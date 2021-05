L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 maggio profuma di cambiamenti. A livello astrale, per ciascun segno zodiacale qualcosa si smuoverà. C'è chi finalmente lancerà dei progetti, chi si preparerà ad una grande prova o a sostenere un certo intervento, c'è chi rinnoverà casa o look e c'è chi avrà a che fare con dei malesseri interiori. Amore, salute, lavoro, famiglia e soldi: tutti questi aspetti saranno al centro dell'attenzione e a rivelarlo sono proprio le previsioni astrali della settimana prossima.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Vi ritroverete a combattere contro quel senso di spossatezza e apatia che di tanto in tanto vi affligge. Le stelle invitano a fare di più e a non accontentarsi. Se dei risultati stentano ad arrivare, allora forse è necessario cambiare strada e strategia. In famiglia i conti potrebbero non quadrare e si respirerà un clima incerto per buona parte della settimana.

Toro - Un test, una prova o un esame si stanno per avvicinare e questa settimana giocherà un ruolo determinante per garantire l'ottenimento di validi e soddisfacenti risultati. State risparmiando per un investimento o per un certo acquisto di spessore, in ogni caso cercate di non esagerare privandovi di alcune cose fondamentali.

Incontri favoriti per i cuori solitari più intrepidi, ma i maschi single di questo segno dovrebbero mettere la testa a posto e impegnarsi seriamente.

Gemelli - Evitate di esporvi ai pericoli non necessario e tenete alta la guardia. Siete un segno pieno di qualità, ma vi state sottovalutando! La situazione attuale è in continuo divenire, perciò prevenire è meglio che curare.

Con il partner non mancheranno discorsi importanti. Qualcuno sarà costretto a rivedere delle situazioni che riguarderanno un membro della famiglia. Tagliate i ponti con i personaggi pessimisti e denigratori, non avete bisogno di simili soggetti. Amore sotto ai tacchi per chi ha subito una cocente delusione.

Cancro - Settimana piena di movimento e di emozioni.

Dei programmi cambieranno nuovamente e potreste ritrovarvi a dover rivedere delle cose. State spendendo più del consueto, le entrate sono minori delle uscite e questo non va affatto bene. Cercate di porre un freno agli acquisti sconsiderati e non perdete di vista l’obiettivo finale. Investimenti favoriti così come l’amore e la salute. Sorridete di più e rinnovate il guardaroba. Dedicarvi al giardinaggio vi aiuterà a scaricare lo stress che tendete ad accumulare.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana da tenere in gran considerazione in quanto le stelle prevedono possibili movimenti. Uscirete da quella fase di stallo in cui siete rimasti invischiati sinora e finalmente vi ridesterete.

In amore potreste anche aprire gli occhi e decidervi a prendere posizione. Le sofferenze, così come le gioie, fanno parte della vita perciò accettate ciò che è stato e guardate avanti. I single si sentono sfortunati, ma uno sguardo carico di flirt non tarderà ad arriverà e prometterà passione nei mesi estivi.

Vergine - Da un po' di tempo vi siete chiusi in voi stessi, non siete la medesima persona di prima. Le cose sono cambiate, ciò che conta è che non vi trascuriate troppo. In settimana avrete modo di prendere il toro per le corna, rinnovare il look, uscire e frequentare locali o gente nuova. Dite addio al vecchio e a ciò che non funziona più e volgere lo sguardo al futuro. Impegni lavorativi o scolastici vi terranno incollati ore e ore alla scrivania, ma attenzione a non rimetterci di salute.

Inizierete una nuova serie tv romantica.

Bilancia - Essere ambiziosi e sognatori non sono difetti o peccati, anzi. Puntate sempre al massimo e non accontentatevi delle briciole altrui. Sarà la settimana ideale per recarsi dal parrucchiere e dall’estetista e rimettersi in sesto dopo un lungo periodo di clausura e freddo. I single potrebbero ricevere un invito oppure incrociare lo sguardo di una persona affascinante. Chi è impegnato in una storia dovrà prendere una decisione sul futuro di coppia. Soldi in uscita.

Scorpione - Avrete una bella gatta da pelare in alcune giornate di questa settimana che si preannuncia al cardiopalma. Riceverete visite o chiamate importanti, forse da un parente. Novità all’interno della sfera lavorativa e/o economica.

Chi è rimasto disoccupato o è a secco di denaro, finalmente intravedrà l’agognata luce in fondo al tunnel. Qualche nativo di questo segno sarà stressato per via di una prova da sostenere o un esame. Amore così così per le coppie sposate o conviventi, un po’ di incomprensione rischierà di degenerare.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Gli over 60 potrebbero sentirsi fiacchi e svuotati in questa settimana che promette anche malanni fisici come ad esempio dolori articolari, muscolari o mal di testa. Sarà bene non strafare e prendersi del tempo per sé. I più giovani, al contrario, saranno impegnati in progetti collettivi o individualisti: qualcosa bolle in pentola da tempo.

L'amore sarà nell'aria per tutto il resto della primavera, perciò i cuori solitari avranno maggiori chance di fare colpo. Lavoretti da fare in casa, attenzione a non sovraccaricare il proprio organismo.

Capricorno - Settimana piena di sprint e ritrovamento. Nel weekend la vostra anima si sentirà più riposata e appagata, specie se negli ultimi tempi avete dubitato di voi stessi e della vostra fede. Sarete portati a inseguire i vostri obiettivi e vi lascerete definitivamente alle spalle tutte le brutture vissute negli ultimi due-tre anni. Avete bisogno di ricostruirvi una vita e ricominciare da zero: questa sarà la settimana migliore per compiere i primi passi verso una strada inedita. Amore quieto per le giovani coppie, mentre coloro che stanno insieme da molti anni sembrano stufi del partner.

Acquario - Buone novelle per i giovani innamorati e i single: sarà una settimana piena di passione e di emozioni. Non dovrete in alcun modo sottovalutare delle situazioni, inoltre sarà bene prendersi cura del proprio corpo attraverso un'adeguata alimentazione. Avrete una marea di compiti di cui occuparvi e anche tra le mura domestiche non mancheranno faccende o cose da sistemare. Cercate di focalizzarvi sui doveri, solo così potrete godere appieno delle vostre innumerevoli passioni. Qualcuno potrebbe porgervi una critica o pretendere qualcosa da voi.

Pesci - Aspettatevi una settimana carica di vicende e faccende. Non dovrete eccedere con la caffeina e gli zuccheri anche lo stress potrebbe spingervi ad abbuffarvi a discapito del vostro benessere.

Il vostro intelletto e la vostra tenacia saranno messi a dura prova, ma chi la dura la vince! In casa, chi ha una famiglia di cui occuparsi, potrebbe rischiare di andare incontro a mal di testa o esasperazioni. Cercate di farvi aiutare perché non potete continuare a sovraccaricarvi di impegni e responsabilità. Esami, colloqui o prove da sostenere prossimamente: occhio al panico.