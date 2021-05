L'Oroscopo del giorno 8 maggio mette a disposizione di voi lettori le previsioni astrologiche di sabato. Direttamente interessato l'inizio del nuovo weekend, analizzato in relazione ai sei segni rappresentanti l'ultima sestina dello zodiaco. In primo piano quindi i simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in questo fine settimana? Diciamo subito che questo primo giorno di weekend si prevede altamente favorevole per i nativi del Sagittario. Giustamente e meritatamente la posizione al "top del giorno" del prossimo sabato andrà di diritto al segno di Fuoco appena enunciato.

Ma quali saranno gli altri segni in giornata fortunata? Le attuali previsioni annunciano ottime chance anche a Scorpione e Capricorno, entrambi splendidamente valutati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo dell'8 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 8 maggio

Bilancia: ★★★. In arrivo un sabato 8 maggio giudicato dall'Astrologia con la spunta relativa ai periodi "sottotono". Comunque, sebbene la giornata di fine settimana si presume possa essere pensierosa, in amore la dolcezza e la comprensione di cui siete dotati vi permetteranno di venire a capo di un malinteso con il partner.

Andate a fondo e otterrete le risposte che state cercando, senza agitarsi inutilmente. In coppia, a fatica entrerete in sintonia con chi avete accanto, perciò non mancheranno discussioni o toni accesi. Single, qualcuno del segno potrebbe avere delle incertezze su una storia, ma pochi avranno il coraggio di prendere decisioni drastiche.

Forse avete solamente voglia di stare da soli in modo da evitare gli "sguardi" insistenti di qualcuno (che ben sapete). Nel comparto lavoro intanto, dovendo fare qualcosa di un certo peso professionale, anche se non vi sentiste di essere adeguati, non temete, andrà tutto secondo i piani stabiliti.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano che partirà benissimo questo vostro primo giorno di weekend, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese, un po' meno per gli altri.

In amore, la giornata in analisi diciamo che soddisferà di certo le vostre aspettative e ovunque andrete otterrete ampi consensi: questo vi renderà di buonumore. Per la coppia si profila uno splendido weekend in perfetta sintonia con il partner e famigliari in generale. Senz'altro il periodo sarà pieno di serenità: si consiglia di approfittare di questa splendida giornata puntando tutto su iniziative ad ampio respiro. Se potete, spassatevela! Chi vi ama e vi sostiene ne sarà entusiasta. Single, questa volta non dovete proprio lamentarvi, ok? Chi non vuole cerca sempre scuse: molte delle recenti situazioni non sono state valutate a dovere, per questo si è cercato di recuperare alla meno peggio; adesso è ora di dire basta.

Nel lavoro, l'atmosfera con i colleghi sarà al massimo della positività: un ottimo esempio di collaborazione e confronto.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di sabato 8 maggio al Sagittario indica una giornata davvero meravigliosa, valutata dall'Astrologia come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene la Luna in Ariete, segno di Fuoco come il vostro, porterà tante opportunità da investire in amore e nei sentimenti in generale. In coppia intanto, la vostra energia sarà alle stelle; anche fisicamente di certo vi sentirete in gran forma e questo vi aiuterà ad affrontare la giornata come si deve. Il vostro cuore sarà scaldato dalla premura che il partner avrà nei vostri confronti, rendendovi la persona più felice del pianeta.

Per i single: sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe portare ad un incontro o forse anche rivelare nuovi desideri verso una determinata persona. Visto l'ottimo programma messo in conto dalle buone stelle, il consiglio è quello di lasciarsi andare alla "legge del cuore". La parte riguardante il lavoro invece si presume molto positiva. Questo sabato vi vedrà abbastanza impegnati: bene buttarsi a capofitto nelle attività ma ogni tanto alzate la testa per respirare.

Oroscopo e stelle di sabato 8 maggio

Capricorno: ★★★★★. Giornata al limite della meraviglia, sicuramente perfetta in ogni comparto. Valutata dagli astri come piacevole, gran parte della stessa potrebbe risultare favolosa e ben oltre le aspettative.

In amore, la vostra gioia già si riflette sul vostro viso: sarete molto affettuosi, complici e disponibili con il partner. La felicità vi renderà belli dentro e fuori, approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per stare voi due da soli, teneramente convinti di vivere un sogno. In merito agli affetti in generale, si consiglia di giocare eventuali buone carte: date modo a chi amate di sapere quello che desiderate, certi di essere esauditi. Single, vivrete un giorno senz'altro buono per intessere nuove conoscenze a scopo di amicizia (con un occhio, logicamente, verso sviluppi a carattere sentimentale). Il vostro orologio cosmico sarà pronto a scandire all'improvviso l'ora dell'innamoramento...

Nel lavoro infine, sarete dinamici grazie alla posizione degli astri. Diciamo che avrete l'impressione di poter fare tutto: in effetti riuscirete nei vostri intenti, ottenendo dei buoni risultati.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali d'inizio weekend alla maggior parte di voi, soprattutto se con ascendente Toro o Bilancia, sarà al di sotto delle aspettative. Cercate di mettere in chiaro le cose importanti: con chi sapete dovete essere intransigenti, mettendo sul piatto della discussione il problema relativo alle cose che sapete, alla famiglia e perché no, anche ai soldi. Per quanto riguarda l'amore sarete assediati da immancabili turbamenti sentimentali. In coppia potrebbe assestarsi una momentanea disarmonia tra ciò che uno pensa di fare e quello che invece sarà restituito dalla realtà.

Single, concedetevi qualche svago in compagnia degli amici, l'umore ne guadagnerà di certo. Provate a considerare le questioni da più punti di vista: cambiare l’ottica favorirà buone scelte. Mettete nel frattempo da parte le ripicche inutili. La buona volontà e il dialogo sincero creano radici profonde per il futuro di rapporti a qualsiasi livello. Nel lavoro, invece, agite con prudenza. Astri non proprio "teneri" nei confronti del vostro segno potrebbero dare enfasi a momenti difficili, specialmente sotto l'aspetto economico-finanziario.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 8 maggio, preannuncia un periodo in linea generale abbastanza positivo, ovviamente non senza tanti intoppi. Se poi dovessero sopravvenire problemi, sappiate che non dovrebbe essere difficile venirne fuori.

In amore non si presenteranno difficoltà eccessive: la pace che senz'altro avvertite già da adesso si tingerà di una nuova energia, il che sarà legata a stretto filo con la messa in atto di alcuni dei vostri piani più attesi. Sarà il momento di prestare particolare attenzione ai piccoli dettagli che potrebbero davvero fare la differenza nella vostra vita amorosa. Coloro ancora single in questa giornata avranno discrete possibilità di conoscere persone nuove: lasciate una porta aperta per permettere a costoro di potervi apprezzare come meritate. In generale, non mancheranno occasioni per soddisfare il proprio ego, certamente in grado di farvi primeggiare nell'ambito sentimentale, non solo per le ottime idee ma anche per l'immagine di voi che riuscirete a dare a chi avrete di fronte.

Il lavoro andrà come al solito: nulla di nuovo e tutto nella scontata routine. Le novità che state aspettando da tempo non sono in arrivo, almeno per ora. Sappiate attendere ancora, senza per questo perdere la pazienza, ok?

Classifica 8 maggio, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo sabato: pronti a scoprire la nuova classifica completa interessante la giornata dell'8 maggio? Gli astri in questo caso hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del periodo in esame, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto. I dettagli nel prospetto riassuntivo posto a seguire.

Le stelline di sabato 8 maggio: