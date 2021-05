L'oroscopo della giornata di martedì 18 maggio prevede qualche dubbio dal punto di vista sentimentale per i nativi Acquario, complice questa Luna opposta, mentre Toro potrebbe faticare un po’ a lasciarsi andare. Marte in trigono per i nativi Pesci regalerà tante energie da spendere in ambito lavorativo, mentre Gemelli riuscirà ad essere particolarmente romantico con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 18 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 18 maggio 2021 segno per segno

Ariete: oroscopo di martedì all'insegna dei sentimenti per voi nativi del segno.

Quando la Luna e Venere formano questo quadro astrale, in amore non potete chiedere di meglio, regalando al partner emozioni davvero uniche, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voi single vi sentirete leggeri e a vostro agio, in particolare se di recente avete conosciuto qualcuno di speciale. Settore professionale un po’ sottotono. In questa giornata infatti sarà difficile raggiungere risultati al top come facevate un tempo. Voto - 7,5

Toro: una giornata difficile da gestire con la Luna che si troverà in quadratura dal segno del Leone. In ambito sentimentale dovrete fare attenzione a non causare dispiaceri al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste faticare un po’ a lasciarvi andare.

Discretamente bene invece in ambito lavorativo, dove la posizione di Marte e di Giove vi permetteranno di centrare discreti successi. Voto - 7-

Gemelli: configurazione astrale grandiosa in amore secondo l'oroscopo del 18 maggio. Venere in congiunzione e la Luna in sestile saranno in grado di creare la giusta atmosfera con il partner, permettendovi di essere particolarmente romantici.

I single riusciranno ad essere convincenti nella loro semplicità. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non perdere la pazienza, soprattutto quando avrete a che fare con mansioni per voi nuove da gestire. Con un po’ d'impegno sicuramente ve la caverete. Voto - 7,5

Cancro: Marte a vostro favore gioca con la vostra forza d'animo, e insieme a Giove proverete in tutti i modi a raggiungere il successo che meritate.

Per quanto riguarda i sentimenti voi single avrete voglia di ricominciare da capo, e dare inizio ad una nuova pagina della vostra vita. Se invece siete già impegnati, dare nuova linfa alla vostra relazione, tagliando alcuni rami secchi potrebbe essere una buona idea. Voto - 7,5

Leone: oroscopo della giornata di martedì 18 maggio favoloso dal punto di vista sentimentale. Se siete single non avrete paura dei pregiudizi, e sarà il momento perfetto per dimostrare i vostri sentimenti. Se siete già impegnati vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner, facendo cadere ogni vostra preoccupazione. In ambito lavorativo la vostra forza di volontà vi spingerà a risalire la china con determinazione.

Voto - 8+

Vergine: questo vostro malessere in fin dei conti è comprensibile, considerato inoltre questo cielo di colpo così cupo. Ciò nonostante allontanarsi dal partner non farà di certo bene al vostro rapporto, non in questo momento. Se siete single il sostegno dei vostri amici sarà molto importante in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro saprete dove mettere le mai con i vostri progetti, ciò nonostante meglio prendere le cose con cautela. Voto - 6+

Bilancia: predizioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna in sestile e Venere in trigono, potrete giocare a carte scoperte con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avrete una certa carica seduttiva molto intrigante.

In ambito lavorativo potrebbero essere delle nuove e interessanti proposte, da valutare però con attenzione considerato che Giove non gioca più a vostro favore. Voto - 8+

Scorpione: non la giornata che speravate in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo. Questa giornata andrà utilizzata per risolvere alcuni problemi in coppia o in famiglia, ma dovrete essere molto bravi e avere un certo criterio. Se siete single sarà un periodo di transizione, verso momenti decisamente migliori. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee ben chiare su quale direzione intraprendere per i vostri progetti. Voto - 7+

Sagittario: predizioni oroscopo di martedì 18 maggio in leggero rialzo grazie alla Luna in buon aspetto, ma non aspettatevi una relazione di coppia stabile.

Piuttosto sfruttate il periodo per far comprendere al partner le vostre intenzioni. Se siete single essere duri e indisposti potrebbe non essere il giusto atteggiamento per conquistare qualcuno. Nel lavoro la giornata dovrebbe riservarvi discreti risultati, ovviamente se da parte vostra ci sarà il giusto impegno. Voto - 6,5

Capricorno: sfera sentimentale tutto sommato buona, ma niente di eccezionale secondo l'oroscopo. Questo cielo non avrà molto da dire da questo punto di vista, per cui la situazione sarà completamente in mano vostra. Cercate di trovare delle idee valide per far felice il partner. Se siete single in cerca di compagnia, non vi resta che guardarvi intorno e darvi da fare. Per quanto riguarda il lavoro la giornata si rivelerà valida, grazie a Giove in sestile che assicurerà discrete prestazioni.

Voto - 7+

Acquario: configurazione astrale sottotono secondo le predizioni astrali di martedì. Per quanto riguarda i sentimenti, la luna in opposizione potrebbe causare delle incomprensioni e dubbi tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non vi andrà così a genio l'idea di essere corteggiati. Nel lavoro sappiate che fare sempre tutto da soli non è possibile, anche se avrete conoscenze e abilità a sufficienza. Voto - 7-

Pesci: quadro astrale piuttosto valido per quanto riguarda il lavoro, grazie a Giove e Marte favorevoli, che vi daranno idee ed energie per mettere a segno diversi successi. Dal punto di vista sentimentale faticherete ancora un po’, e le cose tra voi e il partner di certo non tenderanno a migliorare subito.

Occorrerà pazienza, e molta comprensione l'uno dell'altro. Se siete single sarà necessario muoversi con cautela se volete conquistare la persona che vi piace. Voto - 7