L'oroscopo del mese di giugno prevede miglioramenti per alcuni segni zodiacali, complice un cielo in continuo movimento. I nativi Leone potranno presto contare sul sostegno di Marte, molto utile per avere un po’ di energie in più, e cercare di avere quella spinta al lavoro, così come l'Ariete. Sfera sentimentale che per i nativi Vergine tenderà a migliorare già dalle prime giornate del mese, quando Venere si andrà a mettere in sestile rispetto al segno del Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di giugno 2021 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo giugno 2021, 1^ sestina

Ariete: mese di giugno che si apre con una brutta notizia per voi nativi del segno per quanto riguarda i sentimenti.

Secondo l'oroscopo, Venere andrà a mettersi in quadratura rispetto al segno del Cancro, causando spesso diverse difficoltà in amore. Non sarà un inizio di estate promettente, ma prendendo le cose con calma, forse riuscirete a superarle. Fortunatamente, verso la fine del mese, il pianeta dell'amore tornerà dalla vostra parte, e allora sì che la vostra estate inizierà ad infiammarsi, anche per voi single in cerca dell'amore. Buone notizie invece per quanto riguarda il lavoro. Presto infatti arriverà il pianeta Marte a compensare le mancanze di Giove, fornendovi energie a sufficienza per avere quella marcia in più che ultimamente è venuta a mancare. Voto - 7-

Toro: oroscopo del mese di giugno tutto sommato piacevole per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale.

Venere andrà a mettersi in sestile rispetto al segno del Cancro, tornando dunque ad agire a vostro favore. Questo cielo, dunque, si prospetta buono per provare a fare nuove conoscenze qualora siate single, oppure per dare un tocco di brio in più alla vostra relazione di coppia, in particolare coloro che sono nati nella terza decade.

Settore professionale invece un po’ sofferente in quanto a energie. Marte, infatti, non potrà più favorirvi da metà mese, per cui dovrete concentrare le vostre energie a inizio mese, soprattutto se avete in cantiere progetti ambiziosi. Fortunatamente, Giove rimarrà a vostra disposizione per buttare giù idee interessanti. Voto - 7,5

Gemelli: mese tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Peccato che Venere lasci il vostro segno, ma nonostante ciò, il vostro rapporto con il partner continuerà a funzionare molto bene, dunque non abbiate timore di manifestare i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non c'è bisogno di essere precipitosi quando si conosce una nuova persona. Studiate la situazione, riflettete per bene, ma soprattutto ascoltate cosa vi dice il vostro cuore. In ambito lavorativo Marte si troverà in buon aspetto, e potrebbe essere utile in questo periodo dove le mansioni da svolgere aumenteranno per voi. Voto - 8-

Cancro: sfera sentimentale che comincia ad infiammarsi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nelle prime giornate del mese arriverà Venere nel vostro cielo ad esaltare i rapporti sentimentali.

Arriverà dunque il momento di dare più importanza al vostro rapporto, cercando di vivere al meglio ogni momento insieme, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single, quest'inizio estate potrebbe rivelarsi davvero unico ed emozionante. Per quanto riguarda il lavoro, Marte purtroppo non sarà più favorevole, ciò nonostante, Giove sarà ancora un valido alleato per continuare ad ottenere risultati di tutto rispetto. Voto - 8

Leone: configurazione astrale che vedrà un cielo finalmente sgombro da nubi secondo l'oroscopo, eccezion fatta solo per Saturno, ancora in opposizione. In amore, nella prima parte del mese perderete il supporto di Venere, che passerà nel segno del Cancro, ciò nonostante il vostro rapporto continuerà a funzionare bene.

Verso la fine del mese, inoltre, il pianeta dell'amore entrerà nel vostro cielo e, a quel punto, godere al massimo del vostro rapporto sarà possibile. Se siete single, condividere pensieri insieme alla persona che vi piace, cercare il dialogo e fare qualcosa insieme potrebbe essere di grande aiuto per far scattare qualcosa tra voi. In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità, se non per il fatto che Marte entrerà nel vostro cielo, regalandovi energie a sufficienza per provare a dare maggior importanza al vostro lavoro e cercare di ottenere risultati migliori. Voto - 8+

Vergine: vi attende un cielo incantevole già a partire dalle prime giornate del mese, che lascerà maggior spazio a sentimenti e emozioni.

Secondo l'oroscopo, Venere tornerà ad agire a vostro favore e, con il giusto atteggiamento da parte vostra, piano piano sarete in grado di ridare valore alla vostra vita sentimentale e al vostro rapporto di coppia. Se siete single, amare per voi è davvero importante, ragion per cui sarete alla ricerca di una relazione seria, che funzioni davvero, non importa quanto ci vorrà. In ambito lavorativo, invece, le cose non sono destinate a migliorare per il momento, ragion per cui, forse l'aiuto da parte di chi ne sa di più può essere fondamentale. Voto - 7+

L'oroscopo del mese di giugno continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia fino al segno dei Pesci.