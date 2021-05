L'Oroscopo di domani 15 maggio ha in serbo una notizia astrologica molto interessante. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere di cosa si tratta? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto tra gli appartenenti ai segni della prima sestina. In questo caso, parlando in relazione alla classifica, ad avere la massima compatibilità con le effemeridi quotidiane sarà certamente il Cancro favorito dalla Luna nel segno. A poter contare altresì su una giornata molto fortunata, senz'altro pronta a regalare ottime chance in amore e nel lavoro, anche gli amici dell'Ariete e del Leone, sottoscritti nel frangente con le cinque stelle della fortuna.

Intanto, non troppo positiva si preannuncia la giornata sotto esame, secondo quanto evidenziato nelle previsioni astrologiche del 15 maggio, per i nativi del Toro: al generoso segno di Terra si preannuncia un sabato sottotono.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 15 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 maggio al segno dell'Ariete predice una giornata semplicemente super-positiva, con ottime referenze da parte dell'Astrologia. In molti troverete la grinta e la forza dentro di voi per avere ciò che avete sempre desiderato.

In amore, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner: è arrivato il momento di fare progetti nuovi verso un futuro roseo all'insegna della felicità. Avrete infatti una certa carica seduttiva che renderà più facili le cose e i rapporti con il vostro meraviglioso partner. Single, avete capito che l'atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte.

Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione, mentre un'atmosfera di rilassamento, di dialogo e complicità animerà la giornata. Nel lavoro, la giornata dovrebbe essere favolosa, in effetti per certi versi lo sarà perché aumenterà la vostra autostima, l'ottimismo, la voglia di fare.

Non occorre rimuginare a lungo su un problema, perché la soluzione vi arriverà istantanea, ispirata dall'alto.

Toro: ★★. Giornata valutata decisamente al rallentatore con poche possibilità di errore: pazienza, purtroppo avrete a che fare con un periodo abbastanza monotono, comunque alla vostra portata. In qualche caso potreste sentirvi leggermente affannati o nervosi: con gli astri non proprio favorevoli al segno l’agitazione rischierà di sollevare inutili polemiche. In amore, il vostro umore sarà un po' instabile, sarete imperativi e nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi. Giornata difficile, quindi cercate almeno di riprendervi in serata, tra le braccia del vostro amore: chi avete accanto cercherà di tranquillizzarvi e di coccolarvi.

Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti e confusi circa le decisioni da prendere o le strategie da seguire: avvertite stanchezza e la situazione planetaria del periodo sarà piuttosto critica, destabilizzante. Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco, perché i rapporti amichevoli e sentimentali andranno gestiti senza dare niente per scontato. Nel lavoro, avrete alle spalle una mattinata impegnativa. Sarebbe meglio in ogni caso non esagerare, perché le stelle tracceranno una linea rossa da non oltrepassare.

Gemelli: ★★★★. Una giornata tecnicamente positiva, in realtà sarà da vivere con una certa attenzione cercando di non distrarsi troppo.

Il periodo vedrà alcuni "timori" messi in fuga dagli eventi e quello che finora vi ha preoccupato potrebbe essere cancellato da un allegro colpo di spugna. Intanto, in base all'oroscopo giornaliero il periodo andrà a fasi alterne. In amore, un grande progetto, da voi sognato e accarezzato a lungo, potrebbe finalmente vedere la luce proprio in questi giorni. Le stelle infatti vi aiuteranno a concretizzarlo ed a trovare più tempo dedicare alla vostra metà. Per il momento, cercate di accontentarvi e nel contempo fate il possibile per limitare eventuali stress. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri allora fate qualcosa per voi, regalatevi un momento di felicità.

In fondo tutto si gioca su equilibri instabili ed anche quello che vi sembra certo in questo periodo potrebbe non esserlo. Nel lavoro, i desideri non mancano ma sarete costretti a fare i conti con le condizioni ambientali e gli umori altrui. Tranquilli perché a vostro favore avete una personalità davvero autorevole e un fiuto infallibile.

Oroscopo e stelle di sabato 15 maggio

Cancro: 'top del giorno'. Il prossimo inizio weekend per tanti di voi del segno si prevede possa andare decisamente alla grande, in molte occasioni. In campo sentimentale soprattutto, più che ottime le previsioni astrologiche grazie alla Luna in arrivo nel segno. Diciamo che la serenità sentimentale sarà decisamente più al sicuro rispetto a giorni addietro, come in una vera botte di ferro.

In amore, si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e andrà tutto bene. Se vivete un rapporto di coppia stabile e felice si prospettano momenti idilliaci nel corso della giornata, con il clou a fine serata. Single, state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che vi regalerà tanta buona fortuna per tutto quello che riguarda le vicende amorose. Ci saranno buone possibilità affinché la vostra vita affettiva cambi in meglio: il famoso giusto incontro sarà tangibile. Nel lavoro, con un cielo così potrete veramente conquistare il mondo, i problemi e i momenti di crisi si dissolveranno per diventare solo un ricordo.

Potrete dare al futuro nuove e più interessanti direzioni, non sprecate pertanto questo momento eccezionale, ma afferratelo subito.

Leone: ★★★★★. Il periodo si annuncia dinamico e altamente positivo in diversi settori. Avrete la possibilità di concludere trattative importanti per il futuro o migliorare la vostra posizione sentimentale e professionale. In amore, avrete l'argento vivo addosso, si susseguiranno idee seguite da azioni altrettanto opportune. Potreste avere delle decisioni vincenti, dei viaggi rapidi da fare e un bel dialogo con la persona amata, che sarà scorrevole e affettuoso; quindi parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza nessun impaccio. Una bella opportunità vi farà ritrovare l'intesa che avevate un tempo.

Single, la giornata di sabato rappresenta uno scenario ideale per gli incontri passionali. Gli influssi armonici di Venere vi incoraggeranno a mettersi in gioco, soprattutto se siete alla ricerca dell'anima gemella: fatelo, anche perché sarà difficile che in questo periodo riceviate un rifiuto. Nel lavoro, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate: non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti oppure cercando di avere sempre di più.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 15 maggio, vede la fine della settimana prevista abbastanza buona con piccoli frangenti non proprio apprezzabili, tuttavia ben gestibili. Insomma, questa prima parte del nuovo weekend poteva regalare qualcosa in più, certamente sì, come poteva risultare peggio non trovate?

Quindi cercate di accontentarvi guardando "il bicchiere mezzo pieno". In campo sentimentale, ogni tanto anche voi potete concedervi qualche strappo alla regola, anche se la cosa vi spaventa. Soprattutto dal punto di vista puramente passionale è arrivato il momento di lasciarsi andare completamente: grazie al vostro partner, vivrete delle grandi emozioni nelle prossime ventiquattro/quarantotto ore. Single, vista in previsione, potrebbe essere una giornata un po' sotto handicap specialmente in merito a fortuna o quant'altro: potreste sentirvi agitati per qualcuno o qualcosa. State rilassati e pensate positivo: presto tutto tornerà a girare bene. Nel lavoro, per chiudere, armarvi di prudenza e buonsenso per distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie.

Se proprio il gioco si facesse pesante, potrete sempre far ricorso con tempismo alla vostra astuzia.

