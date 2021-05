Il nuovo mese sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni zodiacali per l'inizio dell'estate? Venere entra in Cancro e aiuta il segno a sistemare le incongruenze nate durante il mese precedente. Questo è un periodo di novità per il Leone, anche se il desiderio di cambiamento potrebbe scontrarsi con la paura del rischio. Acquario vivace, Gemelli ambiziosi nel lavoro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di giugno 2021 segno per segno.

Oroscopo del mese, giugno 2021

Ariete: fino al solstizio previsto per il 21 giugno, le stelle illuminano la sfera professionale, è dunque un momento molto vantaggioso per gli affari e il commercio. Anche i giovani e gli studenti sono favoriti. I soldi girano e con la Luna Nuova, si prospettano interessanti opportunità. Nonostante il passaggio di Venere in Cancro, questo cielo continua a proteggere l'amore e favorire gli incontri.

Toro: l'oroscopo di giugno 2021 lascia presagire un mese abbastanza movimentato, sia per quanto riguarda l'amore che la sfera lavorativa. Venere in Cancro affiancata a Marte, vi offre un elisir d'amore a cui è impossibile resistere. Potrebbe essere invece un mese faticoso per il fisico, a causa di Saturno in urto con Urano, che porta qualche momento sottotono.

Gemelli: nonostante l'opposizione di Giove, il vostro cielo è tempestato di stelle vantaggiose. Mercurio vi rende determinati in ambito pratico, volete molto e siete disposti a spendere soldi, energie e tempo per avvicinarvi ai vostri obiettivi. Il 10 splende la vostra incantevole Luna Nuova, che riaccende la passione e protegge l'amore, ma i cambi lunari del 2 e del 18 giugno potrebbero portare qualche malessere.

Cancro: Giove in Pesci rafforza la potenza di Nettuno sul vostro segno, incrementando il desiderio di dare agli altri e di stare in compagnia. Si presagisce un mese spensierato e vivace, ideale per staccare la spina e concedersi una vacanza. C'è un grande recupero per il fisico. Ok il lavoro.

Leone: le nuvole che si erano annidate nel vostro cielo si sono in buona parte diradate, ma è meglio non abbassare la guardia, soprattutto in ambito pratico e lavorativo, dove il desiderio di novità e cambiamento si scontra con la voglia di sicurezze.

Marte rende l'amore frizzante e divertente, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: l'oroscopo di giugno 2021 lascia presagire un mese interessante ed emozionante per il segno. Venere affettuosa e romantica accende i riflettori sull'amore, favorendo le relazioni che nascono in questo primo mese estivo. Al contrario nel lavoro Mercurio potrebbe rendervi distratti e con la testa fra le nuvole, agite con attenzione.

Bilancia: il Sole e Mercurio in Gemelli lavorano per il vostro futuro, la carriera, la formazioni. Queste stelle sono un invito particolare per i giovani alla ricerca di un impiego o che hanno appena terminato il proprio percorso di studi. Venere viene a sistemare le cose in amore, è un mese di chiarimenti e nuovi inizi.

Scorpione: l'oroscopo del nuovo mese lascia presagire un inizio interessante, in cui sono favoriti i nuovi incontri e contatti di ogni tipo. Il solstizio addolcisce il vostro animo, rendendovi più affettuosi e aperti in amore, ma gli scossoni non mancheranno, come fa sapere Marte in posizione dissonante. Nel lavoro potrebbero esserci interessanti movimenti.

Sagittario: le stelle lasciano presagire un mese faticoso per il fisico, qualcuno potrebbe accusare dolori al fegato, allo stomaco o alle ossa. Meglio dunque sottoporsi ad un controllo medico ed evitare gli eccessi. Mercurio porta ambiguità nei rapporti con il coniuge, aizzando liti e discussioni. Marte vi favorisce nel lavoro e in ambito finanziario.

Capricorno: Nettuno porta forza ed energia al segno. Il vostro cielo è in continuo movimento, per ogni occasione persa, se ne presenta una nuova, per ogni momento sottotono c'è una giornata top. Marte accende la passione in amore e favorisce gli incontri. La Luna vi indirizza verso nuove opportunità professionali, soprattutto durante la prima metà di giugno.

Acquario: durante il nuovo mese Mercurio vi assicura scioltezza negli affari, siete degli ottimi mediatori e potrete ottenere risultati veloci e soddisfacenti. La sosta di Mercurio in Gemelli risveglia il vostro bambino interiore, lasciando presagire un mese vivace, spensierato e ricco di divertimento.

Pesci: a giugno il vostro cielo si libera di quelle nuvole minacciose che lo hanno offuscato nei mesi precedenti, accogliendo di buon grado gli influssi che arrivano da Venere in Cancro.

L'arrivo dell'estate vi mette di buon umore, vi ricarica di energie, ma anche di creatività e voglia di fare. Questo è il mese dell'amore e dei nuovi incontri.