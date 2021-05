L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 maggio 2021 è pronto a svelare previsioni, pagelle e classifica settimanale relative ai segni della prima metà dello zodiaco. Messa sotto controllo da parte dell'Astrologia è l'ultima settimana di questo mese. Iniziamo come di consueto a dare una panoramica sui segni positivi e meno positivi andando ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo frangente, quindi, ad avere un buon appoggio da parte delle stelle saranno senz'altro Gemelli (voto 7), Cancro (voto 7) e Leone (voto 7).

A poca distanza dai suddetti, l'Ariete (voto 6) e il Toro (voto 6), entrambi considerati in periodo sufficientemente positivo. Diversamente, focalizzando l'attenzione dal punto di vista dei segni con probabili difficoltà in arrivo, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica pongono l'attenzione tutta sul segno della Vergine (voto 5), previsto nel frangente con tre giornata abbastanza disastrose dal punto di vista del supporto astrale.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da prassi ormai consolidata prima di incamminarci nei dettagli relativi alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 30 maggio, ci piace rendere chiari i nuovi transiti lunari nei rispettivi segni.

Questa in arrivo risulta essere una settimana promettente riguardo i cambi di segno della Luna: il periodo sotto analisi prospetta in tutto quattro stop in altrettanti simboli astrali: andiamo a scoprirli uno ad uno. Il primo passaggio interesserà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua lunedì 24 maggio alle ore 05:00.

L'Astro d'Argento poi, mercoledì 26 maggio alle ore 04:39 darà corso alla Luna in Sagittario e successivamente, venerdì 28 maggio, andrà a formare la figura astrale della Luna in Capricorno, precisamente alle ore 04:23. Per concludere, l'arrivo della Luna in Acquario prevista domenica 30 maggio sancirà di fatto la fine dei transiti lunari in quest'ultima settimana di maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Sarà una settimana discreta ma con alcune giornate davvero piacevoli. Avrete soddisfazioni sia sul lavoro che nel corso delle solite faccende di cuore: quest'ultime sabato e domenica andranno davvero alla grande! In alcuni frangenti potrete dimostrare quanto valete, a trecentosessanta gradi: non lasciatevi sfuggire nessuna occasione positiva. Parte del tempo sarebbe da dedicare a una persona che negli ultimi tempi vi è stata molto vicina: a voi capire chi è... Nelle ultime settimane in tanti avete sostenuto diverse battaglie: bene, nella prima e nella seconda parte della settimana arriveranno le prime vittorie. Tenete duro un altro po’ dunque, soprattutto non smettete di inseguire i vostri obiettivi: chi la dura, la vince!

Se la persona che amate non dovesse essere di ottimo umore, portate pazienza e magari cercate di strapparle un sorriso...

La classifica stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ sabato 29 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, martedì 25, venerdì 28;

★★★ mercoledì 26 maggio;

★★ giovedì 27 maggio.

♉ Toro: voto 6. Questa settimana sono in arrivo soldi, probabilmente derivanti dalla chiusura di un affare o dal compenso per un vostro ottimo lavoro. In ogni caso, l’entrata economica in questione avrà un meraviglioso effetto sull'umore. Sempre per quanto riguarda la sfera professionale, prenderete in considerazione l’idea di dedicarvi nuovamente a un’attività già svolta in passato. Non contate troppo sugli altri, però...

Consigliato dedicare più tempo alla famiglia. Alcune relazioni, che possono riguardare sia la sfera privata che quella professionale, si rivelano più complesse di quanto vi potrebbero sembrare. Non è una cosa necessariamente negativa, però prendetene coscienza e non date nulla per scontato. E’ il momento giusto per puntare verso obiettivi ambiziosi: in un futuro prossimo raccoglierete ottimi frutti.

Il report astrologico giornaliero:

★★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★★ martedì 25, sabato 29 e domenica 30;

★★★ giovedì 27 maggio;

★★ mercoledì 26 maggio.

♊ Gemelli: voto 7. Inizio di settimana positivo per il lavoro: riceverete un invito o farete un incontro che si rivelerà molto fruttuoso per un futuro prossimo.

