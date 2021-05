L'Oroscopo di domani 5 maggio è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le previsioni di mercoledì. Diciamo subito che le correnti analisi astrologiche saranno applicate ai singoli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra 'lente astrale' i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro nel contesto sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna posizionata nel comparto dei Pesci.

Allora, ansiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti in questa parte della settimana? Iniziamo a togliere il velo alle previsioni astrologiche del 5 maggio, ovviamente dopo aver dato la parola all'attesissima scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone.

4° posto - NESSUNO

Previsioni zodiacali del 5 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 maggio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata buona. il periodo senz'altro dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal rapporto. Idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi e senza troppa fatica: riuscirete a creare un'atmosfera magica, quasi intrigante.

Intanto concedetevi qualche sfizio, perché meritate un regalo speciale, ma attenti a non dilapidare cifre astronomiche. Se proprio sarete in vena di spendere, devolvere qualcosa per un progetto importante sarebbe una buona idea. Intanto mettete come obbiettivo primario solo ciò che potrebbe cambiare in meglio la vostra vita.

Tranquilli e sereni: delle acute intuizioni vi consentiranno molto presto di fare delle ottime scelte. Nel lavoro poi, il periodo porterà buone notizie, anche dal punto di vista economico. Questo è un momento di espansione e di crescita soprattutto professionale: sarete pronti per nuove fortunate esperienze.

Toro: ★★★★★. Questo mercoledì la Luna vi regalerà una giornata spensierata e a massima positività.

Il momento sarà perfetto per cogliere la fortuna: questa desidera ardentemente vedervi sorridere ed aiutarvi a patto che anche voi lo vogliate. Gustatevi quindi tutti gli attimi belli che avrete occasione di vivere, ovviamente insieme al partner oppure con chi vi fa stare bene. Se state aspettando un segno dal cielo, la volta celeste sarà per voi la vostra guida interiore, tale da rendervi protagonisti nella sfera privata come in quella sociale. Conoscerete facce nuove con le quali legherete all'istante: alcune diverranno amicizie intime, magari del cuore, altre rimarranno semplici contatti o conoscenze. Nel lavoro, avete un sacco di impegni lavorativi importanti in questo periodo e siete ben determinati a portarli tutti a termine nella maniera migliore possibile.

Gli influssi favorevoli di Plutone vi saranno di grande aiuto nella fase organizzativa del vostro operato.

Gemelli: ★★★★★. Questo mercoledì vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con le persone che vi sono vicine. Il merito sarà non solo vostro ma anche della presenza della Luna in Pesci: cercate di sfruttare al meglio questi influssi positivi e di godervi la giornata insieme in modo sereno e spensierato, ok? Per chi cercasse disperatamente l'amore, il traguardo è già stato scritto nel cielo: questo mercoledì tutto vi apparirà più facile e alla portata, sappiatelo. Per andare diritti senza perdersi nel mare delle emozioni, però, vi occorre un pilota, qualcuno capace di guidarvi indicandovi la rotta.

Se avete bisogno di sostegno, fiducia e affetto sappiate che solo chi vi ama e la famiglia per esempio, saranno in grado di supportarvi senza farvelo pesare. Nel lavoro, gli influssi astrali saranno i vostri alleati: durante la giornata potreste ottenere risultati eccellenti e magari riscuotere quei successi tanto attesi.

Oroscopo e stelle di mercoledì 5 maggio

Cancro: ★★★★. In questo periodo il consiglio è di non mettere mai a tacere la voce del cuore. Cercate di non mascherare le vostre emozioni; al contrario lasciate che i sentimenti e le vostre sensazioni investano la persona che amate. Perché non regalarsi una serata speciale, magari solo voi due e basta? Fatelo! Se poi qualcuno dovesse deludere una vostra aspettativa mostrandosi distaccato e poco disponibile, non prendetevela troppo e soprattutto non fatene un dramma.

Le strade dell'amore non hanno intoppi, sono libere e voi siete in grado di percorrerle benissimo... Intanto nessuna preoccupazione per quanto riguarda portafoglio e conto corrente. A volte le difficoltà si appianano come per magia: è un momento nel quale diverse aspirazioni potrebbero realizzarsi d'incanto.

Leone: ★★★. In amore sarà questa la giornata giusta per deporre le armi e porre fine alla guerra contro le persone che vi circondano. Non avere la stessa opinione non è sempre un male: smettetela di accanirvi, rilassatevi e non stressate la vostra vita e quella del partner. È un peccato sentirsi stonati e inconcludenti, proprio in questa giornata, perché tranquillità e contentezza saranno davvero un miraggio.

L'umore sarà irritabile ed in famiglia l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi, sarà un po' pesante. Per ora è meglio non prendere decisioni ed aspettare momenti di maggiore chiarezza. Nel lavoro, Saturno si trova sempre in aspetto negativo (speculare). Ultimamente vi state impegnando molto ma non sempre riuscite a raccogliere i frutti di quanto seminato. Non lasciatevi scoraggiare dalle circostanze, perché presto qualcosa cambierà in meglio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 5 maggio, in campo sentimentale prevede un'ottima armonia. Nella vita di coppia avrete tante idee originali per ravvivare il ménage: sperimenterete nuovi modi di amare il vostro partner che riuscirete a stupire rendendovi unici ai suoi occhi.

Gli astri prevedono un'ottima giornata all'insegna del benessere: sarete coccolati e risveglierete i vostri sensi sopiti. Un pranzetto piacevole quanto genuino, seguito da una passeggiata insieme a chi si ama sarebbe davvero l'ideale. Se avete qualche corteggiatore al quale non prestate attenzione, non importa, perché accrescerà la vostra autostima e ne godrete tanto. Nuove opportunità per i lupi solitari che affermano di volere restare tali ma intanto buttano l'occhio in cerca di facce interessanti. Nel lavoro, impegnandovi a fondo vivrete una giornata estremamente positiva. Non vi verrà regalato niente ma ne sarete felici perché amate dimostrare il vostro valore.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 5 maggio.