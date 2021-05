L'oroscopo della giornata di sabato 22 maggio apre il weekend con la Luna che andrà a sostare nel segno della Bilancia, particolarmente agguerrita dal punto di vista sentimentale, mentre i rapporti di coppia per i nativi Ariete potrebbero complicarsi. In risalto i nativi Vergine, che saranno chiamati a dimostrare i loro sentimenti, mentre Leone dovrà fare attenzione ad alcuni cambiamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 22 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 22 maggio 2021 segno per segno

Ariete: inizierà male questo fine settimana per voi nativi del segno, colpa della Luna che si troverà in opposizione.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque il fascino non mancherà, ma quando non avrete l'atteggiamento giusto vi servirà davvero a poco. Se siete single Marte non vi aiuta a far scattare qualcosa nel vostro cuore, peccato. In ambito lavorativo essere ben organizzati sarà importante, ma soprattutto evitate di agire d'istinto. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di sabato più o meno discreto per voi, anche se questo cielo non avrà molto da offrirvi, soprattutto in amore. Proprio per questo, dovrete ingegnarvi e fare qualcosa di estremamente creativo e originale. Se siete single potreste non essere certi dei sentimenti che provate, meglio fermarvi un momento a riflettere. Nel lavoro dovrete essere in grado di dare il buon esempio, e con Giove e Marte favorevoli, potreste anche riuscirci.

Voto - 7+

Gemelli: configurazione astrale che prevede la Luna ritornare ad essere favorevole secondo l'oroscopo. L'amore riaffiora nella vostra vita dopo alcune incertezze, regalando bei momenti insieme alla persona che amate. Se siete single lasciate spazio alle emozioni che contano davvero. Sul fronte lavorativo avere delle buone idee va bene, ma meglio non cercare di imporle.

Voto - 8-

Cancro: qualche problema dal punto di vista sentimentale in questa giornata di sabato. La Luna si troverà in quadratura e con il partner non sarà facile aprirsi al dialogo. I single dovranno attendere momenti migliori per innamorarsi. In ambito lavorativo invece continuerete a dare il meglio di voi, ritenendovi soddisfatti di come riuscite a gestire i vostri incarichi.

Voto - 7-

Leone: giornata di sabato splendida per voi grazie alla Luna e a Venere entrambi in sestile. In amore voi single sarete pronti a mettervi in gioco, e forse potreste riuscire a trovare presto una persona interessante. Se avete una relazione fissa provate a dare un po’ più di brio al vostro rapporto. In ambito lavorativo invece dovrete prepararvi ad alcuni cambiamenti, che saranno molto importanti per progredire. Voto - 7,5

Vergine: se siete riusciti a sfruttare la Luna in buon aspetto nelle giornate precedenti, questo fine settimana potrebbe rivelarsi quantomeno sufficiente dal punto di vista sentimentale. Certo, Venere rimane comunque negativa, ma potrebbe non rappresentare un vero e proprio ostacolo, anche per voi single.

Periodo dunque importante per voi, dove sarete chiamati a dimostrare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo potreste essere un po’ nervosi, ma sappiate che alzare la voce non vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Voto - 6,5

Bilancia: nel corso di questo weekend, la Luna sosterà nel vostro segno zodiacale, e secondo l'oroscopo, in amore non mancheranno stabilità e forti emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete particolarmente agguerriti, lasciando spazio alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete prestare molta attenzione soprattutto ad alcuni progetti davvero ambiziosi, ma anche complessi. Voto - 8

Scorpione: configurazione astrale nel complesso discreta secondo l'oroscopo della giornata di sabato 21 maggio.

Non sarà sicuramente un cielo al top, ma più che sufficiente affinché in amore possiate esprimere bene i vostri sentimenti. Se siete single e aprirete il vostro cuore agli altri, sarà più facile per voi condurre una vita più serena. In ambito lavorativo Giove e Marte vi metteranno a vostro agio, svolgendo efficacemente le vostre mansioni. Voto - 7,5

Sagittario: Luna che diventa favorevole nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale se c'è qualcosa che vi turba (e sicuramente c'è), questo potrebbe essere il momento adatto per parlarne. Se siete single rincorrere fantasie per il momento potrebbe portare solo a delusioni. Nel lavoro le energie e la voglia di fare potrebbero non essere dei migliori, dunque attenzione.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di sabato non così entusiasmante per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno della Bilancia, che in amore potrebbe rappresentare un ostacolo. Potrebbe infatti esserci qualcosa da risolvere tra voi e il partner, per cui meglio mostrare maturità. Se siete single sarete bravi ad incoraggiare gli altri, ma dovrete anche prendervi cura di voi. Nel lavoro le energie non saranno tante, e potreste non essere di buon umore quando vedrete le tante mansioni da portare a termine. Voto - 6

Acquario: predizioni astrali di sabato ottime per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo prevede la Luna e Venere in buon aspetto, che renderanno davvero appagante stare insieme al partner.

Se siete single questo cielo stimola la vostra vitalità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro dovrete dimostrare di avere le giuste competenze per determinati incarichi, ma con Mercurio e Saturno al vostro fianco ce la farete. Voto - 8

Pesci: non è sempre facile dimostrare il proprio affetto, soprattutto quando astri come la Luna e Venere vi guardano storto. Tuttavia, voi sapete quello che provate, dunque fate un piccolo sforzo per avvicinarvi alla persona che vi piace o al partner. Per quanto riguarda il lavoro invece non mancherà un atteggiamento agguerrito da parte vostra, con quella voglia di tornare a casa consapevoli di aver fatto qualcosa di buono. Voto - 7-