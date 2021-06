Quando si tratta di giochi sportivi in ​​stile Arcade incentrati su Mario, i franchise di Mario Golf e Mario Tennis, sono i nonni del sottogenere. Fortunatamente, Mario Golf: Super Rush continua il divertente gameplay della serie, oltre a introdurre molte idee fantastiche e fantasiose nella formula del golf arcade. Questo gioco per Nintendo Switch offre grandi momenti sul prato del green, sia se si gioca online, in partite multiplayer o avventure in solitario.

Mario, Maestro del tappeto erboso

Questo gioco offre il golf più in versione minigolf modellato dall'immaginazione selvaggia di un bambino.

Prima di colpire la palla, si inclina il personaggio in una direzione prescelta e, facoltativamente, si apre la mappa per vedere le condizioni del vento, l'elevazione del terreno e la distanza della buca. Quindi dopo aver scelto il proprio personaggio, si passa alle mazze, e come nel golf vero un driver è diverso da un putter e cosi via, dopotutto. Una volta selezionato, si preme un pulsante sul misuratore di potenza per determinare la forza del tiro. Con un bel tocco, il misuratore mostra un punto debole che posizionerà il tiro il più vicino possibile alla buca. Infine, il pulsante finale per eseguire uno swing e lo stick analogico per determinare la traiettoria di volo della palla. In alternativa, si può estrarre un singolo Joy-Con da utilizzare come mazza da golf controllata dal movimento.

I controlli di movimento sono fantastici, meglio della modalità Swing disconnessa di Mario Tennis Aces .Per chi ha giocato alla vecchia Wii si avranno dei flashback di Wii Sports. Ironia della sorte, la mancanza di precisione rende lo swing più soddisfacente; bisogna intuire quanta forza applicare, e l'angolo giusto, per colpire la palla dove vuole che vada.

Mario Golf: Super Rush presenta un ampio cast di personaggi di Mario con cui giocare, da Mario a Pauline a Chargin' Chuck. Ogni personaggio sfoggia anche un nuovo ed elegante completo da golf.

Più veloce della velocità del golf

Tuttavia, Mario Golf: Super Rush offre molto più del semplice golf standard. Sia che si giochi online o offline, si può optare per le modalità Speed ​​Golf e Battle Golf.

In Speed ​​Golf, dopo aver colpito la pallina, bisogna correre fisicamente nel punto in cui la pallina si è fermata per effettuare il tiro successivo. Dimenticate i golf cart; tutti fanno una corsa pazza a piedi. Al di là dell'ilarità di tutto ciò, Speed ​​Golf richiede una riflessione strategica su quando scattare e quando conservare in resistenza. L'obiettivo è battere il percorso nel minor tempo possibile, ma ogni colpo in più aumenta il tuo tempo. Se il golf è il vostro sport Arcade preferito, vi divertirete un mondo con questo gioco. Un gioco per grandi e bambini, con una bella grafica e un modo per passare l'estate, sotto l'ombrellone con una Switch in mano.