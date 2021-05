Nella settimana dal 10 al 16 maggio sul piano astrale ci sarà il passaggio di Giove dal segno dell'Acquario (dove sosta Saturno) ai gradi dei Pesci (dove staziona Nettuno). La Luna, invece, viaggerà dal domicilio del Toro (dove risiedono Urano e il Sole) all'orbita del Cancro (dove domicilia Marte), mentre Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Infine, il Nodo Lunare, Mercurio e Venere permarranno in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: opportunità professionali.

Lunedì, martedì e mercoledì potrebbero essere tre giornate d'attesa, nelle quali i nativi farebbero bene a non forzare gli eventi mantenendo un profilo basso. Già giovedì qualcosa, invece, sembrerà rendere l'aria più frizzante e promettente e, difatti, saranno gli iniziali timidi raggi gioviali che, dalle prime ore del 14 maggio si assesteranno nel segno. L'avvento del Grande Benefico, coincidendo con lo sgretolarsi dello Stellium di Terra, donerà presumibilmente ai nati Pesci qualche ottima opportunità professionale che andrebbe colta al volo, soprattutto per la prima decade che risulterà particolarmente fortunata nella giornata di domenica.

2° posto Cancro: amore top. Con la Bianca Signora che traslocherà nel neutrale Gemelli e Giove che approderà nel loro Elemento, il primo segno d'Acqua parrà avvertire un vero e proprio risveglio dei sensi.

Sarà presumibilmente nel ménage amoroso che la tiepidezza, troppo spesso protagonista della prima parte dell'anno, lascerà spazio ad una ritrovata passione sotto le lenzuola. Sabato sera, infatti, potrebbero essere fuochi d'artificio in camera da letto.

3° posto Scorpione: ottimisti. Una sferzata d'entusiasmo fa bene a tutti, specialmente ad un segno come lo Scorpione al quale piace profondamente scavare a fondo in ogni questione.

Questa sorta di trivella psicologica potrebbe prendersi una pausa lunga circa due mesi a partire dal weekend, coi nativi che assumeranno un mood ottimista che gli permetterà di guardare il mondo con occhi sognanti. Unico neo settimanale sarà, con tutta probabilità, rappresentato dal pomeriggio di martedì sino alla tarda sera di mercoledì quando sarebbe meglio tenere la bocca cucita, perché il rischio di ferire una persona cara sarà alto.

I mezzani

4° posto Leone: semi da piantare. Malgrado Urano e Saturno, in combutta tra loro, guarderanno con occhio severo le mosse feline, i nati Leone potranno probabilmente tirare un sospiro di sollievo per la fugace capatina di Giove in Pesci. Quest'ultimo, essendo in domicilio notturno ma neutrale al Sole di nascita del secondo segno di Fuoco, potrebbe sancire la fine di un ciclo professionale iniziato al termine del 2018. Ciò, anziché demoralizzare i nativi, dovrebbe essere visto come l'occasione per piantare dei metaforici semi lavorativi provando, per i più audaci e fortunati, a conciliare passione e professione.

5° posto Acquario: mondani. Lo spostamento del duetto Mercurio-Venere nel loro Elemento ma soprattutto l'uscita momentanea di Giove dal segno faranno, c'è da scommetterci, ritrovare ai nati Acquario la voglia di divertirsi.

Il pianeta agiva come peregrino sulla loro orbita e perlopiù andava a congiungersi con l'austero Saturno, rendendo i nativi piuttosto dediti alle faccende pratiche e professionali e meno allo svago. Dalle prime ore di venerdì, però, tale mood si invertirà ed anche la dolce metà, oltre agli amici di sempre, saranno entusiasti di poter nuovamente trascorrere delle ore spensierate assieme al terzo segno d'Aria.

6° posto Gemelli: puntigliosi. Alcuni sostegni astrali verranno meno questa settimana, Giove in primis, ed i nativi dovranno fare i conti anche coi Luminari disarmonici sino a mercoledì sera che li renderanno presumibilmente poco concilianti col prossimo. In soccorso del secondo segno d'Aria, però, ci sarà la Luna nel segno che, baciata da Venere anch'essa sui loro gradi, gli donerà tre giornate (dal 13 al 15) all'insegna dell'affetto reciproco e del romanticismo in coppia.

