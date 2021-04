Aprile sta per giungere al termine, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per il nuovo mese per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni. Il transito di Giove in Pesci aiuta il segno a trovare delle soluzioni, mentre Mercurio favorisce gli affari per i Gemelli. Ariete produttivo, Vergine spensierata. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di maggio 2021 per i dodici segni.

Oroscopo del mese di maggio per tutti i segni

Ariete: nonostante Marte in posizione contraria, che potrebbe causare qualche imprevisto o ritardo, il mese di maggio si rivela vantaggioso per quanto riguarda la sfera pratica e gli affari, grazie agli influssi di Sole, Venere e Mercurio.

Dunque sì agli investimenti, le speculazioni in Borsa e le compravendite. L'amore è brioso, leggero e spensierato e anche gli incontri sono favoriti.

Toro: il mese di maggio inizia con una Luna gentile e una Venere romantica e passionale, che porta tra le braccia un dono d'amore. Quando la stella dell'amore si sposta in Gemelli però l'attenzione ricade sulla sfera pratica e professionale, dove si può contare sulla protezione di Giove. La salute è in ripresa, ma bisogna stare attenti a Saturno che potrebbe portare qualche lieve fastidio.

Gemelli: con l'ecclettico Mercurio nel cielo il mese inizia con ritmi velocissimi, la mente è sveglia e intuitiva e le vostre capacità oratorie potrebbero avvicinarvi alla conclusione di interessanti transizioni, progetti o compravendite.

Impiegate i vostri talenti per portare avanti qualcosa di importante. Venere protegge l'amore e favorisce gli incontri. Al contrario, con l'avvicinarsi della fine del mese, Giove potrebbe presentarvi il conto di eventuali vizi ed eccessi.

Cancro: a parte il lentissimo Plutone, vi sentite energici, entusiasti, vivaci e riuscite a mantenere tutto in un unico e armonico armonico equilibrio.

Questo è l'effetto di Mercurio, Venere e Sole, ma le sorprese non sono ancora finite. Il 13 maggio il transito di Giove in Pesci lascia presagire una fine del mese con i controfiocchi. La salute è in grande ripresa e i cambi lunari si rivelano positivi.

Leone: l'oroscopo di maggio lascia prevedere un inizio mese faticoso, ma non privo di soluzioni.

Il 4 Mercurio approda in Gemelli e vi ricorda l'importanza degli amici, ai quali potrete rivolgervi per cercare di sbrogliare il nodo della matassa, Bisogna collaborare con gli altri, in particolare nel lavoro e per quanto riguarda la sfera pratica. Venere civetta, regala allegria e flirt spensierati e vi tira su di morale. Giove favorisce il recupero fisico.

Vergine: Venere affettuosa regala nuovi incontri d'amore. Particolarmente vantaggiose si rivelano le giornate del 6, il 7, l'11, il 13, il 18 e il 21 del mese quando i cambi lunari portano spensieratezza, vitalità e soprattutto la voglia di mettersi in gioco. Al contrario al sfera professionale richiede un supplemento di attenzione, poiché Mercurio continua a stuzzicare la vostra ambizione.

Cautela per la forma fisica.

Bilancia: un quadro strale positivo protegge il segno. Si inizia con Mercurio che favorisce i nuovi contatti, gli spostamenti, gli stimoli culturali e vi apre ad un nuovo dinamismo cosmopolita. Peccato per Marte che dal Cancro porta qualche giornata sottotono, soprattutto nei giorni di Luna storta. L'amore è bello, divertente e accattivante.

Scorpione: all'inizio di maggio potreste dover stringere un po' i denti, poi Marte, vostra stella guida, forma un trigono con Plutone, favorendo tanto l'amore quanto il lavoro. E' possibile scaricare la tensione accumulata e ritrovare serenità all'interno del rapporto con il partner, anche gli incontri sono favoriti. Attenzione a Saturno, che resta in posizione dissonante e continua a mettervi ala prova.

Sagittario: l'oroscopo di maggio consiglia di non dare niente per scontato. In ogni situazione è importante mantenere la lucidità, dato che Mercurio potrebbe mandarvi un po' in confusione. Soprattutto in ambito lavorativo, è meglio controllare bene ogni proposta e ogni dettaglio, prima di firmare un nuovo accordo o accettare un nuovo impiego. Ok l'amore. Badate alla salute.

Capricorno: il cielo del nuovo mese aiuta a trovare qualche soluzione, soprattutto per quanto riguarda la salute. Nonostante questo è meglio continuare a muoversi con attenzione, evitando gli eccessi, soprattutto a tavola. Venere porta serenità in amore e per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Il transito di Giove in pesci promette delle sorprese.

Acquario: Mercurio giocoso e creativo, il transito di Venere nel punto più romantico del vostro cielo e un Sole magnifico lasciano presagire un maggio positivo e sorprendente. Attenzione solo ai cambi lunari che potrebbero causare qualche affaticamento fisico e qualche scontro in famiglia, soprattutto nel rapporto tra genitori e figli. Dal 20 il Sole stupendo aiuta a ricaricare le energie e favorisce i nuovi incontri.

Pesci: Marte splendente vi restituisce tutta l'energia che avete consumato e risveglia il desiderio amoroso. Al contrario Marte potrebbe infastidirvi, agitando i rapporti professionali e familiari, con fraintendimenti, incomprensioni e malumori. Il 13 di maggio il transito di Giove nel vostro cielo porta delle soluzioni, ma attenzione ai cambi lunari.