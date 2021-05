L'oroscopo del mese di giugno prevede nuovi amori in vista per i nativi Scorpione, che in questo periodo avranno modo di esaltare il loro fascino grazie a Venere favorevole, mentre per il Sagittario ci saranno buone possibilità di riprendere in mano la propria vita sentimentale. Vita quotidiana che diventa molto equilibrata per i nativi Pesci, che potranno contare su cielo decisamente migliore, mentre per Capricorno le relazioni personali potrebbero complicarsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di giugno per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo giugno 2021, 2^ sestina:

Bilancia: sfera sentimentale che potrebbe iniziare a complicarsi per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, il pianeta dell'amore Venere andrà a spostarsi nel segno del Cancro, dunque in quadratura, e in amore le difficoltà di espressione dei propri sentimenti aumenteranno, soprattutto per i nati nella prima decade. Attenzione dunque a quello che potreste dire. Per fortuna verso la fine del mese le cose cambieranno, e potrete godervi un’estate serena. Se siete single avrete le idee confuse, e prima di darvi al corteggiamento, fareste a capire esattamente cosa volete. Buone notizie invece per quanto riguarda il lavoro. Arriverà presto il sostegno di Marte per voi, e insieme a Saturno e Mercurio vi darete da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7-

Scorpione: oroscopo del mese di giugno notevole per quanto riguarda i sentimenti.

La posizione di Venere sarà di grande vantaggio per voi nativi del segno in ambito sentimentale. La vostra relazione infatti sarà ricca di fascino, ma sarà anche il momento di fare quel salto di qualità che tanto aspettate. Se siete single l'amore rappresenterà una grande sfida per voi, ma sicuramente sarete in grado di raccoglierla e di superarla.

Molto bene anche sul fronte professionale, grazie a Giove in buon aspetto che vi permetterà di pianificare bene questo periodo. Una buona organizzazione sarà necessaria per voi. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale sicuramente migliore rispetto al mese precedente secondo l'oroscopo. Nonostante ciò dovrete ancora lavorare molto per cercare di risalire la china, soprattutto in amore, dove bisognerà che dimostriate i vostri sentimenti per riprendere in mano la vostra relazione di coppia.

In ogni caso, potreste avere buone probabilità di riuscita. Se siete single l'amore non sarà una parte così importante della vostra vita al momento, ma se per caso dovreste imbattervi nella vostra vera anima gemella, non state a guardare. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo di transizione per voi, molto importante per cercare di riprendervi, anche se con questo cielo sarà veramente dura. Voto - 7

Capricorno: sfera sentimentale che potrebbe tendere a peggiorare nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. La posizione astrologica di Venere sicuramente non gioca a vostro favore, per cui attenzione con la vostra relazione di coppia, perché potrebbe complicarsi. Per quanto riguarda i single meglio evitare discussioni inutili che potrebbero solo causare conflitti.

In ambito lavorativo meglio non credere troppo a chi vi propone affari fin troppo facili. Giove sarà dalla vostra parte e sarete in grado di gestire in piena autonomia le vostre mansioni e le scelte che farete, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo del mese di giugno piuttosto discreto per voi nativi del segno. In amore potrete contare su una relazione modesta, anche se Venere non sarà più in buon aspetto. In ogni caso, godrete di bei momenti insieme alla vostra anima gemella, vivendo una relazione tutto sommato stabile. Per quanto riguarda i single ci saranno momenti di grande riflessione da parte vostra, ma vedrete che con un po’ d'impegno troverete anche voi l'amore.

In ambito lavorativo questo cielo sarà ancora dalla vostra parte, più che sufficiente per cercare di gestire efficacemente le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Pesci: predizioni astrali in rialzo per voi nativi del segno rispetto al mese precedente, che vi permetteranno di vivere una vita piuttosto equilibrata. Già a partire dalle prime giornate del mese il pianeta Venere si troverà in trigono dal segno amico del Cancro, e lentamente vedrete la vostra relazione riprendersi. Sfruttate bene dunque le occasioni che arriveranno. Per quanto riguarda i cuori solitari le occasioni per trovare l'anima gemella non mancheranno, ragion per cui non smettete di dimostrare il vostro affetto per gli altri.

Nel lavoro Giove continuerà a darvi manforte, questo significa che continuerete ad esprimere molto bene il vostro potenziale, con evidenti progressi con le vostre mansioni. Voto - 8,5