacevolissimi i rapporti col partner.

Single, un colpo di scena o un colpo di fulmine? Qualsiasi cosa fosse, in ogni caso preparatevi a una forte emozione: il cielo astrale sarà abbastanza idoneo per chi volesse fare mente locale: controllare i conti di casa, chiarire le questioni in sospeso con la famiglia o dedicare una bella fetta del vostro tempo al benessere fisico e mentale. Dal punto di vista professionale, avrete modo di far emergere capacità e talenti da tempo inattivi. L'unico disturbo che potreste avere potrebbe essere una seccatura: se operate alle dipendenze altrui saranno risolvibili subito, senza problemi.

Leone: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un mercoledì abbastanza fluido nelle cose di ordinaria amministrazione.

Ovviamente con i dovuti distinguo relativi ad alcuni momenti un po' impegnativi, comunque di non difficile messa a punto. Qualcosa però potrebbe non girare per il verso giusto, specialmente nei riguardi di un famigliare o di un'amicizia di vecchia data. In amore, la rigenerante presenza delle stelle vi permetterà di ricevere delle discrete gratificazioni dal punto di vista affettivo. Durante la giornata saranno presenti diversi momenti di svago e di relax e soprattutto la serata sarà dedicata al divertimento con la collaborazione del partner. Single, ascendente permettendo, non avrete alcun motivo di essere dubbiosi: le dichiarazioni di rispetto e ammirazione che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche.

Questo giorno risulterà bilanciato e molto gratificante per i rapporti affettuosi, agevolato in modo determinante da una amicizia premurosa. Nella vostra attività professionale le scelte favoriranno i nativi più decisi, intraprendenti e creativi. L'immagine sociale non perderà punti, la stima per il lavoro svolto crescerà e di molto.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 26 maggio, visto il periodo favorevole anticipa già da adesso buone nuove in arrivo. Diciamo che sarà più che ottimo il periodo, a tratti anche fortunato. Per tanti nativi le fatiche affrontate nel corso della settimana che sta per giungere al giro di boa potrebbero farsi sentire. Tranquilli, una persona vi darà una mano eventualmente a fronteggiare quei problemi rimasti in sospeso: siate riconoscenti.

Se ci sono stati momenti difficili nei giorni scorsi, il periodo in arrivo di certo aiuterà a superarli. In campo sentimentale, il vostro modo di fare in questo periodo sarà ulteriormente addolcito dal positivo supporto delle stelle. Sarete molto gentili e avrete delle attenzioni per tutta la famiglia. Da questo vostro comportamento scaturiranno pace e armonia, seminerete energia positiva intorno a voi e tutti avranno massima stima per voi. Single, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che senz'altro vi accompagnerà porterà nuovo buonumore. Una ventata di sensualità presto vi avvolgerà favorendo la nascita di un amore appagante. Sprazzi di euforia potrebbero colorare ogni sfumatura dei vostri pensieri: vi aspetta una giornata decisamente fortunata!

Nel lavoro, potrebbe essere il giorno della rivincita nel campo che più vi impegna e interessa in questo periodo. Grazie alle stelle che nel periodo saranno senza dubbio una bella garanzia, tutto quello che avete sognato a lungo sarà qui, davanti a voi.

