L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 maggio continua in questa sede svelando le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i sei segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sempre, prima di andare a spulciare in modo approfondito tra le novità proposte dalle stelle, è bene dare una piccola anteprima sui segni migliori e peggiori del periodo in esame. Quest'oggi, a essere messi in primo piano sono i nativi in Sagittario (voto 10), seguiti a stretto giro da coloro dello Scorpione (voto 9).

Ottimo periodo anche per i nativi del Capricorno (voto 8) e dell'Acquario (voto 8) con buona pace dei nativi in Bilancia (voto 6) e in Pesci (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e poi scoprire insieme la classifica della settimana completa per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Periodo poco stimolante sotto tanti punti di vista per molti di voi del segno. In linea generale si presume possa essere un periodo discreto, anche se blando e spesso routinario. Diciamo che alcune giornate (sabato e domenica) scorreranno entrambe sul filo del rasoio, dunque da evitare in questi frangenti impegni gravosi o condizioni di stress potenzialmente in grado di mettere a rischio umore, interessi e rapporti.

Vediamo cosa dice il responso astrale giorno per giorno.

La scaletta da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 25, giovedì 27;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, venerdì 28;

★★★ sabato 29 maggio;

★★ domenica 30 maggio 2021.

♏ Scorpione: voto 9. Questa settimana è messa in preventivo come ottima, ben disposta a regalare giornate da vivere davvero in grande stile.

Presumibilmente saranno ben quattro le giornate fortunate, pronte a regalare soddisfazioni a piene mani a coppie, single, lavoratori e amicizie in generale. Molti nativi, parlando in merito all'amore, potranno contare su una splendida Luna in Scorpione in arrivo nel comparto proprio questo lunedì 24 maggio. Tra le altre migliori giornate spiccano senz'altro quelle di martedì, mercoledì e sabato; ma con la giornata di venerdì da tenere sott'occhio in quanto è prevista decisamente a passo ridotto.

Vediamo di approfondire la scala di valori riguardante i sette giorni in calendario.

La classifica settimanale per il segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 24 maggio - Luna in Scorpione;

lunedì 24 maggio - Luna in Scorpione; ★★★★★ martedì 25, mercoledì 26, sabato 29;

★★★★ giovedì 27, domenica 30;

★★★ venerdì 28 maggio.

♐ Sagittario: voto 10. Anche a voi del Sagittario finalmente è arrivato il momento che aspettavate da tempo: pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché si presume possa essere davvero interessante la prossima settimana e oggi l'Astrologia ha buoni motivi per affermare una tale ipotesi. Intanto, le effemeridi del periodo sono pronte ad assicurare ben quattro giorni totalmente vincenti, sui sette disponibili.

In primissimo piano spicca su tutti il giorno 26, data di ingresso nel segno di una splendida Luna in Sagittario. Pronti a scoprire come sono state distribuite tutte le rimanenti stelline della prossima settimana?

Il report astrologico giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 26 maggio - Luna in Sagittario;

mercoledì 26 maggio - Luna in Sagittario; ★★★★★ giovedì 27, venerdì 28, domenica 30;

★★★★ lunedì 24, martedì 25, sabato 29.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Sono in arrivo forti emozioni sul fronte privato, non si escludono sconvolgimenti e rivoluzioni. C’è profumo di passione, quella passione che può far saltare gli equilibri. Mollate il freno e lasciatevi coinvolgere: fare il contrario sarebbe un errore.

Per quanto riguarda il lavoro, vi aspetta una giornata tutto sommato tranquilla. In generale le tensioni si allentano, finalmente e arriva qualche soluzione che farà da apripista a nuovi sviluppi (positivi). In particolare venerdì la Luna nel segno invoglia a concedersi un po’ di relax: staccate la spina per qualche ora, ne avete bisogno e vicino a voi c’è la persona giusta con cui farlo.

Ecco come si presenta il riepilogo della classifica stelline:

Top del giorno venerdì 28 maggio - Luna in Capricorno;

venerdì 28 maggio - Luna in Capricorno; ★★★★★ giovedì 27, sabato 29, domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 maggio;

★★★ martedì 25 maggio;

★★ lunedì 24 maggio.

♒ Acquario: voto 8. È una settimana positiva, però dovete tenere a freno la vostra irruenza.

Avrete una discussione con qualcuno, la raccomandazione è quella di mantenere toni calmi e controllati: non c’è alcun bisogno di perdere l’elica. E non temete: chi vi conosce non cessa di apprezzare e riconoscere il vostro valore. La parte centrale del periodo con mercoledì 26 e giovedì 27 non si preannuncia di certo frizzante, poi però, nel prosieguo diverrà certamente fortunata visto che la giornata di domenica è stata valutata con la 'top del giorno' (Luna nel segno). Altresì, a risultare ottime anche quelle di lunedì 24, martedì 25 e sabato 29 maggio, tutte porteranno in dono cinque splendide stelline. Puntate tutto sul weekend!

Il responso degli astri espresso dalle stelle quotidiane:

Top del giorno domenica 30 maggio - Luna in Acquario;

domenica 30 maggio - Luna in Acquario; ★★★★★ lunedì 24, martedì 25, sabato 29;

★★★★ venerdì 28 maggio;

★★★ mercoledì 26 maggio;

★★ giovedì 27 maggio.

♓ Pesci: voto 6.

Abbiate pazienza: questa settimana comincia bene ma potrebbe finire nel segno del caos. Venerdì e sabato i nervi potrebbero essere tesi e la lucidità potrebbe essere poca. Il consiglio, dunque, è quello di non prendere decisioni affrettate. Contate fino e dieci e fate un bel respiro, le cose sono più semplici di quanto non sembra a primo acchito! Intanto portate a termine un’impresa avviata, non trascuratela, di qualsiasi cosa si tratti. Sul lavoro poi, preparatevi a prendervi nuove responsabilità e tirate fuori tutta la grinta possibile perché sono in arrivo ottime chance proprio lunedì martedì e mercoledì prossimo. In coppia siate più disponibile al buon dialogo.

Il riepilogo della settimana da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 24 e mercoledì 26;

★★★★ martedì 25, giovedì 27 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 maggio;

★★ sabato 29 maggio.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti a scoprire quale posizione in scaletta avrà il segno presente nel vostro Tema Natale? Certo che si, pertanto è arrivata già all'appuntamento con voi lettori la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 24 a domenica 30 maggio, valida per l'intero comparto zodiacale. Come da copione ormai consolidato la classifica è valida per l'intero comparto zodiacale. Prima di passare ad elencare in ordine dal migliore al peggiore uno ad uno i dodici simboli astrali, ci preme rimarcare il segno al 'top della settimana' già svelato in apertura.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Sagittario.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Scorpione, voto 9;

3° posto - Capricorno e Acquario, voto 8;

4° posto - Gemelli, Cancro e Leone, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Bilancia e Pesci, voto 6;

6° posto - Vergine, voto 5.

Il trattato astrale generato dall'oroscopo settimanale dal 24 al 30 maggio 2021, dunque incentrato sull'ultima settimana di maggio finisce qui. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento gli astri interesserà il periodo dal 31 maggio al 6 di giugno.