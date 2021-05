Una nuova giornata è in arrivo per i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà venerdì 7 maggio con l'Oroscopo e le stelle sul lavoro, sulla salute e sull'amore per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

Astrologia per la prima sestina

Ariete: in campo amoroso potrete vivere delle belle emozioni, ma non pensate al passato. Per quel che riguarda il lato professionale ci sarà una bella ripresa.

Toro: a livello sentimentale non manca la creatività, con Urano dalla vostra parte potrete fare delle scelte impegnative. Nel lavoro badate bene al lato economico, perché ci sono diverse spese da affrontare.

Gemelli: nel lavoro non manca l'impegno, questa giornata sarà comunque stancante.

Per quel che riguarda il lato sentimentale sarà possibile programmare situazioni importanti.

Cancro: la giornata sarà caratterizzata da possibili problematiche sentimentali. I single potrebbero fare degli incontri. A livello lavorativo la situazione migliora.

Leone: giornata interessante in campo sentimentale, attenzione però a possibili incertezze. Con Marte in buon aspetto è il momento di ripartire anche a livello lavorativo.

Vergine: nel lavoro sarà meglio riflettere sulla propria posizione. Per quel che riguarda l'amore tornerà energia e potrete confrontarvi con il partner.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: nel lavoro i nati sotto questo segno potrebbero vivere dei momenti di agitazione.

In campo sentimentale, con la Luna in opposizione, sono possibili nervosismi con il partner.

Scorpione: nel lavoro vi sentite confusi, siete in attesa di riconferme. A livello sentimentale possibili conflitti per l'intero weekend.

Sagittario: nella giornata di venerdì 7 maggio potreste vivere dei momenti sottotono per quel che riguarda il lato sentimentale.

Attenzione alla sfera lavorativa perché potrebbero sorgere alcune difficoltà, ciò potrebbe creare possibili problematiche nei progetti futuri.

Capricorno: in questa giornata con la Luna dissonante, le coppie che stanno vivendo un conflitto potrebbero essere protagonisti di polemiche. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono possibili incertezze in queste giornate, attenzione ai pagamenti.

Acquario: questa giornata sarà caratterizzata da distrazioni, cercate di recuperare forza per poter gestire alcune questioni lavorative che vi disturbano. Per quel che riguarda il lato sentimentale, affrontate le situazioni con calma, le relazioni nate in questo periodo possono avere successo nei prossimi mesi.

Pesci: non mancano gli impegni, ma cercate di trovare anche del tempo per voi. Per quel che riguarda il lato sentimentale cercate di non agitarvi.