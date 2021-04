L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 maggio 2021 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano è l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche, non prima però di aver dato una breve anteprima sull'andamento generale del periodo relativamente a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza discreta.

Si annunciano in tutto tre ottime giornate tra le quali spicca l'invidiabile "top del giorno" relativa a martedì 4 maggio: portata da una splendida Luna presente nel segno dell'Acquario e poi rafforzata dall'ingresso della stessa Luna in Pesci: il periodo regalerà enormi soddisfazioni in campo affettivo e sentimentale in generale. Ansiosi di scoprire di più? Bene, allora andiamo a mettere in chiaro le stelle dei prossimi sette giorni nella scaletta posta a seguire:

Top del giorno martedì 4 maggio;

martedì 4 maggio; ★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7;

★★★ sabato 8 maggio;

★★ domenica 9 maggio 2021.

♏ Scorpione: voto 8. Settimana decisamente positiva anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo.

Infatti, il periodo vedrà una pessima partenza; ottima invece la parte centrale con un finale in buona evidenza soprattutto nel fine settimana e per tutto il weekend. Tantissimi di voi nativi potranno contare ad occhi chiusi su quattro giornate splendide. La migliore, quella classificata al "top del giorno", coincidenti con l'ingresso della Luna nel segno dei Pesci di giovedì 6 maggio.

Le altre tre giornata a cinque stelle interesseranno le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 del mese. Analizziamo meglio e in modo più approfondito le stelline giornaliere poste a seguire:

Top del giorno giovedì 6 maggio;

giovedì 6 maggio; ★★★★★ venerdì 7, sabato 8, domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 maggio;

★★★ lunedì 3 maggio;

★★ martedì 4 maggio 2021.

♐ Sagittario: voto 7.

Sarà una settimana sotto la luce parzialmente buona della Luna in Pesci. Pertanto, l'oroscopo settimanale indica un periodo assolutamente da non disprezzare, con momenti adatti da dedicare alle vostre migliori intenzioni. Iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un discreto inizio e decisamente su un miglior finale con risvolti da tenere sotto controllo nel centro della settimana (martedì e mercoledì non buoni!). Ansiosi di mettere in evidenza ogni singolo giorno, così non se ne parla più? Bene, pronta da consultare è servita la scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 8 maggio;

sabato 8 maggio; ★★★★★ venerdì 7, domenica 9;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6;

★★★ martedì 4 maggio;

★★ mercoledì 5 maggio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Periodo ancora un po' in attesa per tanti di voi del segno. Questa parte iniziale del mese di maggio vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. Diciamo che la parte centrale della settimana non sarà delle migliori: due stelle e relativo "ko" giovedì 6 maggio e, anche se meno peggio, mercoledì 5 maggio si presenterà all'appello con solo tre stelline da "sottotono". Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno martedì 4 e sabato 8 del corrente mese. Buone saranno anche quelle di lunedì 3, venerdì 7 e domenica 9 tutte segnata da quattro stelle. Andiamo a confermare la qualità attribuita ai singoli giorni, a partire da quelli migliori:

★★★★★ martedì 4, sabato 8;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7, domenica 9;

★★★ mercoledì 5 maggio;

★★ giovedì 6 maggio 2021.

♒ Acquario: voto 6.

Sette giornate valutate mediamente sulla scarsa sufficienza, comunque non senza periodi efficienti sui quali contare. Gli astri, per quanto riguarda la parte terminale del periodo, guardano con un po' di ansia a venerdì 7, come anche a sabato 8 maggio, valutati il primo con solo tre stelle relative al "sottotono" e l'ultimo tra i due decisamente con il "ko". Molto buone intanto, le restanti giornate con lunedì e mercoledì preventivati al top con cinque stelle. Giornate tranquille, seppur consigliate da vivere con attenzione, le tre relative a martedì 4, giovedì 6 e domenica 9. Bene, a questo punto conviene passare direttamente al responso finale restituito dall'astrologia al vostro segno. La scaletta:

★★★★★ lunedì 3, mercoledì 5;

★★★★ martedì 4, giovedì 6, domenica 9;

★★★ venerdì 7 maggio;

★★ sabato 8 maggio.

♓ Pesci: voto 9.

Previsto un periodo super-positivo con la prima settimana di maggio piena di buone notizie e con qualche sorpresa inaspettata. Domenica 9 maggio per voi, amici nativi dei Pesci, sarà l'unica giornata a poter dare fastidio, classificata solo con tre stelle "sottotono", al contrario delle restanti quasi tutte ottime. Tra le giornate più a favore, dunque da sfruttare al massimo nelle vostre imprese quotidiane e da considerare assolutamente al top, lunedì 3, giovedì 6 e venerdì 7, tutte segnate a cinque stelle. Pertanto, come da tabella, tutt'altro discorso per quella del 5 maggio, ovviamente super-positiva segnata al "top del giorno" grazie all'arrivo di una splendida Luna in Pesci.

Il responso:

Top del giorno mercoledì 5 maggio - Luna nel segno;

mercoledì 5 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e venerdì 7;

★★★★ martedì 4 e sabato 8;

★★★ domenica 9 maggio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 3 a domenica 9 maggio, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà Gemelli, tra i pochi segni super-favoriti dalla Luna nel comparto. In primissimo piano anche i simboli astrali di Ariete e Pesci, entrambi considerati in splendida settimana, pertanto indicati al secondo posto in classifica.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Gemelli , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Ariete e Pesci, voto 9;

3° Scorpione, voto 8;

4° Vergine, Bilancia e Sagittario, voto 7;

5° Toro, Leone, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 maggio 2021, dunque incentrato sulla prima settimana di maggio è arrivato alla fine.

Le prossime previsioni, nonché la nuova classifica della settimana interesserà il periodo compreso tra il 10 e il 16 del corrente mese.