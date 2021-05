L'Oroscopo del giorno 29 maggio è pronto a chiarire come sarà la giornata d'inizio weekend. In evidenza le previsioni astrologiche su amore e lavoro interessanti in questo caso i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere in anticipo se il vostro simbolo astrale rientri tra i segni migliori del giorno? Si profila senz'altro un ottimo periodo per gli amici dello Scorpione che, insieme a quelli del Capricorno e dell'Acquario, risulta al vertice della classifica di oggi, tutti valutati alla pari con cinque stelle.

A risultare in periodo buono, leggermente al di sotto dei fortunatissimi segni appena citati, il Sagittario, da considerare in giornata "normale", quindi sottolineata da quattro stelle. Intanto, le previsioni zodiacali di sabato 29 maggio invitano alla riflessione e alla massima concentrazione agli amici della Bilancia e dei Pesci, costretti a rincorrere una giornata abbastanza difficile da governare.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 29 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 29 maggio

Bilancia: ★★★. L'oroscopo di domani, al segno dell'Ariete, indica un periodo non troppo facile da portare a buon fine.

A latitare potrebbe essere in gran parte la voglia di fare, unita al fascino in deciso calo: aggrappatevi pure alla solita simpatia che da sempre vi accompagna. In coppia, l'umore non sarà dei migliori e la responsabilità sarà da addebitare alla negativa specularità della Luna, per voi dissonante. In amore, pertanto, con un po' di tatto, tutto si risolverà per il meglio.

Consiglio: non fatevi coinvolgere da chi avete accanto in inutili discussioni; cercate piuttosto di distrarvi e magari di sorridere anziché rimuginare vendette. Visto l'andazzo generale, anche voi single preparatevi a subire tanta noia e un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito sentimentale.

Vi ricordiamo che i sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Il consiglio del giorno: andateci cauti su eventuali progetti futuri a breve termine. Giornata non semplice nel lavoro perché ci potrebbero essere degli imprevisti che potrebbero impegnare più del necessario. Non prendetevela troppo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano l'arrivo di un fantastico weekend, l'ideale inizio per un qualcosa di estremamente positivo. Intanto, qualcuno finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa. Tutti gli altri, invece, dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico e puntare convinti alla meta. Per i sentimenti, l'invito è quello di prendere la vita con molta più filosofia del solito.

La vostra relazione sentimentale sarà vivacizzata dalla Luna, sarete così meno esigenti con il vostro partner. In qualche caso la persona amata impugnerà le redini del rapporto, rendendolo piacevole e divertente. Single, l'oroscopo predice che un incontro inatteso: una bella persona attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni. Sotto un cielo costellato di aspettative sarete, senz'altro, pronti a cogliere al volo questa bella opportunità offerta dall'astrologia. Nel lavoro avrete certamente delle ottime opportunità, soprattutto se deciderete di associarvi con qualcuno che ha i vostri stessi obiettivi. Fatelo, sarebbe una bella trovata lavorare divertendosi, e voi ci state quasi riuscendo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di sabato 29 maggio al Sagittario indica una giornata valutata come di normale routine. In base alla qualità degli astri del giorno, messi in relazione al vostro segno, probabilmente non mancherà qualche momento di nervosismo causato dal vostro particolare modo di gestire la vita quotidiana. Cercare un compromesso sarà di certo la soluzione migliore. In amore, il cielo dissolverà eventuali dubbi nel rapporto di coppia mettendo la parola fine ad alcune situazioni del passato, oppure vivacizzando l'intesa e il dialogo. Sarete perfetti nella comunicazione e la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni farà la differenza. Single, finalmente, dopo tanto tempo potete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo: il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite.

La parte riguardante il lavoro predice che, in molti, riuscirete a sfruttare al meglio le competenze. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte dei colleghi o di un superiore. Se davvero dovesse essere così, complimenti!

Oroscopo e stelle del giorno 29 maggio

Capricorno: ★★★★★. Questo sesto giorno della corrente settimana, per molti dei nati nel segno, si presume possa essere ottimo sotto molti punti di vista. Senz'altro, il periodo potrebbe andare alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte. In merito agli affetti, tanta positività da investire dove e quando lo riterrete più opportuno: avete campo libero! Inoltre sarete iperattivi e pieni di idee.

Infatti, i pianeti nel vostro cielo sapranno trasmettervi moltissima energia. Voi single, intanto, siate pronti a tutto: target, non rimanere ancora soli. Parlando in generale, aspettatevi molte soddisfazioni personali, anche se in molti casi potrebbero essere non facili da raggiungere. In coppia non demordete ma andate convinti alla meta. Nel lavoro invece, visto il quadro astrale promettente, ad alcuni con lavoro sotto contratto potrebbero sortire novità interessanti in merito alla propria mansione. Chi con attività in proprio dovrà cercare di tassellare eventuali disfunzioni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che partirà con sprint questo inizio di weekend per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata.

Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi. A molti nativi la giornata recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetteranno di essere insicuri e senza fiducia in loro stessi. In campo sentimentale, ottimi i rapporti con le persone che amate; questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore di coppia. Single, potrebbe essere un buon giorno per concedersi uno svago extra, magari in grado di rimettervi in pace con il mondo.

Ci potrebbero anche essere degli incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di farvi battere forte il cuore. Nel lavoro, giorno all'altezza delle vostre aspettative professionali: metterete a segno punti importanti.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 29 maggio, indica un periodo negativo per voi appartenenti al segno. Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole già da fine mattinata, schiarendosi solamente a fine pomeriggio. Diciamo che se saprete gestire correttamente alcune prossime scelte non scatenerete le solite tempeste di parole e paroloni: pronti a dribblare eventuali situazioni potenzialmente a rischio? In amore, forse, ritroverete quell'armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada.

Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori, indice di tensione o stress accumulato. Single, molti di voi sono ancora a caccia di approvazione in ambito affettivo. Per questo la speranza è quella di avere un minimo di riconoscenza dalle persone a cui si tiene di più. A fronte di ciò, il consiglio è quello di attendere tempi più consoni. Il lavoro andrà come sempre: sarà necessario organizzare bene le risorse e pianificare al meglio la vita futura. Imponetevi prudenza e autodisciplina.

Classifica 29 maggio, le stelle dei dodici segni

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo weekend, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai dodici segni dello zodiaco.

A dare modo di organizzare al meglio questa parte molto importante della settimana sarà come sempre la nostra classifica completa interessante la giornata del 29 maggio. Allora, quale occasione migliore per mettere a nudo la qualità del periodo rispetto ai singoli segni? Vediamo cosa ci hanno riservato le stelle andando direttamente al nocciolo della questione.

Le stelline di sabato 29 maggio: