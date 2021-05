Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 maggio, i nati sotto il segno dell'Ariete vivranno una giornata un po' agitata. I nativi del Leone, invece, saranno in netta ripresa, mentre i Vergine avranno una giornata al top.

Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: forte discesa per i nati sotto questo segno. Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 8 maggio denotano una giornata un po' altalenante dal punto di vista dei sentimenti. Cercate di non prendere tutto troppo sul serio, specie le critiche.

11° in classifica Gemelli: giornata particolarmente agitata per i nati sotto questo segno. Cercate di prendere con le pinze le opinioni divergenti. I rapporti di coppia potrebbero rivelarsi burrascosi, evitate le polemiche sterili e siate più flessibili.

10° in classifica Capricorno: un intoppo inaspettato potrebbe innervosirvi. Evitate gli scontri diretti. Se avete delle opinioni divergenti con il partner o con una persona cara, cercate di mostrare il vostro disappunto con tranquillità.

9° in classifica Cancro: qualche piccola incomprensione con il partner potrebbe compromettere il vostro umore. La Luna è leggermente dissonante, pertanto, evitate di esporvi troppo, anche dal punto di vista professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: i numerosi impegni professionali tengono la vostra mente occupata. Questo potrebbe portarvi ad allontanarvi leggermente dalle persone care. Non trascurare le persone che vi amano e quelle a cui tenete davvero.

7° in classifica Scorpione: approfittate di questa giornata per riposarvi un po'.

Questa appena trascorsa è stata una settimana alquanto impegnativa, per tale ragione, sarebbe opportuno rilassarsi un attimo. Se potete, trascorrete il tempo con i vostri cari.

6° in classifica Pesci: l'oroscopo del giorno 8 maggio denota una giornata un po' instabile dal punto di vista delle emozioni. Ora vi sentite parecchio irrazionali, pertanto, potrebbero nascere delle incomprensioni.

Mantenete la calma e affrontate con tranquillità anche i piccoli problemi.

5° in classifica Acquario: buon momento per cominciare un nuovo progetto. Gli incontri che farete in questi giorni potrebbero rivelarsi più interessanti del previsto, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. In campo sentimentale ci sono delle riflessioni da fare.

Oroscopo 8 maggio segni più fortunati

4° in classifica Toro: interessante momento per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo siete molto propensi a cimentarvi in nuove conoscenze. I rapporti stabili, invece, potrebbero tramutarsi in qualcosa di ancora più importante.

3° in classifica Bilancia: ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Le previsione dell'oroscopo dell'8 maggio denotano la presenza di qualche sorpresa.

La creatività è fondamentale per quanto riguarda il lavoro, pertanto, cogliete la palla al balzo.

2° in classifica Leone: i nati sotto questo segno stanno gradualmente scalando il monte del successo. In campo professionale ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo. Tuttavia, tenete bene a mente il concetto secondo cui più una strada è difficile e tortuosa, maggiori saranno i risultati.

1° in classifica Vergine: giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Negli ultimi giorni siete stati un po' giù di corda, ma a partire da ora ci sarà una bella ripresa. I sentimenti tornano ad essere forti e dominanti e anche la passione non mancherà nei rapporti di coppia consolidati.