Questa nuova settimana di maggio si preannuncia molto interessante per i Gemelli, che possono fare affidamento sulla protezione di un Sole magnifico che entra nel loro cielo. Gli influssi della stella aiutano l'Ariete a concentrarsi sul lavoro, rendendolo determinato e produttivo. Si prevedono delle giornate frenetiche per il Cancro, mentre recupera definitivamente il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 17 a domenica 23 maggio 2021, per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo della settimana 17-23 maggio 2021

Ariete: il Sole in posizione amica dà il via ad una settimana produttiva ed interessante per il segno. In ambito lavorativo potrebbero nascere interessanti occasioni, qualcuno potrebbe ricevere una nuova proposta o avviare una collaborazione. L'amore è acceso e passionale e anche gli incontri sono favoriti.

Toro: la nuova settimana inizia con qualche malumore per il segno che, soprattutto per quanto riguarda i rapporti familiari, potrebbe trovarsi al centro di scontri e discussioni. Si recupera dal 21 maggio, grazie agli influssi positivi della Luna che favorisce i chiarimenti e riaccende la passione in amore. Attenzione alle spese!

Gemelli: le prime giornate della settimana sono incentrate sulla sfera pratica ed economica.

Potrebbero, infatti, esserci degli affari o degli accordi bancari da concludere o delle contrattazioni da mediare. Durante il weekend, al contrario, l'attenzione si sposta su voi stessi e l'amore, saranno due giornate di riposo per il fisico e di serenità per la mente.

Cancro: l'oroscopo della nuova settimana lascia presagire un inizio frenetico.

Il lavoro chiama e voi, come al solito, non siete capaci a tirarvi indietro. Un po' di relax arriva con l'avvicinarsi del weekend, soprattutto da venerdì 21, quando non vorrete far altro che staccare un po' la spina e concentrarvi sugli affetti e l'amore.

Leone: con gli influssi del Sole quella che sta per iniziare si rivela una settimana vantaggiosa per il segno, che recupera definitivamente per quanto riguarda il fisico e la salute, ritrovando anche la vitalità, l'energia e la voglia di fare.

Durante il weekend i riflettori si accendono sull'amore: anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: il consiglio dell'oroscopo per la nuova settimana è quello di far chiarezza dentro di sé, capire quali sono le proprie aspettative, i propri desideri e concentrarsi sulla realizzazione di questi, allontanando della mente tutte le distrazioni e gli ostacoli possibili. Il Sole in Gemelli vi sprona ad essere voi stessi in amore, sereni e spensierati.

Bilancia: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio faticoso, qualcuno potrebbe avere delle noie con un ex socio o un ex coniuge. Grazie ad un magnifico Sole dal 20 maggio è possibile recuperare, nel lavoro e in ambito pratico si può ottenere qualcosa in più.

L'amore c'è e anche gli incontri sono favoriti.

Scorpione: la nuova settimana inizia con uno sguardo sulla sfera pratica e gli affari. Siete determinati e creativi e i risultati non tardano ad arrivare. Il Sole aumenta le vostre capacità di lavorare in gruppo, di collaborare e di relazionarvi con gli altri. Weekend romantico.

Sagittario: una forte attrazione potrebbe muovere il segno durante le prossime giornate, spingendolo a rinnegare tutto ciò che fino a quel momento aveva considerato irrinunciabile. Il Sole in Gemelli, tuttavia, vi invita a restare con i piedi per terra, il vostro cuore è stregato, ma la mente resiste agli attacchi esterni. Bene la salute.

Capricorno: la settimana entra subito nel vivo tra impegni e appuntamenti.

Un amore straniero potrebbe sorprendere il segno e attrarlo a sé come una calamita. Con l'avvicinarsi del weekend però potrete rallentare i ritmi e concedervi un po' di relax. Bene il fisico.

Acquario: ad inizio settimana qualcuno potrebbe lanciarvi un guanto di sfida, potrebbe trattarsi di un ex socio o di un ex fidanzato, ma ciò che è certo è che ci sarà da sudare per aggiudicarsi la vittoria. Arrivano, invece, buone notizie per quanto riguarda la sfera finanziaria, qualcuno potrebbe essere rientrato in pari con il bilancio, altri potrebbero ricevere un aumento.

Pesci: l'oroscopo della settimana consiglia al segno di restare concentrato e di insistere sui propri obiettivi. Le noie non mancheranno e soprattutto nel lavoro potreste dover risolvere situazioni complicate o sbrigare della burocrazia.

Weekend sereno e romantico.