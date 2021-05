L'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 maggio prevede buone novità sentimentali per i nativi sotto il segno dei Gemelli, che non solo avranno la Luna favorevole, ma da domenica pure Venere nel segno. Per il Leone saranno le ultime giornate di crisi, perché presto ci sarà una ripresa. Il Toro dovrà fare attenzione a non strafare adesso, anche se il proprio rapporto è sano, mentre lo Scorpione tornerà a parlare senza paura dei propri sentimenti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 3 al 9 maggio 2021.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 maggio 2021 segno per segno

Ariete: la settimana vedrà piccoli passi in avanti in ogni settore.

Questo cielo sarà infatti piuttosto valido e prevede, oltre alla Luna in buon aspetto, anche l'arrivo di Mercurio e Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Dal punto di vista sentimentale quindi potrete contare su un'intesa di coppia maggiore, perfetta per solidificare il vostro rapporto. Se invece siete single tornerà quella voglia di uscire e incontrare qualcuno di speciale. In ambito lavorativo invece le idee arrivano grazie a Mercurio, e con Giove favorevole sarà possibile svilupparle. Voto - 8+

Toro: sarà l'ultima settimana con Mercurio e Venere favorevoli. Questo periodo in amore sarà per voi l'apice, e segnerà l'inizio di un nuovo capitolo. Intendiamoci, la vostra relazione di coppia continuerà a essere radiosa e romantica, ma dovrete metterci un po’ di impegno in più.

Per quanto riguarda i single non perderete il vostro fascino e le nuove storie d'amore saranno comunque dietro l'angolo. Per quanto riguarda il lavoro invece è meglio correre ai ripari, perché adesso è arrivato il momento di dimostrare quanto valete davvero, e senza Mercurio al vostro fianco potrebbe essere dura. Voto - 7+

Gemelli: l'oroscopo della prossima settimana vedrà notevoli miglioramenti nel vostro cielo, a cominciare già da martedì, quando oltre alla Luna in trigono, potrete contare anche su Mercurio in congiunzione, molto utile in ambito professionale per dare una svolta ai vostri progetti, non che così non vadano bene.

Da domenica inoltre Venere entrerà nel vostro segno, e in amore sarà il momento di fare qualcosa per migliorare ulteriormente il vostro rapporto, magari mantenendo alcune promesse fatte tempo fa al partner. Se siete single recupererete vigore, vi dedicherete di a voi stessi, cercando di apparire belli sia dentro che fuori. Voto - 8,5

Cancro: una settimana nel complesso positiva per voi nativi del segno, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà dalla vostra parte.

In ambito sentimentale potrete sul sostegno della vostra anima gemella, e portare avanti il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single incontrare persone del tutto nuove sarà per voi stimolante. Settore professionale tutto sommato buono, peccato però per Mercurio che si andrà a mettere alle vostre spalle, ma in ogni caso sarete comunque in grado di fare bella figura. Voto - 7,5

Leone: finalmente le cose iniziano a cambiare per voi nativi del segno. In ambito professionale Mercurio sarà di nuovo dalla vostra parte, e potrebbe essere l'inizio di una lenta ripresa. In amore forse le prime due giornate non saranno granché per colpa della Luna e di Venere, ma nella seconda parte della settimana il pianeta dell'amore e l'astro argenteo torneranno a sorridervi, permettendovi di ristabilire una certa armonia in famiglia, ma anche nei rapporti sociali qualora siate single.

Voto - 7,5

Vergine: il quadro astrale tenderà a peggiorare. Presto infatti sia Mercurio che Venere non saranno più dalla vostra parte, e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, forse sarà meglio correre ai ripari finché siete in tempo. I single potranno comunque costruire forti legami d'amicizia. Nel lavoro anche Mercurio si metterà in quadratura, potrete comunque contare su Marte, che vi darà abbastanza energie per non mollare. Voto - 7-

Bilancia: configurazione astrale volta al miglioramento dopo un cielo piuttosto anonimo durato per settimane. Secondo l'oroscopo infatti, Mercurio e Venere si troveranno in trigono dal segno dei Gemelli tra martedì e domenica. In amore godrete di forti sentimenti e belle emozioni con il partner, grazie anche alla Luna.

Per quanto riguarda i single vi attendono nuove avventure piuttosto stimolanti. Nel lavoro invece sarete piuttosto generosi e altruisti con i colleghi in difficoltà, dimostrando di essere oltre ad un bravo lavoratore, anche un buon leader. Voto - 8,5

Scorpione: l'oroscopo della prossima settimana prevede finalmente una svolta molto importante. Già a partire da martedì, in ambito lavorativo potreste riuscire a recuperare terreno, considerato che Mercurio non sarà più opposto. In amore finché invece la seconda parte della settimana sarà quella più interessante, in quanto la Luna si metterà in posizione favorevole, inoltre Venere non vi darà più fastidio per un po’, permettendovi dunque di tornare sui vostri passi e riprendere in mano la vostra vita sentimentale, mostrando più facilmente ciò che sentite, sia che siate single, sia che siate già impegnati.

Voto - 7+

Sagittario: ultimi giorni di svago e di piacere dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. A partire prossimo weekend Venere sarà opposta per voi, iniziando a notare tutti i limiti della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single non importa se al momento l'amore non arriva. Ciò nonostante sarà importante per voi poter contare su quelle persone di cui vi fidate davvero. Settore professionale in lieve peggioramento per via di Mercurio opposto, ma comunque discreto. Voto - 7-

Capricorno: ancora una settimana positiva secondo l'oroscopo, anche se purtroppo pianeti come Mercurio e Venere non saranno più così favorevoli.

Dal punto di vista sentimentale mostrerete comprensione e gentilezza nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single potrebbero conoscere una persona della loro stessa linea di pensiero. Per quanto riguarda il lavoro con un po’ d'impegno in più, sarete comunque in grado di tirare fuori delle idee valide, da sviluppare il prima possibile. Voto - 8-

Acquario: la posizione negativa di Venere sta per terminare, e secondo l'oroscopo della prossima settimana, sarete pronti a riprendere in mano la vostra vita sentimentale. Già dalle prime giornate della settimana infatti sarete più vivaci del solito con il partner, soprattutto i nati nella terza decade. Se siete single vi mostrerete socievoli, divertenti e avrete la capacità di coinvolgere anche le persone più timide.

In ambito lavorativo sarete piuttosto ottimisti, e lavorando con persone di buona volontà, sicuramente riuscirete ad andare lontano. Voto - 7,5

Pesci: arriveranno piccole tensioni dal punto di vista sentimentale in questa settimana. Nel prossimo weekend infatti, Venere andrà a mettersi in posizione sfavorevole, e dovrete dimostrare quanto realmente siete innamorati. Sfruttate le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà favorevole. Se siete single attenzione a non deludere le aspettative di un vostro amico. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci una momentanea battuta d'arresto, ma se volete, ne potrete uscire presto. Voto - 7