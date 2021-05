Ultima giornata del mese di maggio per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà lunedì 31 maggio per la sfera sentimentale, professionale e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: vi sentite un po' stanchi in questo inizio settimana. In campo professionale ci saranno molte questioni da organizzare. Per quel che riguarda l'amore sarà una buona giornata con molti pianeti favorevoli.

Toro: in campo sentimentale cercate di evitare le polemiche, alcune situazioni potrebbero essere particolarmente complicate. Per quel che riguarda il lato lavorativo si recupera nei prossimi giorni.

Gemelli: vi sentite sotto pressione, nel lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti. Per quel che riguarda il lato amoroso sole, Venere, Mercurio e Luna sono attivi, i sentimenti possono tornare ad essere protagonisti.

Cancro: giornata serena per il segno con Giove in aspetto positivo. Possibili conferme in campo professionale, mentre per quel che riguarda il lato sentimentale, sarà meglio non pensare al passato.

Leone: nel lavoro alcuni progetti possono essere complessi da portare avanti. Per quel che riguarda il campo amoroso cercate di gestire al meglio le vostre relazioni per evitare problematiche in futuro.

Vergine: nel lavoro ci sono dei progetti importanti da portare avanti, non manca energia in questo momento.

Per il lato sentimentale potrebbero esserci delle conflittualità nella coppia.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: cercate di non stancarvi troppo in questa giornata, in campo professionale potreste dover aspettare ancora un po' per ricevere delle conferme. Per quel che riguarda il campo amoroso potete fare delle scelte importanti.

Scorpione: la giornata di lunedì 31 maggio 2021 sarà caratterizzata da possibile problematiche complicazioni e professionali. In amore è possibile che sorgano dei malintesi.

Sagittario: siete in attesa di novità in campo lavorativo, ma bisognerà saper attendere. Per quel che riguarda l'amore con Giove dissonante possibili problematiche che potrete recuperare nei prossimi giorni.

Capricorno: vi sentite confusi, ma con Giove nel segno riuscirete a concludere alcune situazioni professionali. Possibili agitazioni riguardano il campo sentimentale.

Acquario: diversi sono i pianeti favorevoli, è un bel momento per l'amore. In campo lavorativo sono favoriti i giovani che cercano una occupazione.

Pesci: in amore vi sentite agitati, soprattutto chi ha vissuto una separazione da poco. Per quel che riguarda il lato professionale non mancheranno occasioni per riorganizzare alcune questioni in sospeso.