La vena puntigliosa, invece, verrà probabilmente fuori dalla mattinata di domenica, quando i loro puntini sulle "i" serviranno più che altro a stuzzicare il partner amorevolmente, e da lì alle arti amatorie il passo sarà breve.

7° posto Ariete: terza decade top. Se fosse per la prima e seconda decade, i nati Ariete sarebbero in fondo a questa classifica settimanale perché dovranno, c'è da scommetterci, fare i conti con delle prove esistenziali tutt'altro che semplici da superare. Probabile, infatti, che i nati dal 21 marzo al 10 aprile dovranno affrontare qualche inaspettata grana finanziaria che turberà il loro tono umorale. Agli antipodi, invece, il discorso per la terza decade di casa Ariete che potrebbe trascorrere una settimana, soprattutto dal 12 in poi, ideale per rimettere a posto alcuni battibecchi avuti con alcune persone care, potendo fare buon affidamento sul felice epilogo delle stesse.

8° posto Bilancia: ritmi blandi. Seguendo la scia del duetto Urano-Sole in Toro, che strizza l'occhio ad un andamento lento, vi sarà anche la new entry Giove in Pesci che, non brillando per dinamismo, esigerà che i nati Bilancia rallentino i propri ritmi sul versante pratico e professionale. In casa, quindi, meglio rinviare l'eventuale cambio di stagione o le pulizie di primavera, mentre al lavoro sarebbe più indicato delegare le mansioni meno urgenti a qualche collega. Ciò risulterà una saggia mossa in vista del passaggio di Marte in Leone, che avverrà il 12 giugno, quando le cose da fare si moltiplicheranno ed una riserva energetica sarà una manna dal cielo.

9° posto Toro: in decrescendo. A una partenza sprint, che vedrà il terzetto Urano-Sole-Luna nel segno supportato da Plutone in Capricorno sullo sfondo sorridere ai nativi, seguirà probabilmente un lento ma costante lassismo che colpirà il primo segno di Terra.

Il culmine di tale presunta pigrizia sarà nel weekend, quando il primo segno Fisso deciderà di declinare ogni invito da parte di partner ed amici per starsene ad oziare tra le mura domestiche, e ciò susciterà una prevedibile orda di malcontento tra le persone care.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: indecisi. La voglia di mandare tutto e tutti al diavolo potrebbe essere imperante durante questa settimana, specialmente nella seconda parte quando i nati Sagittario perderanno il sostegno gioviale e dovranno sorbirsi l'opposizione lunare, mercuriale e venusiana. Tali disarmonie astrali, oltre a minare il loro tono umorale, renderanno probabilmente indecisi sul da farsi i nativi, specialmente quando i loro dubbi riguarderanno il lavoro e l'amore.

11° posto Capricorno: amore flop. Eccezion fatta per la serena giornata del 10 maggio, la restante settimana avrà buone chance di essere come un campo minato nel ménage amoroso per i nati Capricorno. Qualunque gesto o parola proveniente dalla loro persona, difatti, sembrerà urtare la sensibilità della dolce metà o della prole, facendogli intuire che dedicarsi alle attività professionali sarebbe ben più indicato per limitare i danni nel focolare domestico. Da bollino rosso la giornata di domenica, quando la Luna opposta congiunta a Marte in dodicesima dimora farà da preludio per un vero e proprio polverone dialettico.

12° posto Vergine: questa settimana centrale di maggio, malgrado inizi in maniera pressoché routinaria, potrebbe divenire sempre meno entusiasmante col trascorrere dei giorni, merito soprattutto dell'inizio dell'opposizione gioviale.

Alcuni rapporti professionali, anche datati, avranno buone chance di segnare il passo e alcune storie amorose traballanti potrebbero scricchiolare ancor più pericolosamente. Gli avvenimenti coi quali, con tutta probabilità, avranno a che fare i nativi saranno una sorta di aperitivo a ciò che accadrà nei mesi estivi, quando servirà parecchia pazienza nei rapporti interpersonali e capacità di reinventarsi nella professione.