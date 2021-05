Nel weekend dell'8 e 9 maggio troviamo sul piano astrale la Luna stazionare sui gradi dell'Ariete, mentre Venere, il Nodo Lunare e Mercurio sosteranno nel segno dei Gemelli. Plutone proseguirà il transito in Capricorno, così come Saturno e Giove rimarranno stabili in Acquario. Urano ed il Sole, in ultimo, permarranno in Toro come Marte continuerà il moto in Cancro. Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Sagittario, meno entusiasmante per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: amore a gonfie vele. I nativi, mentre aspettano l'inizio del mese del compleanno, potranno presumibilmente godere a piene mani dei benefici influssi del duetto Venere-Mercurio nel segno sollecitato dalla stimolazione del Nodo Lunare nei confronti della Luna di Fuoco.

Con un parterre planetario tanto favorevole, i single del primo segno d'Aria non dovrebbero avere problemi a conquistare le loro "prede" affettive, ma anche gli accasati non se la caveranno affatto male.

2° posto Sagittario: speranzosi. I dubbi ed i musi lunghi dei giorni scorsi lasceranno probabilmente spazio ad un mood decisamente più speranzoso dei nati Sagittario, soprattutto sul versante professionale dove qualche vecchia opportunità si farà nuovamente strada.

3° posto Ariete: romantici. Malgrado non faccia parte del loro corredo astrologico, il primo segno di Fuoco potrebbe divenire insolitamente romantico durante questo fine settimana, lasciando piacevolmente sorpreso l'amato bene. Al lavoro, invece, sarebbe meglio avanzare coi piedi di piombo.

I mezzani

4° posto Leone: nuove idee. Ad avere una marcia in più sul fronte lavorativo saranno, c'è da scommetterci, i nati Leone di terza decade che, non essendo ancora interessati dalle severe lezioni saturniane, potranno mettere in atto qualche idea vincente.

5° posto Acquario: loquaci. Semaforo acceso sul verde per il quarto segno Fisso che opera nel settore della comunicazione, il quale sarà favorito dal trigono Mercurio-Saturno in sesta casa che li renderà particolarmente persuasivi con le parole.

6° posto Vergine: questioni pratiche. 48 ore dove i nati sotto il segno della Vergine saranno chiamati, grazie a Giove sugli ultimi gradi dell'Acquario e dalla retrogradazione plutoniana, a sbrigare quelle attività pratiche troppo spesso rimandate. Così facendo, i nativi eviteranno di ritrovarsi da metà maggio in poi con una mole troppo voluminosa di incombenze da ultimare.

7° posto Toro: dosare le energie. Con Marte disarmonico ed il passaggio mercuriale nel segno successivo, i nati Toro potrebbe accusare una certa fiacchezza che, a ragion veduta, li spingerà a centellinare le poche energie a disposizione.

8° posto Scorpione: abbuffate. Resistere al loro piatto preferito sarà, con tutta probabilità, un'ardua impresa in casa Scorpione, coi nativi che potrebbero vanificare il duro lavoro per rimettersi in forma delle settimane scorse soltanto per non rinunciare a qualche peccato di gola.

9° posto Cancro: attività domestiche. Seppur non particolarmente entusiasmanti, i nativi avranno buone chance di dedicare queste due giornate a quelle attività legate al nido domestico, soprattutto a causa della dolce metà che non gli lascerà molte alternative a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore flop. I nuovi incontri che potrebbero fare i single del segno in questo weekend, specialmente nella giornata di domenica, avranno poche possibilità di trasformarsi in qualcosa di più, lasciando inevitabilmente delusi i nativi.

11° posto Capricorno: disattenti. Nel focolare domestico i nati Capricorno sembreranno distratti e sfuggenti, e ciò non passerà inosservato al partner che, dopo averglielo fatto notare invano più volte, gli faranno una sonora ramanzina.

12° posto Bilancia: pigri. La dolce metà e gli amici si prodigheranno nell'invitare i nati Bilancia a trascorrere la serata di sabato assieme, ma il secondo segno d'Aria preferirà di gran lunga declinare tali inviti per starsene tranquilli tra le mura domestiche.