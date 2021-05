Una nuova settimana sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Arriveranno diverse novità e cambiamenti importanti in questa giornata di lunedì 3 maggio 2021: approfondiamo quali con precisione, leggendo l'Oroscopo per tutti i segni con le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali della prima sestina

Ariete: in amore, se una storia non va ormai da tempo e il recupero non arriva, forse sarebbe il caso di dire basta. Per i single del segno la settimana porterà nuovi incontri. Nel lavoro è meglio agire con attenzione ed evitare azzardi.

Toro: per i sentimenti occorre fare attenzione alla Luna dissonante, che potrebbe far tornare alcuni rancori. Nel lavoro è arrivato il momento di cogliere alcune occasioni.

Gemelli: a livello sentimentale per i single del segno i nuovi incontri sono importanti. Sfruttate al meglio queste occasioni. Nel lavoro Mercurio torna attivo, per questo motivo sarà più facile contrattare.

Cancro: in amore è un momento positivo per gli incontri. Se c'è stata una chiusura ora bisogna guardare avanti. A livello lavorativo ci sono alcune questioni da rivedere.

Leone: per i sentimenti occorre fare attenzione alla Luna in opposizione che porterà degli scontri. Al momento non vi sentite sereni. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche novità, per questo motivo potreste iniziare anche qualcosa di nuovo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna non esaltante che potrebbe farvi perdere la pazienza. Le relazioni sono da gestire al meglio. Nel lavoro sarà meglio non pensare troppo ad alcuni fatti recenti, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Previsioni e oroscopo del 3 maggio: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la Luna nel segno aiuta, magari anche a riconquistare anche una persona. I rapporti sono favoriti. Nel lavoro non mancherà qualche conferma interessante.

Scorpione: per i sentimenti una storia potrebbe risentire ancora di un blocco del passato, anche a causa di alcune polemiche da chiudere.

A livello lavorativo al momento non vi sentite forti.

Sagittario: in amore la Luna favorevole vi aiuta a gestire alcune questioni. Nel lavoro diversi pianeti aiutano nel recuperare, quindi sarà più facile superare le tensioni.

Capricorno: a livello amoroso Venere è favorevole, quindi potranno arrivare nuovi progetti. Nel lavoro il periodo attuale di certo non aiuta, ma nel complesso state agendo bene.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti una crisi ora è alle spalle, state vivendo dei momenti migliori. Nel lavoro serve pazienza nei rapporti con gli altri.

Pesci: in amore qualcosa potrebbe non andare, per questo motivo le discussioni sono da sedare. Nel lavoro alcune questioni vanno affrontate al meglio.