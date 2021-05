L'oroscopo del 2 maggio sarà caratterizzato da numerose emozioni e da sorprese che rivoluzioneranno la giornata di alcuni segni zodiacali. Per avere un quadro più preciso, è necessario osservare gli aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in quadratura a Saturno e in congiunzione a Urano

Luna in trigono a Venere

Mercurio in congiunzione a Venere, in quadratura a Giove e in trigono a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco i dettagli delle previsioni zodiacali di domani, domenica 2 maggio.

Previsioni zodiacali di domenica 2 maggio: relax per Toro, Gemelli attenti alle spese

Ariete: sarete alla ricerca di un partner dolce e affidabile. Non sarà facile trovare la persona giusta perché la maggior parte si dimostrerà superficiale e poco incline all'ascolto. L'oroscopo di domani consiglia di tenere duro e di non perdere le speranze. Prima o poi, incontrerete l'anima gemella e potrete vivere il vostro sogno d'amore. Gli amici saranno pronti ad aiutarvi.

Toro: sentirete il bisogno di isolarvi dalla crudele vita quotidiana. Non si tratterà di un allontanamento prolungato perché, ben presto, dovrete riprendere il solito ritmo. Queste ore, trascorse tra riflessioni profonde e relax, vi daranno la possibilità di recuperare le energie e di combattere i pensieri negativi.

Qualcuno, però, potrebbe preoccuparsi per voi.

Gemelli: avrete voglia di comprare qualcosa di carino per premiarvi delle ultime fatiche. Però, non avrete voglia di spendere i soldi guadagnati con così tanto sforzo. Sarete combattuti e preferirete prendere un po' di tempo per rifletterci. Le previsioni zodiacali consigliano di trovare il giusto equilibrio, in modo da soddisfare voi stessi e di non avere sensi di colpa successivamente.

Cancro: una persona a voi vicina vi farà sentire al centro del suo mondo. Vi contatterà spesso e chiederà la vostra opinione su ogni cosa. Vi sentirete lusingati da questo atteggiamento, ma dovrete fare attenzione a non illudere il suo cuore. Infatti, comportamenti equivoci potrebbero causare solo fraintendimenti e incomprensioni.

In famiglia, le cose andranno a gonfie vele.

Oroscopo di domani 2 maggio: Vergine stressata, Bilancia creativa

Leone: questa domenica rappresenterà una svolta perché avrete modo di riflettere e di definire alcuni aspetti del vostro percorso futuro. Sarete intenzionati a migliorare le strategie adottate e a superare qualsiasi ostacolo Con gli amici sarete socievoli e aperti al dialogo, mentre preferirete tenervi lontano dai rapporti di coppia. Per ora, darete la priorità alla vostra libertà.

Vergine: sarà una domenica un po' turbolenta in famiglia. Il clima non sarà dei migliori, soprattutto a causa di alcune incomprensioni. Avrete bisogno di parlare per sistemare le cose, ma troverete poca collaborazione in casa.

Per fortuna, gli amici saranno disposti ad ascoltarvi e a darvi i giusti consigli. L'oroscopo di domani suggerisce di attendere pazientemente.

Bilancia: sarete molto creativi e dedicherete diverse ore alla realizzazione dei vostri progetti. Non vedrete l'ora di mostrarli agli altri, ma non tutti mostreranno la reazione desiderata. Sarà fondamentale non perdere la pazienza e fare una scrematura delle critiche ricevute. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare importanza solo a quelle costruttive.

Scorpione: sarete esigenti verso il partner perché vorrete modificare alcuni suoi comportamenti. I vostri tentativi, però, non andranno a buon fine e causeranno solo nervosismo. Sarà importante esprimere apertamente le vostre richieste, in modo da mettere al corrente la persona amata di ciò che non va tra voi.

Se si impegnerà, sarete pronti a perdonarlo.

Previsioni astrologiche del 2 maggio: Sagittario poco razionale, Acquario imprevedibile

Sagittario: il cuore vi porterà a prendere delle decisioni azzardate, che in un altro momento avreste sicuramente evitato. Verrete criticati da amici e parenti, ma sarete intenzionati ad andare dritti per la vostra strada. L'Oroscopo di domani consiglia, però, di fermarvi qualche momento a riflettere: le persone care potrebbero avere in parte ragione.

Capricorno: non sopporterete le banalità e andrete alla ricerca di qualcosa di più profondo. Vorrete parlare con persone interessanti, con storie emozionanti alle spalle e con tanti sogni da raggiungere. Questo obiettivo vi renderà audaci e intraprendenti, ma sarà fondamentale non trascurare gli amici di sempre e dare le giuste attenzioni al partner.

Acquario: sarà una giornata caratterizzata da alti e bassi. Non vi sentirete a vostro agio con il partner e preferirete sfogarvi con gli amici. Non avrete molta pazienza e di questo se ne accorgeranno tutti. La vostra famiglia vi accuserà di essere poco tollerante e troppo suscettibile allo stress. L'oroscopo di domani suggerisce di provare a essere più riflessivi.

Pesci: non vi sentirete liberi di esprimere le vostre emozioni. Avrete la sensazione che i vostri amici siano troppo inclini al giudizio e che il partner non rispetti il vostro punto di vista. Sarà necessario trovare il coraggio di far emergere la vostra voce e di stabilire nuove regole. Questo vi richiederà un certo sforzo, ma vi consentirà anche di cambiare le cose.