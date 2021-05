Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 maggio ci saranno delle novità in arrivo per alcuni segni. In particolare i nativi dell'Acquario sono un po' agitati, mentre il Sagittario è in testa alla classifica quotidiana.

Oroscopo per gli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: giornata un po' complessa per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo siete un po' confusi e potreste avere la sensazione di esservi spinti un po' troppo oltre, cercate di fermarvi un attimo e riflettere sulle vostre scelte.

11° in classifica Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 15 maggio annunciano una giornata altalenante in campo emozionale.

I rapporti di coppia potrebbero essere compromessi. In campo professionale, invece, dovete essere più svegli e scaltri.

10° in classifica Leone: non amate sentirvi sotto pressione, pertanto potreste dare luogo a qualche piccola scenata. Il lavoro procede senza troppi intoppi. Ad ogni modo, prendete questo fine settimana per staccare un po' la spina e riconciliare le idee.

9° in classifica Vergine: dopo alcune giornate sfavillanti, il 15 maggio sarà un po' più pesante. La vostra mente è occupata da troppi pensieri, pertanto, potreste mostrarvi particolarmente distratti. Se potete, prendetevi una pausa dai doveri e concedetevi qualche piacere.

Previsioni astrali 15 maggio, le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: al di là del tunnel c'è sempre il sole. La strada potrebbe sembrarvi particolarmente tortuosa in certi punti, ma non arrendetevi mai. Non tenetevi tutto dentro. Se avete qualche problema, parlatene con le persone care.

7° in classifica Pesci: buon momento per quanto riguarda i single.

Ci sono buone opportunità in arrivo, pertanto, non lasciatevi sfuggire qualche incontro interessante. Sul lavoro, invece, siete un po' stralunati, tornate con i piedi per terra.

6° in classifica Bilancia: chi era in attesa di risposte, a partire dalla giornata odierna potrebbe riceverle. In campo professionale dovete guardarvi bene dai nemici, ma ancor di più dagli amici.

Non tutti quelli che predicano bene razzolano altrettanto egregiamente.

5° in classifica Scorpione: intraprendenti e intuitivi, i nati sotto questo segno saranno dotati di queste caratteristiche in questo periodo. L'Oroscopo del 15 maggio denota la presenza di un forte intuito. Se dovete prendere qualche decisione, seguite il vostro istinto.

Oroscopo dei quattro segni più fortunati

4° in classifica Cancro: vi sentite in forma dal punto di vista fisico. Dopo aver vissuto qualche giorno un po' sottotono, a partire dalla giornata odierna ci saranno dei miglioramenti. I rapporti di coppia, invece, potrebbero continuare ad essere un po' burrascosi.

3° in classifica Ariete: l'intuito vi sarà di grande aiuto per sbrogliare delle questioni intricate, specie in campo professionale.

I sentimenti vanno abbastanza bene. I rapporti familiari diventeranno molto più distesi rispetto ai giorni scorsi.

2° in classifica Gemelli: una relazione potrebbe decollare lasciandovi piacevolmente colpiti. I rapporti di coppia stabili, invece, potrebbero necessitare di un po' di movimento. In campo professionale ci son delle novità in arrivo.

1° in classifica Sagittario: giornata piena di energie per i nati sotto questo segno. L'oroscopo del 15 maggio annuncia una certa sintonia con il partner. I single, invece, avranno delle occasioni molto interessanti che dovrebbero cogliere al volo.