L'Oroscopo del giorno 1° giugno è pronto a scoprire la carte in merito alla partenza del nuovo mese. In evidenza in questo frangente le previsioni zodiacali di martedì, messe in relazione ai segni rientranti nella seconda tranche dello zodiaco: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Ebbene, la giornata sotto analisi vedrà solo tre segni super-favoriti dalle stelle con tutti gli altri accodati. il riferimento è senz'altro per Scorpione, Acquario e Pesci. Il migliore in assoluto, come svelato dal titolo principale, è un segno di Acqua: l'ingresso della Luna in Pesci prospetta una giornata altamente positiva in amore per molti del segno.

Ottime le probabilità di avere una giornata fortunata anche per gli amici del Capricorno e dell'Acquario, in questo caso considerati entrambi a cinque stelle. Invece, in base alle risultanze espresse dalle previsioni zodiacali di martedì 1° giugno, diversa la situazione vista in prospettiva per gli amici dello Scorpione e della Bilancia, rispettivamente indicati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 1° giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 1° giugno

Bilancia: ★★. Martedì giornata davvero non buona per voi del segno. Infatti, si preannuncia un periodo classificato con due stelle da "ko": preoccupati?

Non è affatto il caso, anzi, calmatevi e seguite i nostri consigli, senz'altro vi troverete bene. In amore, parlando più in generale, inutile tergiversare all'infinito cercando alibi per andare avanti: se non vi sentite più motivati a frequentare/dare spago ad una persona, ditelo chiaramente senza alimentare false illusioni.

In fatto di sentimenti una persona di vostra conoscenza invece di dare i soliti scontati consigli, visto che può dispensarne molto pochi data la sua attuale situazione (fa acqua da tutte le parti!), sarebbe meglio che stesse a bocca chiusa... Single, la Luna in congiunzione a Giove vi indurrà in tentazione, presentandovi una persona davvero affascinante.

Quest'ultima potrebbe complicarvi la vita: fate attenzione! Nel lavoro, vi sentirete un po' fuori fase, come se vi sembrasse troppo faticoso mantenere il ritmo di sempre. Imparate a correre insieme al mondo che gira intorno a voi: usate la prudenza e la riservatezza per superare gli ostacoli della giornata.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano questa parte della settimana probabilmente incamminata sulla strada della monotonia, risultando in linea con quanto previsto nella previsione zodiacale settimanale. Dunque, sarà o no una giornata "sottotono"? L'Astrologia dice di si, pertanto cercate di non esporvi inutilmente ma fate solo ciò che è necessario. Per i sentimenti, dovete essere meno sospettosi ed altrettanto meno spigolosi nei confronti del partner: non è per colpa delle stelle se spesso diventate gelosi e possessivi.

In alcuni casi partner e carriera si ostacoleranno a vicenda e per voi sarà difficile trovare un equilibrio accettabile. Siate salomonici. Single, i cuori solitari dovrebbero lasciar perdere i legami impossibili. Cercate di muovervi con calma, magari riflettendo a lungo prima di prendere decisioni importanti. Sapete bene che agendo d'impulso potreste sbagliare tempi e mira. Nel lavoro non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete. Se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche: mettete in conto imprevisti e un po' di fatica.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di martedì 1° giugno al Sagittario indica l'arrivo di un periodo quasi tutto improntato sulla normale routine.

Volendo però, anche se con un certo impegno, si riuscirà ugualmente a portare a buon fine la giornata. In amore invece, per quanto riguarda i sentimenti in generale, questo avvio di settimana consiglia di tenere i nervi un po' più a freno. In coppia qualche bugia potrebbe scappare da entrambe le parti, dunque non dateci troppo peso e tirate avanti alla solita maniera. In serata sarete più aperti e socievoli e potrete instaurare un’ottima intesa con le persone amate. Single, la vita non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un'atmosfera di grande armonia. In questi giorni non dovreste fermarvi alle apparenze ma andare alla radice delle cose. Non accontentatevi mai dei primi risultati, ok?

Per il lavoro, non sarà il caso di bruciare le tappe. L'arte di temporeggiare al contrario vi sarà utilissima, dal momento che non avrete le idee sufficientemente chiare. Inutile impegnarsi in progetti che non convincono del tutto.

Oroscopo e stelle del giorno 1° giugno

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì primo giugno, indica che sarà una giornata all'insegna della positività della buona fortuna nel settore sentimentale, negli affari o nelle attività di lavoro in generale. In merito agli affetti, ogni cosa in ordine, ottimamente sorvegliata da astri favorevoli. In generale si consiglia di evitare di intestardirsi su certe posizioni: fossilizzarsi per pura ripicca, il più delle volte non conduce da nessuna parte e, soprattutto, rende poi le persone difficili da approcciare.

Sarà di certo un momento buono da sfruttare se si è in coppia, sia che il rapporto giri su alti livelli ma anche per coloro con parapiglia in corso. Single, ci potrebbero essere delle nuove emozioni nella sfera sociale, il che vi farà sentire molto bene. Magari qualcuno tra i vostri sogni più agognati, dopo un lungo periodo di fermo, potrebbe finalmente realizzarsi. Nel lavoro, anche qui buone chance e nuove idee di certo vi mancheranno. Grazie alla vostra risaputa determinazione riuscirete a perseguire al meglio ogni cosa, fino in fondo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un martedì che (sulla carta) si profila favoloso sotto tanti aspetti, in primis in quello puramente sentimentale.

In amore, a dare una bella sferzata di novità al comparto relativo agli affetti come pure in ambito di lavoro, di certo sarà una magnifica Luna all'occasione presente nel segno fino a tarda mattinata. In campo affettivo dunque, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si prevede un'ottima comunicazione ed una buona profondità di sentimento come raramente successo in passato. Diciamo che per molti del segno la vita sentimentale sta vivendo un momento di rinascita e di ricchezza emotiva, per questo sarebbe utile approfittare del momento per proporre o mettere in cantiere qualcosa di importante. Single, se la giornata si preannuncia ottima, buona parte del merito andrà attribuito alle stelle e allo sprint che quest'ultime infonderanno.

Sprizzerete energia da tutti i pori e ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri. Nel lavoro, il momento potrebbe essere quello giusto per mettere in campo nuove tattiche.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di martedì 1° giugno, prevede una giornata garantita ottima da un evento clou: l'arrivo della Luna nel segno. A seguito di tale passaggio, le predizioni del giorno annunciano buone nuove in arrivo: in amore molti di voi nativi ritroveranno la forza e lo spirito giusto per inanellare una serie di conquiste a sfondo passionale. In coppia vi sentirete fiduciosi delle vostre possibilità, perciò risulterete insolitamente docili e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata.

Di certo gran parte della vita quotidiana sorriderà a chi di voi saprà prenderla per il verso giusto. Per coloro ancora single progetti ben studiati e slanci romantici potrebbero far breccia nel cuore di chi vorreste al vostro fianco. Fate tutto il possibile per divertirvi, ovviamente senza perdere nessuna opportunità: vedrete, tutto andrà come desiderato. Nel lavoro invece, ultimamente molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli. Da adesso è tempo di riordinare le idee: mirate più a lungo termine.

Classifica 1° giugno, le stelle dei dodici segni

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia, in questo contesto interessante i meravigliosi dodici simboli dello zodiaco.

Punto centrale su cui dirigere curiosità e aspettative, la sempre puntuale classifica completa in questo frangente interessante la giornata del 1° giugno. Andiamo dunque a dettagliare punto per punto il responso dell'Astrologia svelando la scaletta in ordine decrescente.

Le stelline di martedì 1° giugno: