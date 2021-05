L'oroscopo della giornata di martedì 1° giugno prevede una Luna calante spostarsi nel segno zodiacale dei Pesci, che avrà modo di riprendersi e tornare alla ribalta in ambito sentimentale, mentre per Gemelli potrebbero esserci delle controversie da risolvere con il partner. Per Scorpione questo sarà il momento più adatto per giocare a carte scoperte, e farsi avanti, mentre per la Vergine queste saranno le ultime giornate no. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 1° giugno 2021.

Previsioni oroscopo martedì 1° giugno segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo sempre più contrastante nei vostri confronti.

In amore gli imprevisti possono succedere a tutti, ma trasformarli in un feroce litigio è troppo. Se siete single diffidate un po’ di tutti, ma in questo modo rischierete di ritrovarvi soli. Nel lavoro meglio rimanere concentrati sui vostri progetti. Avere delle distrazioni può procurarvi solo altri disagi. Voto - 6-

Toro: oroscopo di martedì 1° giugno che vi permetterà di iniziare alla grande questo mese di giugno. La Luna si troverà in sestile dal segno dei Pesci da metà giornata, e in amore ci sarà una grande complicità tra voi e il partner, soprattutto per i nati nella terza decade. Se siete single riprendete a sognare, perché quest'estate sta iniziando per il verso giusto. Sul fronte professionale ritroverete la voglia di fare, e di dimostrare agli altri tutto il vostro talento.

Voto - 8,5

Gemelli: inizia il declino per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, proprio durante il vostro periodo. Venere sarà a vostra disposizione soltanto per poche ore e non di più, mentre la Luna sarà in quadratura. In amore infatti sarete messi a dura prova, e sarà necessario ammettere le vostre responsabilità fin da subito per non causare ulteriori disagi.

Se siete single meglio evitare di fare i duri. Non arriverete da nessuna parte. Settore professionale che invece continua a dare discrete soddisfazioni, ma attenzione alle vostre finanze. Voto - 6,5

Cancro: mese di giugno che inizia in modo molto interessante per voi nativi del segno. La Luna sarà in trigono dal segno dei Pesci, e da domani Venere vi terrà compagnia per un paio di settimane, per cui dal punto di vista sentimentale questo sarà il periodo perfetto per far nascere nuovi amori se siete single, o per dare nuova linfa ad un rapporto già esistente.

Per quanto riguarda il lavoro non avrete rivali con questo cielo davvero valido, ottimo anche per dare spazio a progetti davvero ambiziosi. Voto - 9

Leone: assetto astrale che cambia anche per voi nativi del segno. La Luna non sarà più opposta, ma Venere sarà alle vostre spalle. In amore dunque potreste perdere un po’ di smalto, ma se continuerete ad essere comprensivi, gentili e soprattutto amorevoli, non avrete nulla da temere. Se siete single non è ancora troppo tardi per una dichiarazione. In ambito lavorativo vi state impegnando molto per elevare la vostra posizione, ma non sarà così facile purtroppo. Voto - 7,5

Vergine: ultime ore di sofferenza per voi nativi del segno, come se fossero le ultime verifiche da fare a scuola prima di godersi le meritate vacanze.

La morsa che ha questo cielo su voi sta per allentarsi, e in amore sarà presto il momento di infiammare la vostra relazione, o di conoscere nuove persone qualora siate single. Nel frattempo, fate ammenda per i vostri errori. Settore professionale ancora sottotono, forse anche per la stanchezza, o per la voglia di prendersi una pausa. In ogni caso, non ci saranno risultati così pessimi. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di martedì nel complesso discreto per voi nativi del segno. Ciò nonostante anche per voi questo cielo sta per cambiare in negativo. Venere infatti sarà in quadratura a partire da domani, e affinché il vostro rapporto funzioni, non dovrete sentirvi superiori a nessuno. Se siete single e non ci sarà nessuno nel vostro cuore, forse sarà meglio così per ora.

In ambito lavorativo continuerete a raggiungere buoni risultati grazie a Saturno in trigono, ma sarà meglio evitare distrazioni e spese superflue. Voto - 7-

Scorpione: oroscopo di questa prima giornata di giugno che vedrà netti miglioramenti nel vostro cielo. La Luna si troverà in trigono dal segno dei Pesci, mentre da domani Venere sarà in trigono dal segno del Cancro. In ambito sentimentale dunque questo sarà il momento di giocare a carte scoperte e lasciar trasparire i vostri sentimenti, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro Giove è dalla vostra parte, e potrete davvero dire la vostra grazie a progetti veramente validi. Voto - 8,5

Sagittario: questa Venere ormai non ha più nulla da dire nei vostri confronti secondo l'oroscopo, ciò nonostante potrebbe volerci ancora qualche altro giorno per riprendervi del tutto in ambito sentimentale.

Infatti, per il momento la Luna sarà in quadratura, e occorrerà dunque ancora un po’ di pazienza prima di godere appieno della compagnia delle persone che amate. Sul fronte professionale le idee iniziano ad arrivare, ma non sarà questo il momento per svilupparle. Voto - 6,5

Capricorno: previsioni astrali per il momento buone secondo l'oroscopo grazie alla Luna favorevole. Tuttavia, Venere ormai ha deciso di voltarvi le spalle, e in amore questo stato di quiete non durerà a lungo se non fate qualcosa. Se siete single potreste dover risolvere alcuni problemi avuto con un amico. Nel lavoro invece con Giove favorevole, con calma e la giusta concentrazione ve la caverete piuttosto bene. Voto - 7-

Acquario: un cielo nel complesso valido secondo l'oroscopo, anche se Venere non sarà più così favorevole.

Dal punto di vista sentimentale sentitevi felici della vostra relazione così com'è. In fondo, ci sono tante ragioni all'interno del vostro rapporto per essere felici. Se siete single e magari non avete nessuno nel vostro cuore, potete sempre contate sulla piacevole compagnia dei vostri amici. Nel lavoro siate piuttosto precisi in quel che fate. Piccole imprecisioni potrebbero essere un problema. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì che vi darà l'occasione di prendervi le vostre rivincite. In amore la Luna in congiunzione, e da domani Venere in trigono, segneranno l'inizio di un nuovo capitolo per voi, single oppure no. Se sfruttato a dovere, sarà un periodo di sentimenti e emozioni forti. Anche in ambito lavorativo ve la caverete davvero bene, merito di Giove in congiunzione che non vi farà sbagliare un colpo.

Voto - 9