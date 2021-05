L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 maggio prevede tanta energia positiva da parte dei nativi Scorpione, forte di Marte e Giove in buon aspetto, mentre la Luna in Vergine sarà molto utile per cercare di riportare un po’ d'ordine in ambito sentimentale. Stelle piuttosto interessanti per il Leone, che potrebbe avere in mente progetti interessanti al lavoro, mentre i rapporti di coppia dei nativi Sagittario saranno in bilico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 17 al 23 maggio.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 maggio 2021 segno per segno

Ariete: una settimana che inizierà bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Fino a mercoledì potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che insieme a Venere regalerà belle emozioni con il partner. Attenzione però nel fine settimana, perché potrebbero esserci alcune incomprensioni proprio a causa della Luna. Se siete single avrete modo di conoscere meglio alcuni aspetti del vostro carattere. Settore professionale che invece diventa sempre più pesante a causa di Marte in quadratura, vera spina nel fianco per portare a termine i vostri progetti. Voto - 7+

Toro: oroscopo della prossima settimana che vedrà un cielo sottotono per voi, ma un certo ottimismo da parte vostra. Le prime tre giornate infatti non saranno un granché per via della Luna, ma voi non vi arrenderete e da giovedì il vostro rapporto sarà in grado di risollevarsi da questa piccola crisi.

Se siete single potrebbe essere un bel periodo per trascorrere del tempo con una persona speciale. Settore professionale positivo grazie a Marte e Giove, ma attenzione a Saturno, pronto a darvi fastidio. Voto - 7+

Gemelli: configurazione astrale positiva anche per questa settimana, soprattutto in amore grazie a Venere in congiunzione.

Maggio è un mese fortunato per voi nativi del segno, e vi sentirete fortunati ad avere un partner che vi vuole bene, che vi desidera. Ecco, magari un po’ d'attenzione potreste farla tra giovedì e venerdì, quando la Luna non vi guarderà affatto bene, anche voi single in cerca dell'amore vero. Nel lavoro rifletterete bene sulle strategie da utilizzare, in modo tale da non commettere errori ora che Giove vi guarda male dal segno dei Pesci.

Voto - 7,5

Cancro: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista professionale, dove la presenza di Marte e Giove beneficerà sui vostri progetti. In amore le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade, ma anche per voi cuori solitari, che dovrete sfruttare la parte centrale della settimana per avvicinarvi ulteriormente alla persona che vi piace. Voto - 8-

Leone: settimana che vi rivedrà nuovamente trionfare secondo l'oroscopo. Dal punto di vista professionale avrete in mente progetti interessanti, che con questo cielo potreste anche decidere di sviluppare. Molto bene anche in amore, con la Luna in buona posizione per tutta la settimana, e che insieme a Venere promette momenti unici insieme al partner.

Se siete single proverete sensazioni completamente nuove, che apprezzerete tanto. Voto - 8,5

Vergine: questo cielo ancora non tende ad aiutarvi, ciò nonostante le giornate di giovedì e venerdì andranno sfruttate al massimo in quanto la Luna sarà in congiunzione, e dovrete dimostrare al partner che siete disposti a tutto pur di dimostrare il vostro amore. Se siete single limate alcuni aspetti del vostro carattere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro controllate bene i vostri progetti, evitando di tralasciare errori qua e là. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo della prossima settimana ottimo dal punto di vista sentimentale. Tante emozioni caratterizzeranno il vostro rapporto nel prossimo periodo, soprattutto se siete nati nella prima decade, merito della Luna favorevole di Venere in trigono.

Se siete single riuscirete ad entrare in sintonia con la persona che vi piace, scatenando un vortice di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro forse un po’ di pigrizia si farà sentire, ma il vostro buon senso vi porterà a compiere i vostri progetti. Voto - 8-

Scorpione: l'inizio della settimana non sarà granché a causa della Luna sfavorevole, ma secondo l'oroscopo, avrete in corpo tanta energia positiva, che vi spingerà ad andare avanti nonostante tutto. Per quanto riguarda il lavoro infatti andrete avanti con convinzione, cercando di superare ogni ostacolo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore sarà consigliata un po’ di cautela, anche per voi cuori solitari se davvero volete rimanere vicini alla persona che amate.

Voto - 7,5

Sagittario: sfera sentimentale molto altalenante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Se le prime tre giornate si riveleranno tutto sommato tranquille, le prossime potrebbero non esserlo affatto, e i rapporti con una persona potrebbero essere in bilico, e potrebbe essere il rapporto con il partner o con un amico. Nel lavoro avrete bisogno di un po’ di motivazione in più per dare il meglio con i vostri progetti. Voto - 6

Capricorno: questo cielo sta cambiando rapidamente per voi nativi del segno, e a tratti sembra sfavorirvi. Questa settimana sarà un po’ tra alti e bassi per quanto riguarda il lavoro, per cui secondo l'oroscopo sarebbe consigliabile prendersi un po’ di tempo per sé.

Molto bene invece in ambito sentimentale, dove la Luna in buon aspetto tra giovedì e venerdì garantirà bei momenti con il partner, ma anche momenti di divertenti in compagnia degli amici qualora siate single. Voto - 7+

Acquario: predizioni astrali della settimana che inizieranno al meglio a causa della Luna, che in amore chiederanno tanta pazienza da parte vostra. Le cose miglioreranno da giovedì, e sarà allora che dovrete darvi da fare per riprendere in mano la vostra relazione, o per conquistare la persona che vi piace qualora siate single. Nel lavoro le cose continueranno ad andare a vostro favore, permettendovi di continuare senza troppi problemi la vostra scalata verso il successo. Voto - 7+

Pesci: settimana non così entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Tra Venere in quadratura e la Luna a tratti negativa, il vostro rapporto faticherà a decollare, e sarà necessario cambiare qualcosa al più presto. Se siete single essere di malumore non vi aiuterà ad avere una vita sociale migliore, cercate di reagire. Nel lavoro invece con Giove e Marte favorevoli non avrete problemi a relazionarvi anche con i lavori più complessi e pesanti. Voto - 6,5