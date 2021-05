L'Oroscopo di domani 28 maggio è pronto a mettere in evidenza le nuove previsioni zodiacali del giorno. Quest'oggi l'attenzione è tutta puntata verso i segni zodiacali appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un poco con il fiato sospeso saranno senz'altro gli amici Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi o no di conoscere in anteprima quali saranno i simboli astrali più fortunati del giorno? In questo frangente l'Astrologia applicata al periodo svela l'ingresso della Luna in Capricorno, con Venere in congiunzione a Mercurio e nel contempo in trigono a Giove.

Il Sole invece resta fermo in Gemelli e in trigono a Saturno in Acquario. Per quanto concerne invece i simboli astrali in giornata "no", le predizioni astrologiche indicano solo il segno dei Gemelli in difficoltà. Quindi, come regolarsi in caso di appartenenza al predetto simbolo astrale? Lo scopriremo a breve, intanto iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni astrologiche del 28 maggio .

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 28 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 maggio al segno dell'Ariete indica che questa parte della settimana possa essere all'insegna delle normali attività di routine.

Il periodo quindi, preventivato in gran parte nella norma, potrebbe generare qualche ostacolo in più da superare. In amore, le stelle si trovano oggi a favore del vostro segno e questo sarà sicuramente indice di una giornata piena di emozioni e soprattutto di condivisione profonda, cosa che per voi è sempre importantissima.

La possibilità di confrontarsi con chi si ha accanto farà crescere e migliorare notevolmente ogni rapporto. Single, in questa giornata sarete coinvolti in molte conversazioni che però non avranno un seguito interessante, proprio perché non siete abituati ad affrontare certi argomenti. Questo vi aiuterà a capire che forse è arrivato il momento di ampliare i vostri orizzonti da un punto di vista sociale e nei sentimenti verso gli altri.

Nel lavoro, dovrete rimboccarvi le maniche, ma non è certo questo che può spaventare una persona che si rispetti. Il successo professionale intanto potrebbe essere a portata di mano, tuttavia ricordatevi che richiederà una lotta impegnativa sia con chi cercherà di contrastarvi, sia con gli imprevisti collocati lungo la vostra strada.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un fantastico venerdì, l'ideale inizio per un qualcosa di estremamente positivo. Intanto, qualcuno finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa. Tutti gli altri invece dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico. In campo sentimentale, sta per arrivare una notizia molto positiva che avrà il potere di farvi sorridere.

Finalmente avrete qualcosa verso cui indirizzare il vostro entusiasmo, grazie anche alle stelle che potrebbero aiutarvi a realizzare un piccolo sogno che avete da tempo in attesa. Single, vitalità e un clima leggero vi faranno trascorrere una bella giornata: seguite i suggerimenti del cielo a voi positivo e fate concessione allo svago e alle frivolezze. Cercate di alleggerirvi dai pensieri più assillanti e distendere i nervi tesi. Per i più giovani la serata si prospetta magnifica: potrete tentare le conquiste più difficili, perché il vostro potere di seduzione sarà eccezionale. Nel lavoro, avrete la soddisfazione di concretizzare qualcosa di utile, smantellando uno dopo l'altro tutti gli impegni in agenda.

Volontà, pazienza e costanza saranno le carte da giocare, seguendo senza discutere le direttive del capo.

Gemelli: ★★. La giornata sotto analisi in questo contesto potrebbe portare a tanti di voi delusioni e/o problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Le previsioni di venerdì indicano dunque momenti segnati dal "ko": gli astri preannunciano abbastanza negatività per le faccende sentimentali, in primis in quelle legate alla coppia. In campo sentimentale, la possessività con l'amore c'entra come i cavoli a merenda; del partner storico forse non siete più innamorati come la prima volta ma vi aggrappate a lui/lei come a un punto di riferimento o un'ancora di salvezza. Quindi potreste avere un periodo confuso in cui non saprete più chi siete e cosa volete, dove state andando e soprattutto con chi.