Importante, però, è mettere da parte la vostra proverbiale ostinazione. Nella sfera privata invece dovreste mostrare più entusiasmo perché ultimamente vi state lasciando inghiottire dalla routine. Sarete certamente di ottimo umore nella prima parte del periodo e probabilmente si aggiusteranno alcune cose che avete tutt'ora in sospeso: finalmente! Continuate a inseguire i tuoi obiettivi senza distrarsi, un primo traguardo è ormai vicinissimo e sono in arrivo buone notizie. In amore c’è qualche tensione in arrivo a fine settimana: venerdì o domenica il partner potrebbe essere un po’ sulle sue: organizzate qualche romantica sorpresa e, riuscendo a trovare il tempo fate una bella passeggiata rilassante insieme.

La scaletta con le stelline giornaliere:

Top del giorno martedì 25 maggio;

martedì 25 maggio; ★★★★★ lunedì 24 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e sabato 29;

★★★ domenica 30 maggio;

★★ venerdì 28 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica che inizia bene il periodo in amore e proseguirà ancora meglio. Finalmente troverete il modo per sciogliere un nodo che vi stava affliggendo da un po’ e che rischiava di farvi compiere diversi errori. Con l’animo più leggero riuscirete ad affrontare una situazione scomoda buttandola definitivamente alle spalle. Dedicate intanto la serata di martedì e venerdì al più totale relax mentre giovedì datevi da fare in amore: è vero, avete mille cose da fare ma è altrettanto vero che ultimamente non vi state organizzando al meglio, quindi pensaci.

Aspettate prima di presentare un progetto legato al lavoro e non drammatizzare nella vita privata perché non ce n’è bisogno. Questa settimana siete particolarmente pazienti, per cui saprete risolvere al meglio alcune piccole grane. Parlando di sentimenti, in molti avete un forte bisogno d'amore, in questo periodo: non esitare a chiederlo, se ne avrete la possibilità. Fate più movimento curando l’alimentazione.

Il report astrologico della settimana:

Top del giorno giovedì 27 maggio;

giovedì 27 maggio; ★★★★★ martedì 25 e venerdì 28;

★★★★ lunedì 24 e mercoledì 26;

★★★ sabato 29 maggio;

★★ domenica 30 maggio.

♌ Leone: voto 7. Continuate ad inseguire il vostro obiettivo primario, sia nella vita privata quanto in quella lavorativa, senza lasciare spazio ad eventuali dubbi o timori di sorta.

Piuttosto, cercate di individuare le persone che possono davvero aiutare a raggiungere la serenità scansando decisamente chi fa solo parole e nient'altro. Nelle vita quotidiana, specialmente alla partenza e alla fine della settimana, mostrate tolleranza e generosità aprendo di più il cuore senza risparmiarsi. Affrontate di petto una questione che potrebbe mettere addosso ansia e preoccupazioni: questo sabato tirate un bel respiro e buttatevi, sia pur con una certa fatica ne uscirete vincenti e contenti. Per quanto riguarda l’amore, evitate di ostinarvi nel prendere posizioni assolute, piuttosto mostratevi malleabili nella giusta misura. Cercate altresì di dividervi equamente fra il lavoro e la famiglia: questa settimana la vostra presenza sarà fondamentale.

Il resoconto settimanale restituito dalle stelline:

Top del giorno sabato 29 maggio;

sabato 29 maggio; ★★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ martedì 25 maggio;

★★ lunedì 24 maggio.

♍ Vergine: voto 5. Settimana abbastanza difficile da portare a fine. Il lavoro sarà al centro dei vostri pensieri, avrete bisogno di riscattarvi e vorreste che il vostro valore fosse maggiormente apprezzato da chi vi comanda. Decodificate per bene le vostre idee prendendo in considerazione qualche nuova sfida. Intanto nutrite eventuali ambizioni ma senza strafare. La persona che vi sta vicino desidera maggior calore da parte vostra, quindi non lasciate nulla al caso e non deludete chi vi ama. L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 maggio intanto indica la possibilità di dover fare i conti con qualcosa di non molto piacevole: una difficoltà causata da qualcun altro oppure un’esperienza che richiederà tutto il vostro impegno.

Comunque ne uscirete bene e al giro di boa settimanale il vostro umore migliorerà nettamente. Tirate fuori tutto il vostro savoir-faire e quei modi gentili con cui sapete conquistare la stima degli altri.

La classifica quotidiana espressa dalle stelle:

★★★★★ mercoledì 26 maggio;

★★★★ giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29;

★★★ lunedì 24 e domenica 30;

★★ martedì 25 maggio.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.