L'Oroscopo del giorno 5 maggio riparte con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. Sotto la lente in questo contesto, come al solito del resto, i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali dalla Bilancia fino a Pesci. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come sarà la giornata di questo mercoledì? Ebbene, le previsioni zodiacali del 5 maggio mettono in risalto l'ingresso della Luna in Pesci, transito previsto proprio questo mercoledì alle ore 04:08 del primissimo mattino.

Senza dilungarci, iniziamo pure di buon grado a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 5 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 5 maggio

Bilancia: ★★★★★. Se volete iniziare un periodo di ricostruzione di voi stessi, a partire dal fisico fino ad arrivare a cambiamenti più radicali e profondi, questo mercoledì è il giorno che fa per voi, quello che aspettavate per un inizio degno di questo nome. In amore qualcuno potrebbe iniziare un corteggiamento che a voi non interessa realmente. Fate bene, pensate a voi stessi prima di tutto. Le stelle consigliano di andare avanti per la vostra strada, anche in caso di qualche sgarro subito da chi non vi aspettavate.

Non pensateci e sfruttate le vostre energie per cambiare la vostra vita.

Scorpione: ★★★★. Sentirete l’esigenza di lasciarvi andare e vivere con più leggerezza ogni evento che vi capiterà. Più autoironia nella vostra vita non dovrà mancare, vi servirà a ridere di più e anche a prendervi un po’ in giro: sarà sempre meglio e più salutare di quando vi sentite sprofondare in quell’umore lunatico e contrastato che non vi dà tregua.

Intanto questo mercoledì evitate gli investimenti finanziari e soprattutto non spendete se non ne siete convinti, potreste pentirvene. Se avete dato la vostra parola non vorrà dire che dovrete andare al patibolo pur di rispettarla, spiegate e convincete l’altra parte di un vostro motivato ripensamento: un errore potrà costarvi caro...

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 5 maggio al Sagittario annuncia la necessità di dover chiarire alcune situazioni sentimentali. Se vi sentite delusi dalla persona amata in particolare, non rimuginate ma cercate di essere più obiettivi e diplomatici possibile. In tanti avete bisogno di tagliare i ponti con il passato, che continua a influire negativamente nella sfera dei sentimenti. Intanto cercate di non reagire in malo modo nei confronti di una critica costruttiva: spegnete la rabbia o la voglia di rivalsa e siate più riflessi e soprattutto meno impulsivi. Per chi è alla ricerca di un amore, la Luna in Pesci aiuterà a conoscere persone interessanti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 5 maggio

Capricorno: ★★★.

La vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica: è possibile che emergano problemi taciuti da tempo. Attenti se avete in corso una storia parallela! Le probabilità di essere scoperti è molto alta: se così fosse, non date la colpa alle stelle... Le distrazioni non mancheranno, le relazioni di gruppo si faranno discontinue e, qualche volta, conflittuali. Non cercate di battere gli altri sul loro terreno, potreste ritrovarvi intrappolati! Occhio alle dimenticanze e alle distrazioni, se avete un’attività autonoma. Sul lavoro attenti a non insistere con iniziative troppo personali: se lavorate alle dipendenze altrui tenere un atteggiamento riservato, in questo periodo, sarebbe la cosa migliore da fare.

Acquario: ★★★★★. Il Sole in quadratura al vostro Saturno nel segno scatena tanti dubbi che avranno il potere di tormentarvi ma il passaggio è rapido e li supererete velocemente. Potreste interpretare male qualcosa che avete ascoltato e che vi metterà in allerta. Probabilmente, riguarderà il lavoro, il timore di ricevere un colpo basso ma, ripetiamo, si tratta di sensazioni: la giornata per voi nativi è da considerare a massima positività. Pertanto, ricacciate indietro eventuali malumori o tristezze, ok? La vita in questo periodo è pronta a sorridervi, malgrado siate tipi schivi e poco inclini a pensare positivo. Una sola raccomandazione: prendervela comoda e fate solo cose utili, questo vi permetterà di riflettere tranquillamente su ciò che vi preoccupa e restare sereni.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 5 maggio, invita ad avere massima fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. Visto il periodo altamente performante riservato a voi nativi dalla splendida presenza della Luna nel segno, è severamente vietato lasciarsi abbattere da eventuali imprevisti. Sappiate che gli intoppi quotidiani capitano a tutti, pertanto prendete consapevolezza del vostro potenziale e continuate lungo la strada intrapresa, perché è quella giusta e presto ne avrete conferma. Approfittane dell'ottima giornata per dedicare più tempo alla famiglia, alle persone che amate e che forse ultimamente avete un po' trascurato a causa dei troppi impegni. In serata una boccata d'aria non sarebbe male, specialmente in compagnia di chi vi fa stare bene...

Classifica 5 maggio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di mercoledì 5 maggio è arrivata puntuale all'appuntamento con voi lettori. Come sempre a tenere alta la curiosità la presenza delle stelline a corredo dei singoli segni: ansiosi di sapere quante stelle sono state attribuite dall'Astrologia al proprio segno di nascita? A voi il piacere di svelare i segni più fortunati del momento, quelli nella media ed i restanti indicati con la spunta negativa.

Le stelline di mercoledì 5 maggio: