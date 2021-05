Per il mese di giugno 2021, l’Oroscopo prospetta per l’amore una certa propensione ad “aiutare” i segni di acqua, dal momento che Venere transiterà in una costellazione di acqua, ossia quello del Cancro. Ottimi anche i segni dei Gemelli e della Vergine, che ritorneranno positivi in amore grazie anche alla presenza determinante di Marte.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di giugno.

Cancro in testa

1° Cancro: Venere transiterà nella vostra costellazione, dunque non ci sarà momento più adatto per potervi imbarcare in una avventura amorosa che con tutta probabilità potrebbe cambiare la vostra situazione sentimentale in meglio.

Questi influssi positivi si riscontreranno nel corso del mese anche nella cerchia delle amicizie.

2° Vergine: l’amore per voi potrebbe riprendere a rifiorire, soprattutto se recentemente avete avuto a che fare con qualche delusione o qualche separazione. L’oroscopo indica incontri favorevoli per la vostra situazione amorosa e tante nuove conoscenze che coinvolgeranno pienamente la sfera affettiva.

3° Scorpione: in quanto segno di acqua come il Cancro, avrete un mese di giugno molto interessante per l’amore. Nella vostra relazione si avvieranno tanti progetti che purtroppo sono rimasti “fermi” a lungo e incontrare una persona veramente speciale per la vostra vita.

4° Gemelli: sicuramente questo mese di giugno non sarà affatto negativo, anzi.

Fra il romanticismo che diventerà sempre più forte grazie alla vicinanza di Venere e Marte che diventerà favorevole a partire dalla seconda settimana, arriveranno piacevoli novità per le coppie già datate e tante occasioni per i single.

Toro in rialzo

5° Toro: amore in lento miglioramento. Gran parte dell’arco mensile sarà caratterizzato dall’influenza di Venere per il Cancro, situazione ottimale per poter trovare nella vostra relazione una tranquillità che probabilmente è stata messa in discussione da qualche gelosia che credevate sopita o da una scarsa intesa all’interno della vostra relazione.

6° Pesci: l’oroscopo per il vostro segno prevede una complicità nella coppia che però non avrà alcun risvolto di stampo passionale. Dunque per i single si aprirà un mese di giugno difficile negli incontri e che probabilmente renderà anche qualche amicizia piuttosto complicata.

7° Leone: non avrete un mese negativo in amore, anzi, potrete avere una sintonia molto forte che solo le coppie di vecchia data sanno esprimere.

Però dovrete rivedere qualche atteggiamento e chiarire qualche gelosia che recentemente vi ha resi piuttosto “freddi” l’uno con l’altro. L’oroscopo prevede anche qualche nuova amicizia.

8° Acquario: non ci sarà sintonia di coppia, ma neanche si arriverà a tensioni che potrebbero essere di intralcio a qualche progetto che vorreste comunque mandare avanti entrambi, in qualità di coppia. Avrete molto più a cuore questa stabilità rispetto al lato puramente passionale.

Ariete monotono

9° Ariete: questo mese si prospetta molto poco interessante per il vostro segno sul piano amoroso. Il romanticismo sarà pressoché inesistente con la quadratura di Venere, mentre per quel che riguarda la passionalità, ci sarà qualche risvolto positivo alla fine del mese.

Dovrete evitare litigi o comunque discussioni presenti fin dalla prima settimana.

10° Bilancia: purtroppo il pianeta Venere sarà ben lontano dalla vostra costellazione, dunque non sarà un caso se riscontrerete ancora delle incomprensioni con il partner e una grande voglia di evadere per poter rimanere un po’ da soli con voi stessi. La comunicazione sarà poco efficiente anche in altri ambiti.

11° Capricorno: purtroppo in amore sarà molto difficile superare determinati ostacoli che nel corso del tempo hanno seriamente cercato di minare la vostra relazione. Dunque altrettanto difficile sarà fare i conti con la mancanza dell’appoggio di Mercurio e l’opposizione del Sole.

12° Sagittario: bisognerà ammettere che questo non sarà un mese ideale per voi per quel che riguarda il settore amoroso, anzi, dovrete cercare di non permanere in uno stato di inquietudine o di tensione che non sarà salutare dal punto di vista emotivo.

Le amicizie però potrebbero fare al caso vostro.