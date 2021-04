L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 maggio 2021 è arrivato, pronto a soddisfare eventuali desideri oppure a mitigare i soliti affanni giornalieri. Tema di queste previsioni zodiacali sarà la prima settimana del nuovo mese di maggio, messa "sottosopra" e analizzata in modo mirato a tutto vantaggio dei primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalla fortuna nei prossimi sette giorni? Certo che sì, pertanto senza dilungarci troppo passiamo direttamente a decantare le previsioni zodiacali della settimana da lunedì 3 a domenica 9 maggio, ovviamente subito dopo aver dato voce ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di mettere nero su bianco le previsioni dell'oroscopo settimanale interessanti il periodo che va da lunedì 3 a domenica 9 maggio, ci preme evidenziare i prossimi transiti lunari nei vari segni. Diciamo subito che in questa fase astrologica saranno solo due le tappe in programma per questa settimana. La Luna in Pesci, in transito nel segno d'Acqua mercoledì 5 maggio risulterà il primo in ordine di tempo. A seguire, dolce "musa dei poeti" farà un nuovo cambio di settore, l'ultimo per questa settimana, venerdì 7 maggio formando la splendida figura astrale relativa alla Luna in Ariete.

Nel periodo indicato, oltre ai transiti lunari vi sono altri due movimenti astrali di notevole interesse: curiosi di sapere quali sono?

Presto detto: martedì 4 maggio vedremo l'ingresso di Mercurio in Gemelli al quale farà seguito, domenica 9 maggio, il passaggio di Venere in Gemelli.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9: Settimana all'insegna dell'amore e degli affetti in generale: l'arrivo della Luna in Ariete, venerdì 7 maggio, oltre a regalare una meravigliosa giornata "al top" riuscirà a mettere di nuovo in gioco situazioni sentimentali considerate a rischio.

Non solo amore in questa parte iniziale del mese di maggio ma anche tanta fortuna in diversi settori, soprattutto nelle giornate a cinque stelle di giovedì 6, sabato 8 e domenica 9. Invece, buone con i dovuti distinguo, saranno martedì 4 e mercoledì 5 maggio, entrambi a quattro stelle. A dare qualche problemino il giorno 3 maggio, valutato con solo tre stelle.

Il riscontro quotidiano a seguire:

Top del giorno venerdì 7 maggio (Luna in Ariete);

★★★★★ giovedì 6, sabato 8 e domenica 9;

★★★★ martedì 4 e mercoledì 5;

★★★ lunedì 3 maggio.

♉ Toro: voto 6: La parte finale della settimana entrante e, di conseguenza, le due giornate di weekend saranno in posizione astrale negativa. Quindi sia sabato che domenica non saranno certamente di aiuto per i rapporti affettivi o di lavoro. La Luna consiglia calma e prudenza nelle discussioni nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì. Il periodo migliore per fare progetti a breve e medio termine, oppure per chi fosse alla ricerca disperata dell'amore, sicuramente ottimi i giorni di mercoledì e giovedì, con ottimi pianeti dalla vostra parte.

Il condensato dei prossimi sette giorni:

★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 maggio;

★★ domenica 9.

♊ Gemelli: voto 10: stelle super-positive per tutti e sette i giorni, con possibilità favorevoli nei comparti lavoro e sentimenti. L'oroscopo della settimana anticipa l'arrivo dell'amore domenica 9 maggio: la giornata sarà al "top" grazie all'arrivo nel segno di una meravigliosa Venere: pronti ad aprire le porte del cuore? Ai tanti amici del segno che fossero in cerca di affetto consigliamo di darci dentro! Allettanti le speranze del periodo anche martedì 4 (Mercurio nel segno), mercoledì 5 e sabato 8 maggio, tutti portatori di cinque splendide stelline.

Non da meno risulteranno anche le giornate di lunedì 3, giovedì 6 e venerdì 7, tutti recanti quattro buone stelline. Il report:

Top del giorno domenica 9 maggio (Venere nel segno);

★★★★★ martedì 4 (Mercurio nel segno), mercoledì 5 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e venerdì 7.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana di apertura del nuovo mese di maggio contempla alcune giornate da prendere con le dovute accortezze. Visto il quadro poco raccomandabile, iniziamo proprio con l'evidenziare i giorni considerati "critici", almeno sulla carta. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi della settimana, la parte peggiore sarà quella iniziale e finale con un lunedì da due stelle valutato con il "ko" e con martedì e domenica considerati "sottotono".

Intanto la possibilità di manovra l'avrete nella unica e sola giornata a cinque stelle prevista per venerdì 7 maggio, dunque classificata come "top". Diciamo che, con ragionevole attenzione, riuscirete benissimo a cavarvela: agite e pensate positivo, tutto il resto scorrerà. Il responso settimanale:

★★★★★ venerdì 7 maggio;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★ lunedì 3 maggio.

♌ Leone: voto 6. Secondo quanto ipotizzato nelle attuali previsioni astrali, potrete giocare le vostre chance migliori, sia in amore che nel lavoro, lunedì e domenica, segnati con le cinque stelle della positività assoluta. In teoria il resto della settimana non sarà troppo penalizzante per voi Leone.

Infatti, altrettanto buoni, anche se non allo stello livello dei precedenti, risulteranno il giorno 4 come anche il 7 e il 8 maggio, valutati tutti a quattro stelle. Le possibilità saranno ridotte al lumicino, intanto, il prossimo mercoledì 5 maggio, giornata indicata come "sottotono" e quindi sottoscritta da tre stelle. Poco male, anche perché c'è di peggio: infatti giovedì 6 maggio arriverà la vostra giornata da ko con solo due stelline. Il riepilogo nel seguente responso settimanale:

★★★★★ lunedì 3 e domenica 9;

★★★★ martedì 4, venerdì 7 e sabato 8;

★★★ mercoledì 5 maggio;

★★ giovedì 6 maggio.

♍ Vergine: voto 7. La settimana si presenta benino e questo a chi sperava un rientro nella zona alta della classifica di sicuro non piacerà.

L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 maggio indica come giornata top proprio la partenza della settimana; infatti il 3 maggio arriverà la "top del giorno" portata dalla Luna presente già nel segno dell'Acquario. A questa si andranno ad affiancare altri due giorni positivi valutati con cinque stelle, precisamente martedì 4 e domenica 9. Un gradino più sotto a queste appena evidenziate, le giornate di mercoledì 5 e sabato 8, valutate entrambe con quattro buone stelline. Purtroppo non mancheranno giornate negative sottoscritte con tre e due stelline rispettivamente indicanti i periodi da "sottotono" e da ko: quest'ultime saranno pronte a saltar fuori rispettivamente il 6 e il 7 maggio. Cercate di pensare positivo, vedrete che tutto andrà senza troppi problemi.

Le stelline:

Top del giorno lunedì 3 maggio;

★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 maggio;

★★ venerdì 7 maggio.