Cercate quindi di fare chiarezza. Single, sentirvi snobbati vi colpisce nell'orgoglio, specialmente in questo periodo. Un cielo inerte e immobile vi osserva in silenzio, senza alzare un dito in vostro favore. Il vostro impegno dovrà essere quello di tenere sottochiave emozioni e sentimenti e magari chissà, anche un amore segreto. Nel lavoro, poche rassicurazioni e molti pensieri per questa giornata non certo positiva. Fortunatamente verrà mitigata dall'appoggio spassionato di un collega. Rischiate anche molte arrabbiature e sappiamo che ci vuole veramente poco per farvi innervosire, calmatevi!

Oroscopo e stelle di venerdì 28 maggio

Cancro: ★★★★★. Partirà e chiuderà alla grande questo vostro fine settimana lavorativo, questo è poco ma quasi certo.

In alcuni casi a fare da scenario gioie e sorprese: queste ultime illumineranno senz'altro la vostra vita quotidiana la quale sarà eccellente soprattutto da metà pomeriggio in poi. Per i sentimenti, sarà un giorno vivacissimo perché i pianeti in cielo stimoleranno la vostra comunicativa e vi aiuteranno a superare quel fondo di timidezza che c'è: non sempre ma c'è. Il rapporto di coppia fiorirà come un giardino ben curato e sarà davvero uno spettacolo a cui non vi stancherete mai di assistere. Single, stelle illuminanti tenderanno a rinforzarvi ulteriormente: sarete così pronti a portare avanti i vostri sentimenti con grande slancio e con grande sicurezza. Nel lavoro, sarete più rapidi ed efficienti, più curiosi e anche un pizzico fortunati.

Soprattutto i nati nella seconda e terza decade potrebbero andare incontro ad una notizia davvero speciale.

Leone: ★★★★. L'oroscopo di venerdì indica che il quinto giorno della settimana sarà abbastanza positivo per voi del segno. Nuove situazioni potrebbero portare qualcosa di molto importante, addirittura di definitivo. Le previsioni del giorno consigliano di essere pronti a qualsiasi cosa. In amore, avrete a disposizione dei bellissimi momenti per gustare la gioia che ogni volta vi regalano le relazioni importanti della vostra vita. Cresceranno in voi dolci sentimenti e sarete pronti per iniziare qualcosa di nuovo insieme a chi amate. Single, sognare è bello ma allargare il cuore fa bene all'anima.

Comunque bisogna anche sapersi destreggiare nella realtà quotidiana, in modo costruttivo e pratico. Perché rischiare di perdere di vista la realtà? L'esistenza ha delle regole precise che vanno rispettate, quindi rilassatevi, svagatevi più che potete e godevi la vita senza problemi. Nel lavoro, avrete il pieno successo delle stelle per realizzare i vostri progetti: vi accorgerete di avere una marcia in più per poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento. Fiuto e abilità consentiranno a molti di voi di concludere ottimi affari.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 28 maggio, predice che il prossimo giorno in calendario possa essere abbastanza positivo per voi nativi.

Il consiglio è quello di ravvivare questa giornata che inizialmente potrebbe rivelarsi un po' spenta, magari con qualche trovata divertente da mettere in gioco con amici, partner o con chi vi pare.. In campo sentimentale, il cielo sarà luminoso e offrirà non poche opportunità di divertimento e di riuscita. Vi sentirete appagati dalla vostra relazione affettiva perché la reciproca comprensione con il partner sarà totale, magari potreste rinfrescare il vostro aspetto esteriore con qualche look un pò eccentrico. Single, procedete con grinta ma senza essere troppo severi: state adottando un atteggiamento più elastico, meno duro, bravi! Riuscirete anche ad essere più attenti quando si tratterà di dare aiuto al prossimo e la vostra famiglia sicuramente gioverà del vostro cambiamento.

Nel lavoro fate il punto della situazione, valutate con obiettività i talenti e le circostanze a favore: con un piccolo sforzo raggiungerete l'obiettivo desiderato.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 28 maggio.