Sole cocente, temperature elevate e biglietti praticamente esauriti non hanno fermato l’entusiasmo degli appassionati che oggi, 31 maggio, hanno preso d’assalto i padiglioni di Etna Comics alle Ciminiere di Catania. Fin dalle prime ore del mattino migliaia di visitatori hanno affollato gli spazi della manifestazione, confermando ancora una volta il successo di uno degli eventi dedicati alla cultura pop più importanti d’Italia.

Tra stand di fumetti, manga, gadget, collezionismo e aree dedicate ai videogiochi, il pubblico ha potuto vivere una giornata all’insegna dell’intrattenimento e della passione.

Grande affluenza anche nelle zone riservate al gaming, dove centinaia di giovani hanno provato le ultime novità del settore e partecipato ai tornei organizzati per l’occasione.

A catturare l’attenzione dei visitatori sono stati come sempre i cosplay. Supereroi, personaggi degli anime, protagonisti dei videogiochi e delle serie TV hanno trasformato la manifestazione in una gigantesca passerella a cielo aperto, tra fotografie, sfilate e incontri con i fan.

Il Giappone la fa da padrona

L’ospite più atteso della giornata è stato senza dubbio Yoichi Takahashi, il maestro giapponese creatore di Capitan Tsubasa, conosciuto in Italia come Holly e Benji. L’autore è stato accolto da un lungo applauso e premiato dagli organizzatori di Etna Comics per il contributo dato al mondo del fumetto e dell’animazione.

Tantissimi i fan che hanno atteso per ore la possibilità di incontrarlo e ottenere un autografo.

Particolarmente apprezzata anche la locandina ufficiale dell’edizione 2026, dedicata a Pippo Baudo, omaggio a uno dei figli più illustri della Sicilia e protagonista di una carriera che ha segnato la storia della televisione italiana. Il manifesto è diventato uno dei simboli di questa edizione, attirando curiosità e apprezzamenti da parte del pubblico.

Nonostante il caldo e il sole battente, l’entusiasmo non è mai venuto meno. Le aree della manifestazione sono rimaste gremite per tutta la giornata, confermando il successo di un evento che continua a crescere anno dopo anno e che riesce a richiamare visitatori da tutta la Sicilia e da molte regioni italiane.

Etna Comics si conferma così un punto di riferimento per gli amanti del fumetto, dei videogiochi e della cultura pop, capace di trasformare Catania in una grande capitale del divertimento e della creatività.