Nel corso della settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2021, la situazione astrologica vedrà Giove nella costellazione dei Pesci insieme a Nettuno e i gradi del Cancro occupati dal pianeta Venere e Marte. L’Acquario avrà nei suoi gradi Saturno, mentre la Luna arriverà nella costellazione dell’Ariete. Urano sarà presente in Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Segni di acqua al ‘top’

1° Cancro: questo mese di giugno si aprirà con tante grandi soddisfazioni che in amore rappresenteranno anche un punto di svolta considerevole.

Vi sentirete molto romantici ma soprattutto pronti per un passo avanti molto importante nella vostra vita e in quella del partner.

2° Leone: avrete a che fare con una volontà di agire che contrasta ampiamente con quel periodo di blocco che recentemente avete letteralmente “subito”, anche a discapito degli affari e dei guadagni. La passionalità con il partner si farà strada sempre più facilmente anche grazie all’intesa sul piano quotidiano.

3° Scorpione: ci sarà aria di rinnovamento, di tante sorprese sul piano professionale che potrebbero fare esattamente al caso vostro. La voglia di cambiamenti è tanta e coinvolgerà non soltanto la sfera lavorativa, ma anche quella che concerne la vita privata.

Sarete anche più selettivi nelle amicizie.

4° Pesci: il lato pecuniario avrà il proprio giro di vite questa settimana, tanto che vi sentirete finalmente liberi di fare un investimento che potrete permettervi solo ora. Anche l’aspetto professionale, finora abbastanza “fermo”, subirà una notevole evoluzione che migliorerà sempre di più.

Grinta per Acquario

5° Ariete: purtroppo i primi giorni di questa settimana presenteranno criticità lavorative e molta voglia di gettare la spugna per alcuni affari che probabilmente faticheranno a decollare. La seconda metà della settimana invece avrete molte occasioni di fare incontri o per rafforzare l’intesa di coppia.

6° Bilancia: ci sarà un periodo settimanale che probabilmente non sarà molto soddisfacente dal punto di vista dell’Oroscopo, ma allo stesso tempo non vi mancherà affatto la tranquillità per poter riposare.

Ci potrebbe essere qualche incomprensione che sfortunatamente potrebbe non essere risolvibile.

7° Acquario: la vostra settimana sarà caratterizzata da molta grinta, soprattutto sul lavoro, ma allo stesso tempo sul piano privato potreste arrivare a qualche scompenso amoroso che al momento avrete poca voglia di trattare per migliorarlo. Il weekend si prospetta decisamente sottotono.

8° Sagittario: sul piano amoroso potreste riscontrare un po’ di freddezza che probabilmente non vi farà piacere, soprattutto se deriva dal partner. Invece per la sfera delle amicizie ci sarà molto più affiatamento. Organizzerete qualche divertimento per cui varrà la pena staccare la spina dalle faccende lavorative.

Gemelli impegnati

9° Gemelli: ci saranno molti impegni che vi potrebbero mettere in seria difficoltà, specialmente se questo concerne l’ambito lavorativo. Affrontare una discussione nella vostra squadra collaborativa potrebbe essere un ulteriore problema per il vostro stress, oltre che innervosirvi.

10° Toro: in amore potreste riscontrare poca collaborazione con gli aspetti quotidiani e molta poca sintonia. Anzi, potreste cadere in qualche gelosia che non ha ragione di essere o in una discussione che semplicemente dovrete affrontare. Sicuramente permarrà un po’ di tensione.

11° Vergine: purtroppo le spese potrebbero diventare sempre più numerose, e tenere sotto controllo la situazione lavorativa con una mole di impegni più gravosa sarà sempre più difficile.

Entrare in contrasto con qualcuno a voi quotidianamente vicino sarà molto facile, per cui prestate attenzione a non litigare.

12° Capricorno: recuperare del lavoro che avete lasciato in sospeso non sarà facile, così come riallacciare i rapporti con una persona che non vedevate da tempo e che adesso potrebbe ripresentarsi da voi. Porvi dei limiti sul lavoro potrebbe essere una occasione per staccare la spina.