L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 maggio segnala una svolta nell'andamento generale di ciascun segno zodiacale. Con aprile completamente archiviato, ci sarà tempo e modo di riscattarsi. Questa parte della primavera regalerà occasioni ma anche shopping e rinnovamenti per tutti coloro che avvertiranno il bisogno di scrollarsi di dosso il lungo periodo grigio.

Amore, salute, lavoro, famiglia, soldi, tutti questi aspetti saranno al centro dell'attenzione in questa sede: approfondiamo tutti i dettagli con le previsioni astrali della settimana prossima.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Una marea di cambiamenti aprirà questa prima settimana di maggio caratterizzata da una ritrovata calma interiore. Sono previsti scossoni e novità, ma anche incontri e uscite di lavoro o di piacere. Smettetela di fare troppo affidamento sugli altri, vi state sottovalutando. Cercate piuttosto di investire su voi stessi e sulle vostre capacità: chi fa da sé fa per tre. Soldi in entrata ma anche in uscita.

Toro - la tarda primavera vi porterà a tirare un sospiro di sollievo. Qualche nativo da tempo sta lottando contro un problema personale, tuttavia, le cure risulteranno favorite in questa fase e sarà possibile ottenere un miglioramento. 'Volere è potere' questo sarà il mantra che vi impedirà di gettare la spugna dinanzi agli imprevisti che spunteranno in settimana.

Per quanto riguarda l’amore, è giunto il tempo di mettersi in mostra.

Gemelli - Aprile è ormai acqua passata, finalmente ha inizio il vostro mese preferito dell’anno. Prossimamente riceverete una gradita sorpresa e tornerete a sorridere. Le stelle annunciano la ripresa psicofisica: non è mai troppo tardi per cominciare una certa cosa.

Chi lavora sogna il successo, il denaro e la stabilità. Sarà una settimana movimentata e piena di occasioni. Si prevedono entrate ed uscite, ma anche colpi di fulmine per i single più audaci.

Cancro - Maggio sarà il mese in cui cominceranno a dare frutti tutti i vostri sforzi. Dall'anno scorso ci sono stati degli alti e bassi, ma non vi siete mai arresi nonostante fosse alta la tentazione di gettare la spugna.

Il lavoro, l’amore e il successo richiedono impegno costante e questo lo sapete benissimo e a tal proposito, in settimana sarete orientati verso un progetto o un nuovo scopo di vita. La fortuna comincerà a girare nel verso giusto perciò potrete avanzare richieste, cambiare look, dichiararvi, compiere passi decisivi in amore o in famiglia. Insomma, sarà una settimana tutta in crescendo.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Sognate in grande e non ponetevi limiti, soprattutto in questa settimana. Maggio vi offrirà tutte le risorse necessarie per raggiungere il traguardo agognato, ma se ve ne starete a poltrire o a lamentarvi del più e del meno, sprecherete delle buone occasioni. In settimana riceverete del denaro che vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo.

Qualcuno sarà indaffarato nello studio, in vista delle prove finali da sostenere. Risposte o chiamate in arrivo.

Vergine - Lasciarsi alle spalle gli ultimi eventi non è facile, ma c’è da dire che siete stufi di rimandare la vostra vita all’infinito. Rispetto a qualche anno fa vi sentite più diffidenti, vecchi e provati, tuttavia maggio sarà il mese della ripresa e in questa settimana potrebbero spuntare occasioni e uscite di svago. Farete dei lavoretti in casa, ma attenzione a non distrarvi. Rinnoverete il guardaroba mettendo via i vestiti pesanti e farete piazza pulita del vecchio per lasciare spazio al nuovo. Palpitazioni.

Bilancia - Questa sarà una settimana faticosa, a quanto pare sarete alle prese con degli impegni domestici o di famiglia.

Sarete chiamati a compiere il vostro dovere, non tiratevi indietro e sopprimete eventuali timori. Il caldo e le belle giornate vi invoglieranno a mettervi in gioco facendo più vita attiva e prendendovi cura di voi stessi. Comincerete un programma di 'remise en forme'. Una difficoltà vi sta frenando, perciò dovrete battagliare per potervi assicurare un futuro migliore e sicuro. Chiamate in arrivo, siete in cerca di novità o avventure.

Scorpione - Avrete dei dubbi da affrontare ed un grosso vuoto da colmare. Maggio porrà l’accento sul vostro futuro spingendovi a rimboccarvi le maniche e a lanciare un piccolo progetto. Qualcuno finirà per farvi innervosire, forse Il partner o un collega. Attenzione ai mezzi di trasporto, si verificheranno ritardi o imprevisti.

Shopping in vista, dopo un lungo periodo di grigiore, sarete pronti a rilanciarvi con un nuovo look e forse anche un nuovo amore.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questa parte di maggio porterà grandi novità sul fronte che vi sta maggiormente a cuore. Avete subito una perdita oppure affrontato un grande dolore e cambiamento, ma la vita va avanti e voi dovete cominciare a sbloccarvi. Vi ritroverete di fronte ad una certa situazione che vi lascerà perplessi. I più giovani e i single, vogliono un amore travolgente e avventuroso, in due si affrontano meglio le difficoltà. Non abbassate la guardia, anzi. Le coppie sposate da anni sembrano in difficoltà, ma non recriminate l’altro se le cose non girano come dovrebbero.

Capricorno - Settimana di grandi pulizie e rinnovamento generale. Andrete dal parrucchiere, dal dentista o forse dall’estetista e finalmente vi sentirete più belli e magnetici. Vi state sottovalutando un po’ troppo e forse fate continuamente affidamento sugli altri. Investite su di voi e miglioratevi attraverso la lettura e i consigli giusti. Sarà la settimana ideale per rimettervi in carreggiata. Amore in vista per i cuori solitari, non sottovalutate una certa amicizia che potrebbe riservare dell’altro. Voglia di shopping e di vestiti nuovi, ma occhio a non spendere più del dovuto.

Acquario - Settimana di relax o di divertimento per alcuni fortunati. Al contrario, chi è disoccupato o attende una certa risposta, finalmente comincerà a sbloccarsi la situazione finanziaria e lavorativa.

In casa ci saranno delle cose da riparare. Chi ha dei figli, si ritroverà ad aiutarli in un momento difficilmente ansioso. A breve ci saranno degli esami o degli incontri, insomma accadrà qualcosa di interessante. Qualcuno sta per sposarsi o andare a convivere, l’amore sta per eseguire una sorta di upgrade.

Pesci - Ripensando al passato, le vostre aspettative erano piuttosto diverse. Non c’è dubbio che le cose sono cambiate strada facendo, ma se il passato e il presente non si possono modificare, è possibile migliorare il futuro partendo da una serie di azioni, abitudini e progetti quotidiani. Non è mai troppo tardi per togliersi delle soddisfazioni, per partire, per fare qualcosa di insolito ed emozionante.

In settimana avrete molte occasioni da cogliere al volo, ma se non terrete gli occhi aperti, finirete per lasciarvele sfuggire. Dite di sì, allargate gli orizzonti e vivete al massimo.