L'ultima giornata del mese sarà ricca di sorprese e cambiamenti. L'oroscopo di domani 31 maggio, infatti, si concentrerà sulle aspirazioni dei segni zodiacali. Alcuni punteranno dritti al successo, mentre altri preferiranno vivere una vita più tranquilla e vicina alla famiglia.

Per comprendere come gli astri incideranno sulla vita sentimentale, professionale e sociale di ciascuno di noi, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a Luna e in trigono a Saturno

Luna in congiunzione a Saturno e in quadratura a Urano

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Marte in trugono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 31 maggio.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 31 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto critici verso voi stessi e verso gli altri. Aspirerete al meglio e anche sul lavoro non vorrete imperfezioni. I colleghi potrebbero risentire di questo atteggiamento così pressante e chiedervi di non esagerare. L'oroscopo di domani consiglia di prendere le cose con più serenità e di fare attenzione al clima che creerete.

Toro: sarà il momento giusto per togliervi qualche sfizio tramite un po' di shopping. Adorerete trascorrere del tempo tra le vetrine dei centri commerciali e aumentare i capi nell'armadio. Forse, perderete un po' il controllo delle vostre finanze, ma non ve ne pentirete perché saprete di meritarvelo.

In casa, gli equilibri non saranno molto stabili.

Gemelli: avrete qualche dubbio riguardo al vostro percorso professionale. Ci saranno degli elementi che non vi convinceranno e che mineranno la vostra serenità. Per fortuna, sarete circondati da persone pronte ad aiutarvi. Riceverete consigli preziosi e utili a modificare l'andamento della situazione.

Per il momento, non vorrete impegnarvi in una relazione seria.

Cancro: in amicizia, cercherete persone spontanee, che sappiano comprendere il vostro punto di vista e che vi siano di supporto. Non sarà facile perché potreste imbattervi anche in qualcuno con intenzioni meno chiare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rivelare segreti importanti, senza prima esservi informati sul vostro interlocutore.

Previsioni zodiacali e influssi astrali del 31 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata molto promettente sotto il profilo professionale. Sfrutterete tutte le vostre energie per seguire un piano d'azione mirato e produttivo. Avrete molte mansioni da svolgere, ma questo vi sarà solo da stimolo. Nel rapporto di coppia sarete spontanei e ricchi di idee. Difficilmente vi opporrete alle esigenze del partner.

Vergine: sentirete il bisogno di rivoluzionare la vostra forma fisica. Vi renderete conto che la sedentarietà eccessiva vi ha reso pigri e poco agili. Non sarà semplice ricominciare a fare sporta, ma a piccoli passi potrete raggiungere tutti gli obiettivi che avrete in mente. Se riuscirete a coinvolgere il partner, questo percorso sarà ancora più stimolante e divertente.

Bilancia: un amico speciale potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Non vi tirerete indietro davanti alle sue richieste e sarete pronti a porgergli una mano nel momento del bisogno. Non rifletterete molto sul da farsi, ma famiglia e amici vi consiglieranno di essere cauti. Azioni troppo precipitose, infatti, potrebbero portare a dubbie conseguenze.

Scorpione: questo lunedì non inizierà nel migliore dei modi. Sarete travolti da diverse preoccupazioni che vi distrarranno dagli obiettivi della giornata. Inoltre, vi renderanno nervosi e poco desiderosi di collaborare con i colleghi e con il partner. Avrete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio e, per riuscirci, sarà fondamentale creare uno spazio che sia solo vostro.

Astrologia e profili zodiacali del 31 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'amore avrà un ruolo prioritario in questa giornata. Tutte le vostre energie saranno rivolte al partner e non permetterete a nessuno di giudicare la vostra vita di coppia. Avrete voglia di fare qualcosa insieme, per vivere nuove esperienze e per sfruttare la ritrovata libertà. Il comportamento della persona amata vi lascerà piacevolmente sorpresi.

Capricorno: vi porrete degli obiettivi molto ambiziosi da raggiungere. Non sopporterete gli sbagli e sarete molto severi con voi stessi. Questo potrebbe sovraccaricarvi di uno stress eccessivo, ma non vorrete ascoltare i consigli delle persone che vi circonderanno. Anche il partner si intrometterà nelle vostre scelte per salvaguardare la vita di coppia.

Acquario: in famiglia, ci sarà un po' di tensione a causa di alcune decisioni che prenderete. Non avrete voglia di discutere e quindi non ascolterete il parere altrui. Questo non farà altro che aumentare le incomprensioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendere in considerazione il confronto, in modo da riportare la pace.

Pesci: avrete delle opportunità che non potrete farvi sfuggire. Si tratterà soprattutto di occasioni lavorative, ma anche in amore sarete molto fortunati. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non anteporre la paura ai vostri desideri. Se seguirete il cuore e le passioni, tutto andrà per il meglio. Il partner sarà fiero di voi.